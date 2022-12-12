ВСУ в течении зимы выйдут на границы 1991 года: полковник назвал условие

Уже зимой украинские военные смогут освободить украинские населенные пункты вместе с Крымом и Донбассом.

ВСУ до конца зимы смогут освободить всю Украину / Коллаж фото из личного архива Романа Свитана, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Украинские военные, которые мастерски защищают населенные пункты от вражеских солдат, уже этой зимой могут мощно продвинуться вперед и выйти на границы 1991 года. Таким образом ВСУ смогут освободить даже Крым и оккупированный Донбасс. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он отметил, что есть несколько условий, выполнение которых станет залогом масштабного контрнаступления.

"Зимняя кампания может быть более скоростной, чем предыдущие, благодаря погодным условиям. В частности, промерзнет грунт, сделаются проходимыми практически любые болота и любые поверхности, которые даже в летнее время не могли быть использованы для наступления. Потому зимняя операция может быть раза в два ускорена, по сравнению с летней", - сказал Свитан.

Для такого продвижения украинским военным понадобится оружие, которое передают Украине партнеры. К тому же Укроборонпром уже запустил в производство боеприпасы 122 и 152 мм.

"Если наши заявки будут удовлетворяться, то ВСУ в течение зимы могут выйти на границы 1991 года, освободить Крым и Донбасс, закончив горячую фазу военных операций на границе с Россией", - отметил полковник.

Эксперт убежден, что самым оптимальным вариантом для контрнаступления является продвижение в Запорожской области с выходом на побережье Азовского моря. Таким образом ВСУ перережут сухопутный коридор оккупантов с Крымом.

"Это может быть сделано разными способами, с разных точек – и из Орехова на Мелитополь, и из Гуляйполя на Бердянск, и из Угледара на Мариуполь", - говорит Свитан.

В таком случае крымско-херсонская группировка врага окажется в окружении и через неделю-две начнет убегать в Крым из-за отсутствия армейских запасов и боеприпасов.

"В результате мы выйдем либо на Чонгар, либо на Арбатскую стрелку, либо на Перекоп – в зависимости от той диспозиции, которую будут занимать украинские войска. Это одна из тех задач, которую можно выполнить даже теми средствами, что есть сейчас", - сказал Свитан.

Украинские военные будут двигаться от Сватово в сторону Счастья под Луганск. Эксперт убежден, что ВСУ прорвут линию обороны Сватово – Кременная уже в ближайшее время - в течение недели. По его данным, это может произойти в районе Макеевки и Червонопоповки.

"Мы уже вышли на трассу Сватово – Кременная, далее пересечем реку Красную, которая идет параллельно с севера на юг, со Сватово на Кременную. Дальше – оперативный простор вплоть до Старобельска, реки Айдар и Счастья", - говорит Свитан.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

Другие новости: