glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

РФ хватит силы, чтобы напакостить: Запад боится передавать Украине технику - эксперт

12 декабря 2022, 19:40
Запад не хочет передавать Украине ракеты большой дальности, потому что опасается ответа Путина.
Алексей Мельник, Владимир Путин
РФ имеет силы для пакостей / Коллаж фото УНИАН, kremlin.ru

Санкции, которые были введены против России, а также война, которую развязал диктатор Владимир Путин против Украины, сделали страну экономически слабой. Однако у РФ еще есть силы для того, чтобы пакостить миру. Кремль продолжает свой шантаж ядерным оружием. Об этом в интервью Главреду рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Первая интрига, которая остается – может ли Россия в определенный момент прибегнуть к применению тактического ядерного оружия. Это – ключевой вопрос, который сейчас волнует, прежде всего, западных партнеров. Те опасения абсолютно обоснованы, потому что Путин допустил столько стратегических просчетов, что любые наши аргументы в пользу того, что России это принесет больше вреда, чем пользы, просто разбиваются о недавний опыт", - сказал Мельник.

Запад не хочет передавать Украине ракеты большой дальности и бронетанковую технику, ведь боится ответа Путина. Там осознают, что Россия угрожает не только безопасности Украины, но и коллективного Запада.

Российский диктатор пытался шантажировать мир газом, голодом и ядеркой.

"Спектр инструментов у Путина до сих пор довольно широк. Провалились его попытки шантажировать Запад с помощью газа, нефти. Так сложилась ситуация, что осень была теплая, но эта угроза была серьезной. Россия попыталась провоцировать голод – соответственно, это грозит дестабилизацией в этих регионах. Это – удар по глобальной безопасности, что бесспорно, ударило бы и по безопасности наших партнеров", - отметил Мельник.

К тому же Кремль пытался использовать специальные вирусы для кибератак. Они били, в основном, по другим странам, бизнесу, государственным структурам.

"Россия до сих пор имеет эти мощности в киберпространстве – нет ответа, или она сознательно воздерживается, или она исчерпала возможности. Не говоря уже о критических вещах для Запада, в частности о том, что Россия способна перерезать кабели, которые идут по дну океана, чем она может разрушить глобальную сеть Интернет. Россия слабая экономически, но достаточно мощная для того, чтобы сделать пакости", - добавил эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России ядерная угроза
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:44

Украина нуждается в авиации для контрнаступления: есть ли шансы получить F-16 от партнеров?

20:40

Гороскоп на завтра 13 декабря 2022: Овнам – важные решения, а Весам – отшельничество

20:30

Надя Дорофеева заткнула рот всем, кто критикует ее дуэт с Мишей Кацуриным

20:18

Известная чемпионка в России прозрела из-за войны в Украине и назвала Путина маньякомВидео

20:10

Приметы на 14 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в семью не привлечь бедыВидео

Реклама
19:50

Дмитрий Танкович. Лукашенко приехал в Киев?Видеоблоги

19:50

"Не пейте алкоголь, детки!": пьяная сестра Кейт Мосс сделала татуировку на лицеВидео

19:45

"Это нонсенс": Жданов рассказал, сколько российских генералов "откобзонили" украинские воиныВидео

19:40

День ангела по церковному календарю на декабрь 2022: кого поздравить с именинами

19:40

РФ хватит силы, чтобы напакостить: Запад боится передавать Украине технику - экспертВидео

19:23

У нового кумира оккупантов Суровикина намечаются серьезные проблемымнение

19:10

В год Кролика деньги потекут рекой: всего 3 вещи, которые нужно сделать за новогодним столом каждомуВидео

19:04

ВСУ в течении зимы выйдут на границы 1991 года: полковник назвал условиеВидео

18:37

Сумасшедший прайс, черная пленка и скотч: российский певец озвучил странный райдер

18:36

Будут "жесты доброй воли": Свитан рассказал о масштабном отступе оккупантомВидео

18:31

"В течение следующих недель будут удары": генерал США сделал прогноз по освобождению КрымаВидео

18:03

День апостола Андрея Первозванного - красочные открытки и искренние поздравления на 13 декабряФото

17:55

Военный эксперт назвал возможную дату новой ракетной атаки на УкраинуВидео

17:45

Лунный календарь на 2023: благоприятные и неблагоприятные дни года

17:41

Ключевой темой будет энергетика: Зеленский примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 - CNNВидео

Реклама
17:34

Приметы на 13 декабря: какие 5 вещей нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечьВидео

17:06

Королева выставила свои пухлые коленки и спела на сельской дискотекеВидео

17:05

Угроза новых ракетных ударов: в разведке рассказали, сколько РФ может "кошмарить" УкраинуВидео

16:59

Приехали убивать украинцев: ВСУ успешно "демилитаризовали" оккупантов-одноклассниковВидео

16:45

Король Чарльз III и королева Камилла представили праздничную открытку со знаковым фото

16:36

РФ ведет обстрелы украинскими ракетами: в Минобороны Украины объяснили ситуациюВидео

16:26

Заморозки не будет: война закончится после деоккупации Украины - ЗеленскийВидео

16:17

Осталось на 5-7 пусков: эксперт рассказал, какие ракеты остались у РоссииВидео

16:05

Лопес и Аффлек умилили фанатов романтической прогулкой по КалифорнииВидео

15:59

РФ не будет смысла бить крылатыми ракетами по Украине: эксперт назвал условиеВидео

15:49

Хвастаться больше нечем: Путин впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференциюВидео

15:34

Таролог спрогнозировала, что ждет Украину в 2023-м: станет ли виден конец войны

15:32

Украину заметет снегом и скует сильнейший гололед: синоптики дали новый прогнозВидео

15:30

Если Путин умрет, войны не будет: Зеленский назвал условие завершения агрессии РФВидео

15:27

"Могут истощить украинскую ПВО": эксперт объяснил опасность применения Россией дроновВидео

15:25

"Хоть бы один аншлаг собрала": Киркоров вызверился на "путинистку" Шукшину

15:18

Три поколения Павликов: Виктор Павлик с сыном посетил отчий дом и показал 82-летнюю маму

15:01

Автономное питание в блэкаут: в Украине запущена карта заведений с генераторамиВидео

14:53

Эксперт пояснил, как удары по авиабазам врагов помогут бойцам ВСУ на фронте

14:44

С наградой на тот свет: ВСУ ликвидировали прапорщика-оккупанта, награжденного медалью Суворова за войнуВидео

Реклама
14:36

Король Чарльз III готовит серьезный переполох для Меган Маркл и ГарриВидео

14:19

Официальное заявление ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" (Львовская табачная фабрика) актуально

14:18

Удар беспилотников по авиабазе в Рязани: уничтожен майор ВВС РоссииВидео

13:58

Закуска на Новый год 2023, которая разлетается за 2 минуты: самый быстрый рецептВидео

13:54

Перебрасывают технику ближе к границе с Украиной: в Беларуси заметили активность войск РФВидео

13:47

"Ракеты еще есть": в ВСУ предупредили об угрозе нового массированного удара РФВидео

13:42

Запретить нельзя разрешить: почему собаки едят траву

13:16

В Украине существенный дефицит мощности, действуют лимиты потребления электроэнергии – УкрэнергоВидео

12:51

В Мелитополе взорвали базу с сотрудниками ФСБ: детали мощного удара ВСУВидео

12:50

Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять