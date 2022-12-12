Настигла карма: в Скадовске подорвали машину местного коллаборанта

Коллаборант Виталий Булюк начал сотрудничать с оккупантами. Ему заочно сообщили о подозрении в госизмене.

В Скадовске взорвали машину местного коллаборанта / Коллаж фото pixabay, investigator.org.ua

В оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль местного коллаборанта Виталия Булюка. Взрыв произошел прямо возле частного дома. Об этом сообщает Скадовский горсовет.

Как оказалось, Булюк смог выжить, но сильно пострадал и его госпитализировали. В машине также находился водитель коллаборанта, он погиб на месте.

"В 12:30 автомобиль коллаборанта взорвался возле частного дома Виталия Булюка на улице Мариинской. Виталий Булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой", — говорится в сообщении.

Местные "защитники порядка" сразу оцепили несколько кварталов вокруг дома и центр города, чтобы найти причастных к этому взрыву. Оккупационная власть проводит обыски и проверяет у всех документы. Город закрыли на въезд и выезд.

Известно, что в 2020 году Булюк стал депутатом Херсонского областного совета от партии "Наш край".

Движение Честно сообщает, что 11 мая Булюку заочно сообщили о подозрении в госизмене во время военного положения. По их данным, 16 апреля коллаборант помогал оккупантам захватить один из горсоветов в области. Он пропагандистом, который пытался убедить местных жителей в том, что якобы не нужно мешать россиянам раздавать "гуманитарную помощь".

19 мая российские оккупанты сделали Булюка "заместителем главы облгосадминистрации" Владимира Сальдо. А уже 17 августа он стал "временным главой" оккупационной администрации Херсонщины".

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что 6 декабря мощные взрывы прогремели в Мелитополе в районе аэродрома. Потом стало известно о взрывах в микрорайоне "Дроби" на проспекте 50-летия Победы. От взрывной волны в домах повылетали окна.

В ноябре сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии.

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