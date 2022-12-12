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Угроза новых ракетных ударов: в разведке рассказали, сколько РФ может "кошмарить" Украину

12 декабря 2022, 17:05
С начала войны Россия смогла произвести 240 высокоточных крылатых ракет, сообщил Вадим Скибицкий.
ТУ-95
РФ наносит ракетные удары по Украине / Mil.ru

Официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине.

По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины. Такое заявление представитель ГУР сделал в интервью The New York Times.

При этом он пояснил, что число ударов рассчитано, если оккупанты будут использовать по 80−90 ракет за раз.

"По нашим расчетам, у них есть ракеты еще на три-пять волн ударов. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет", — подчеркнул собеседник.

Он уточнил, что с начала войны Россия смогла произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования Калибр.

Всего оккупанты могут производить около 40 ракет в месяц, добавил Скибицкий.

Ракетный террор РФ

Ранее в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины рассказали о вероятности нового массированного ракетного удара РФ.

В ВС ВСУ готовятся отражать новый ракетный удар со стороны россиян, заявил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты готовятся к нанесению нового ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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