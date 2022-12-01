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"В РФ лед тронулся, Путина уже послали на три буквы": военный объяснил, как распадется Россия

1 декабря 2022, 09:57

Если в РФ ничего не изменится, через несколько десятков лет она снова нападет на Украину. Но и бунт против Кремля опасен для нашего государства и мира.

Евгений Карась, ядерное оружие, распад России
Военный Евгений Карась объяснил, какие опасности для Украины скрывает в себе переворот в РФ/ ua.depositphotos.com УНИАН

В Кремле боятся бунтов среди своего же народа. Поэтому российскому диктатору Владимиру Путину приходится имитировать решение проблем. Именно для этого и была организована встреча с подставными "матерями российских военных" – чтобы "замылить глаза" россиянам.

Однако проблемы это всё равно не решит. В РФ сейчас очень сильный раздор в солдатской и офицерской среде между родами разных войск. Об этом рассказал украинский военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14 (движение Общество будущего) Евгений Карась в интервью Главреду.

"По сути посылание Путина на три буквы и пренебрежение к самой святой тоталитарной власти уже состоялась. Хотя этого у них не было уже 20 лет. То есть лед тронулся, и когда он войдет в этап активного бурления, надо понимать, кто будет той силой, которая подхватит власть в России, когда та начнет сыпаться", – отмечает военный.

По его словам, во время разрушения нынешнего путинского режима в России власть на себя возьмет тот, кто выступит наиболее сильным центром. Он же возьмет на себя рычаг дипломатических переговоров с Украиной и Западом.

"У нас простой сценарий – нам нужна разделенная Россия, и без этого через 10,20,30 лет всё перерастет в новую угрозу и проблемы. А мы не для того пережили эту войну, чтобы заложить себе незавершенное дело на будущее", – заявил Карась.

Также он отметил, что просто неуправляемый бунт россиян против власти в РФ может быть опасным. Ведь русские могут применить ядерное, биологическое или бактериологическое оружие в агонии, пока "будут вешать друг друга на столбах".

"Но не потому, что это страшно и сильно, а потому, что какой-то сержант – алкоголик будет иметь к этому доступ", – говорит украинский военный.

Ранее военный Евгений Карась отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от идеи захватить украинскую столицу. Это для него является единственным вариантом завершить войну на своих условиях. Однако президент РФ понимает, что дальше оккупантам придется бежать из Киева, потому что удержать город они не смогут.

Также Карась говорил, что Украина может вернуть Крымский полуостров после военных поражений российских оккупантов на юге. Это откроет путь в Крым и позволит его деоккупировать. Оценки относительно возможных сроков освобождения полуострова разнятся. Но, согласно оценкам украинского Минобороны и Главного управления разведки, это может произойти с конца лета до конца осени 2023 года.

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