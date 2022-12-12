В Украине появился комплекс мер для избежания блэкаута - эксперт

Украина только в марте начнет получать высоковольтные трансформаторы, необходимые для восстановления региональной сети.

В Украине появился план избежания блэкаута / коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику, чтобы оставить мирное население без света, тепла, воды и связи. Существуют серьезные опасения о вероятности затяжного блэкаута. Но стало известно, что в Украине разработали план повышения уровня безопасности энергосистемы, для его избежания. Об этом в эфире телемарафона заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Этот план, по словам эксперта, разработали при участии Офиса президента, Кабмина и Укрэнерго. Он добавил, что последняя волна ракетных ударов "не принесла нового блэкаута".

"Тот комплекс мер, который был осуществлен в национальном масштабе, позволил сети удержаться и не дать еще одного блэкаута", - сказал Харченко.

По его данным, дефицит мощностей в стране сохраняется на уровне 20%. Однако в Киеве, Харькове, Одессе и Херсонщине дефицит ощутимо существеннее, потому что туда сложно подать питание.

Украине нужно больше трансформаторов и восстановительного оборудования для ремонта электросети. Партнеры передают Украине оборудование, но не высоковольтное, которое необходимо для восстановления региональной сети.

Он также добавил, что поставки первых высоковольтных трансформаторов пока находится лишь на этапе заказа и ждать их придется долго.

"Раньше чем в марте они в Украину не придут", - сказал Харченко.

Без этого оборудования энергетики не смогут восстановить полноценную работу электропередачи с энергостанций к потребителям.

Отключение света в Украине

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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