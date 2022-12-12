РФ хватит силы, чтобы напакостить: Запад боится передавать Украине технику - эксперт

Запад не хочет передавать Украине ракеты большой дальности, потому что опасается ответа Путина.

РФ имеет силы для пакостей / Коллаж фото УНИАН, kremlin.ru

Санкции, которые были введены против России, а также война, которую развязал диктатор Владимир Путин против Украины, сделали страну экономически слабой. Однако у РФ еще есть силы для того, чтобы пакостить миру. Кремль продолжает свой шантаж ядерным оружием. Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Первая интрига, которая остается – может ли Россия в определенный момент прибегнуть к применению тактического ядерного оружия. Это – ключевой вопрос, который сейчас волнует, прежде всего, западных партнеров. Те опасения абсолютно обоснованы, потому что Путин допустил столько стратегических просчетов, что любые наши аргументы в пользу того, что России это принесет больше вреда, чем пользы, просто разбиваются о недавний опыт", - сказал Мельник.

Запад не хочет передавать Украине ракеты большой дальности и бронетанковую технику, ведь боится ответа Путина. Там осознают, что Россия угрожает не только безопасности Украины, но и коллективного Запада.

Российский диктатор пытался шантажировать мир газом, голодом и ядеркой.

"Спектр инструментов у Путина до сих пор довольно широк. Провалились его попытки шантажировать Запад с помощью газа, нефти. Так сложилась ситуация, что осень была теплая, но эта угроза была серьезной. Россия попыталась провоцировать голод – соответственно, это грозит дестабилизацией в этих регионах. Это – удар по глобальной безопасности, что бесспорно, ударило бы и по безопасности наших партнеров", - отметил Мельник.

К тому же Кремль пытался использовать специальные вирусы для кибератак. Они били, в основном, по другим странам, бизнесу, государственным структурам.

"Россия до сих пор имеет эти мощности в киберпространстве – нет ответа, или она сознательно воздерживается, или она исчерпала возможности. Не говоря уже о критических вещах для Запада, в частности о том, что Россия способна перерезать кабели, которые идут по дну океана, чем она может разрушить глобальную сеть Интернет. Россия слабая экономически, но достаточно мощная для того, чтобы сделать пакости", - добавил эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

Другие новости: