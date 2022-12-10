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Большой пакет помощи от США: стало известно, что в ближайшее время получит Украина

10 декабря 2022, 00:31
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление военной помощи.
Военная помощь
США передают Украине новый пакет помощь / Коллаж фото twitter.com/DeptofDefense (иллюстративное фото)

США передают Украине вооружение и боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Стоимость этого пакета составляет 275 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

"Пакет помощи в области безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления своей противовоздушной обороны в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя", - говорится в сообщении.

Известно, что в рамках этого пакета помощи Украина получит:

  • боеприпасы для HIMARS,
  • средства противодействия беспилотникам,
  • машины скорой помощи на шасси HMMWV,
  • медицинское оборудование,
  • около 150 генераторов,
  • усиление противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выделение этой помощи и уже поблагодарил США. Он отметил, что борьбу украинского народа за свободу не сможет остановить никакой ракетный террор.

"Благодарю президента США Джо Байдена за очередной пакет помощи и неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу!" - написал Зеленский.

Военная помощь США Украине

В США согласовали оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 млрд долларов. Из них 800 млн долларов выделили на военную помощь Украине.

Как говорится в заявлении на сайте Комитета Палаты представителей по делам Вооруженных сил, обе палаты Конгресса США одобрили проект.

Стоит отметить, что оборонный бюджет США на 45 млрд больше, чем просил президент Джо Байден. На поддержку Украины также выделили больше средств, чем предлагал глава Белого дома.

Ранее Минобороны США заключит контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые будут поставлены Украине. Всего Пентагон одобрил отправку восьми таких систем украинской армии.

В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

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