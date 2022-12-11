"Иностранные спецслужбы могли бы убить Путина за 5-7 часов": Невзоров объяснил, почему диктатор еще жив

Запад возлагает на Путина особую "миссию", поэтому убивать его пока никто не собирается, уверен российский публицист.

Невзоров отмечает, что иностранные спецслужбы могли бы убить Путина за 5-7 часов/ сайт Кремля, Facebook Невзоров

США и некоторые спецслужбы Израиля и Европы могли бы решить вопрос с директором России Владимиром Путиным за пять-семь часов. Однако пока что его никто не собирается убивать, ведь от российского диктатора ждут выполнения особой "миссии".

Путина оставляют на его посту, чтобы он сам разрушил Россию. Об этом рассказал российский публицист Александр Невзоров в программе "Грани времени".

"Была бы выведена из игры основная фигура – и война бы закончилась. Но они этого не хотят делать, я думаю, потому что понимают: никто, кроме Путина, не способен довести Россию до окончательного краха, до окончательного рассыпания", – отмечает Невзоров.

Действия Путина, которые приведут к краху РФ, избавят запад от необходимости применять какое-либо серьезное оружие, говорит публицист.

По словам Невзорова, действия Путина будут иметь разрушительные последствия для РФ, потому что он бездарен и не умеет просчитывать последствия своих поступков. Поэтому на Западе и решили "поручить ему разрушение России".

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что мировые лидеры не хотят иметь дело с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что считают его неудачником.

Напомним, на Западе волнуются, что российские неонацисты могут готовить нападение на страны НАТО. Такое беспокойство было вызвано тем, что российская неонацистская военизированная группировка "Русич", которая связана с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведданные относительно военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии.

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