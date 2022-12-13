"Из состава осталось три человека": защитник рассказал о больших потерях ВСУ в Мариуполе

Российские оккупанты "накрывали" позиции украинских военных минометами, "Градами" и авиацией.

Украинский военный о потерях ВСУ в Мариуполе / Коллаж фото Михаил Блащук, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Российские оккупанты стянули большое количество военной техники и живой силы для того, чтобы захватить Мариуполь в Донецкой области. Они и днем, и ночью обстреливали позиции украинских военных из "Градов", крупнокалиберных минометов, танков и авиации. В первые недели войны ВСУ потеряли в Мариуполе большое количество защитников. Об этом в интервью Главреду рассказал украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины Михаил Блащук, который с первого дня полномасштабной войны защищал город от русских.

Военный вспомнил, как именно начиналась кровавая война в Мариуполе.

"Это было 3 ночи с 23 на 24 (февраля 2022 года – Главред). По нашим позициям начали работать "Грады". Я стоял со своим побратимом, к сожалению, он погиб, но на тот момент мы с ним стояли, нас очень "плотно" начали осыпать теми минами, "Градами", - рассказал Михаил Блащук.

Именно в тот момент морской пехотинец понял, что началась настоящая война.

"Самое первое ощущение у меня было - это большой выброс адреналина. Было непонятно, где это я, что я. Но когда уже были наставления командиров, мы поняли, что серьезная война началась", - вспомнил Блащук.

Тогда в сторону украинских военных продвигались вражеские танки и пехота. Защитникам приходилось постоянно передвигаться, чтобы уберечь личный состав.

"Соседнюю нашу позицию уже разбили, тогда из всего состава осталось три человека живых, они где-то отступали, но их взяли в плен и уже начали на нас наступать. Тогда было 2 танка и 2 бэхи (БМП – Главред), и начала пехота на нас идти. Но наша артиллерия чуточку поработала, чуточку их отбросили. Наш командир собрал нас и сказал: "Ребята, мы будем стоять до последнего", - добавил Михаил.

Военный рассказал о дне, когда ему пришлось потерять своих друзей. Тогда Михаил уже прощался со своей жизнью.

"В тот день разбили весь мой взвод, мой командир отделения был очень сильно ранен. Моего лучшего друга, который с самого начала был со мной, его на моих глазах убили и моего второго партнера по оружию также на моих глазах застрелили ... Тогда не было какого-то ощущения, что хочется жить. Тогда мы уже стояли для того, чтобы стояли.

Когда я стоял, а возле меня лежали мои друзья, я в тот момент не задумывался о том, что меня еще ждут дома родители, родные – сестра, отец, мать", - вспоминает Михаил Блащук.

Морской пехотинец признался, в тот день он был убежден, что доживает последние часы своей жизни.

Кто такой Михаил Блащук Михаил Блащук – украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины. С начала полномасштабной войны защищал Мариуполь. В апреле 2022 года попал в российский плен, где пробыл более 7-ми месяцев.

Напомним, украинский военный Михаил Блащук убежден, что оккупанты не смогли бы захватить Мариуполь, если бы у бойцов ВСУ было достаточно тяжелого вооружения. Также он отметил, что серьезные проблемы на фронте образовались именно из-за российской авиации, которая работала 24/7.

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