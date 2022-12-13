"Дом вдребезги разбило": оккупанты жестоко убили женщину минометами 150-го калибра

Российские оккупанты убили женщину, которая пыталась спрятаться в подвале от вражеских военных.

Оккупанты убили женщину 150 мм минометами калибра / Коллаж фото скриншот из видео, t.me/Pravda_Gerashchenko (иллюстративное фото)

Российские оккупанты жестоко обстреляли жилые дома в населенном пункте Сартана Донецкой области. В результате минометного обстрела погибла женщина, которая пыталась скрыться от обстрелов в подвале своего дома. Об этом в интервью Главреду рассказал украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины Михаил Блащук, который с первого дня полномасштабной войны защищал Мариуполь от русских.

Военный вспомнил, что обстрел произошел в первые недели войны сразу после того, как женщина зашла в дом.

"Мы отступали до населенного пункта Сартана и, когда мы держали определенную территорию, шли гражданские люди. Ко мне женщина подходила и у меня спрашивала: "Где мне будет безопаснее находиться?". Я ей говорю: "Идите домой и идите в погреб или подвальное помещение, то там будет безопаснее". Она туда зашла только и туда начали 150-е минометы насыпать. Ее дом вдребезги разбило", - рассказал Михаил Блащук.

Морской пехотинец признался, что в результате этого обстрела он получил свою первую контузию.

"Тогда и нас очень сильно накрыло, буквально в 5-ти метрах от нас упали эти все мины. Тогда я получил свою первую контузию ... тогда не было когда и куда госпитализировать. Меня командир просто привел в чувство", - сказал Михаил.

Украинский военный признался, что в первые недели войны людям было очень страшно и они хотели выжить. Некоторые люди делали вид, что они поддерживают путинский режим, когда на их пути появлялись оккупанты. Однако далеко не все поддавались страху.

"Попадались такие люди, мы были в населенном пункте Орловск, там маленький поселок, люди к нам относились очень приятно. Они печенье, молоко, еду - все, что могли, все несли. Они кричали: "Ребята, давайте, мы за вас! Мы не хотим, чтобы эти оккупанты к нам приходили". Это был один такой городок. Был еще один мужчина, он вообще сам из Грузии, он говорил: "Здесь всегда была Украина и будет Украина". Можно так сказать, были люди и за, и против, потому что, повторюсь, когда приходили украинцы – были за Украину, приходили русские войска – были за русских, потому что хотели жить", - рассказал Блащук.

Кто такой Михаил Блащук Михаил Блащук – украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины. С начала полномасштабной войны защищал Мариуполь. В апреле 2022 года попал в российский плен, где пробыл более 7-ми месяцев.

Напомним, украинский военный Михаил Блащук убежден, что оккупанты не смогли бы захватить Мариуполь, если бы у бойцов ВСУ было достаточно тяжелого вооружения. Также он отметил, что серьезные проблемы на фронте образовались именно из-за российской авиации, которая работала 24/7.

Он также рассказал о тяжелых боях в Мариуполе в первые недели полномасштабной войны. Тогда оккупанты обстреливали позиции украинских военных "Градами", минометами, танками и авиацией. В тот период погибло большое количество украинских военных.

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