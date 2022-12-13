"Нужно единый украинский кулак": военный рассказал, когда закончится война

Украинцы смогут выгнать оккупантов из наших земель, но для этого должно появиться настоящее народное единство.

Военный рассказал, что нужно для окончания войны / Коллаж фото Михаил Блащук

Украина будет полностью освобождена от российских оккупантов, но для этого нужно выполнить определенные условия. Об этом в интервью Главреду рассказал украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины Михаил Блащук.

Он отметил, что для полноценного освобождения Украины народу нужно объединиться и показать "единый мощный кулак".

"Закончится война тогда, когда, я думаю, не останется таких людей, которые будут поддерживать Россию, тогда закончится война. Когда все будут разговаривать на нашем украинском благозвучном языке, поддерживать все наши украинские традиции. И когда люди будут все вместе, когда мы будем вместе отбивать города наши, которые оккупанты оккупировали. Просто надо сделать украинский единый кулак и ударить по тем российским оккупантам и отбить их к своему дому. И пусть они там сидят, нам не нужна их земля, нам нужна наша земля и наши люди", - сказал Михаил Блащук.

Он также добавил, что Мариуполь быстро будет очищен от вражеских военных, как только из российского плена будут освобождены все морские пехотинцы.

"Мариуполь можно будет освободить только тогда, когда вернутся все морские пехотинцы, все наши ребята из плена. Тогда мы соберемся все и покажем, кто там был", - пояснил Блащук.

Кто такой Михаил Блащук Михаил Блащук – украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины. С начала полномасштабной войны защищал Мариуполь. В апреле 2022 года попал в российский плен, где пробыл более 7-ми месяцев.

Напомним, украинский военный Михаил Блащук убежден, что оккупанты не смогли бы захватить Мариуполь, если бы у бойцов ВСУ было достаточно тяжелого вооружения. Также он отметил, что серьезные проблемы на фронте образовались именно из-за российской авиации, которая работала 24/7.

Он также рассказал о тяжелых боях в Мариуполе в первые недели полномасштабной войны. Тогда оккупанты обстреливали позиции украинских военных "Градами", минометами, танками и авиацией. В тот период погибло большое количество украинских военных.

Другие новости: