Будут "жесты доброй воли": Свитан рассказал о масштабном отступе оккупантом

Российские военные могут отступить в Запорожской, Херсонской, а также Луганской областях.

ВСУ мощно продвинуться вперед / Коллаж фото скриншот, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты будут бежать из Херсонской и Запорожской областей в сторону Крыма. Там могут быть настоящие "жесты доброй воли". Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Эксперт отметил, что в этих регионах оккупанты не ведут подготовку к обороне.

"Реальные оборонительные укрепления и инженерные сооружения россияне начинают строить на входе в Крым: Чонгар, Арбатская Стрелка и Перекоп в районе Армянска – в этих местах действительно противник начинает возводить рубежи обороны", - сказал Свитан.

Также полковник убежден, что россияне не будут оборонять север Луганской области. Пока что там незаметно, что оккупанты пытаются как-то укрепить свои позиции на линиях Сватово - Кременная, Старобельск – Счастье. Эти линии, по словам Свитана, не выглядят стабильными.

"Скорее всего, россияне будут зимовать на Донбассе в границах до 24 февраля, то есть отойдут за Северский Донец в сторону Луганска, попытаются там укрепиться и удержать донецкую агломерацию", - добавил эксперт.

Он также отметил, что враг готовиться к выходу из Энергодара и Запорожской АЭС. Однако это является больше политическим решением, принятом под давлением МАГАТЭ на Росатом.

"Такого рода санкционное и политическое давление заставит россиян выйти с Запорожской АЭС для того, чтобы станция могла работать в безопасном режиме", - сказал Свитан.

Однако не стоит ожидать, что это станет глобальным уходом оккупантов из Энергодара.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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