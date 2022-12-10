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"Мы способны на все": Данилов предупредил о жестком ответе на ракетный террор РФ

10 декабря 2022, 18:21
Враг размещен начиная за территорий наших границ, заканчивая Владивостоком, напомнил секретарь СНБО.
Алексей Данилов, ракета
Алексей Данилов предупредил о жестком ответе на ракетный террор РФ / УНИАН, Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о вероятности ответных действий на ракетный террор РФ.

"Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага", - подчеркнул он в эфире телеканала "НТА".

Секретарь СНБО отметил, что Украине не будет ни у кого спрашивать совета о том, как и где уничтожать врага.

"Потому что враг размещен начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком", - сказал он.

При этом Данилов также ответил тем, кто предостерегает Украину от "обострения": "Оно уже годами обострено. Мы не можем не ответить агрессору, посягающему на наши территории".

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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