"Я 46 дней не снимал обувь": военный о тяжелых боях в Мариуполе и взятии в плен

Украинским защитникам приходилось делить одну банку гречки на 20 человек.

Михаил Блащук рассказал о пленении и тяжелых боях в Мариуполе / коллаж фото Михаил Блащук

Украинские военные защищали Мариуполь до последнего, не обращая внимание на боль, голод, жажду и холод. В интервью Главреду украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины Михаил Блащук рассказал о тяжелых боях за город и о том, как попал в русский плен.

Блащук признался, что в течение 46 дней он ни разу не снимал обувь, из-за чего уже даже не мог идти.

"Я не мог идти, потому что я за 46 дней не снимал ни одного дня обуви. У меня уже пошли раны, начались нагноения, мне было очень тяжело идти", - сказал Михаил Блащук.

Он вспомнил, что количество вражеских солдат было невозможно сосчитать.

"Я вам скажу, что там было их не счесть. Там было реально большое количество. Там многие были. Там были и российский спецназ, и чеченцы, и ЧВК ("Вагнера" - Главред), и "ЛНРовцы", там кого только не было", - сказал морской пехотинец.

У украинской армии была уже серьезная нехватка боевых комплектов, провизии, даже бинтов.

"Из провизии у нас уже ничего не было, а была одна у нас банка гречки и ту мы делили на 20 человек. Такое было у нас, когда мы шли на позицию", - сказал Блащук.

Когда военные поняли, что они не могут удержать оборону и им грозит смерть или плен, то они пошли за командиром в убежище.

"Наш командир не потерял рассудка, он сказал: "Первый взвод, за мной!". Мы пошли за своим командиром, мы спустились в такую канализационную трубу, там было очень влажно, сыро, еще и до того прошел дождь со снегом и взялся мороз. А я буквально был в одних штанах летних и в летней боевой рубашке. Было очень холодно, конкретно холодно. Мы прошли немного по той трубе и там уже закрепились, чтобы решить дальнейшие действия. Пока мы это все решали, уже набежала целая рота, очень много людей набежало, офицеров уже не было", - сказал военный.

Тогда украинские защитники услышали 3 версии. Выбор относительно дальнейших действий они должны были сделать сами:

становиться партизанам,

сдаваться в плен,

пытаться прорываться малыми группами.

Военные, которые были сильно ранены, были вынуждены сдаться в русский плен.

"Провизии не было, чем перевязываться не было, ребята просто на глазах умирали. Некоторые пошли к бункеру, некоторые пошли партизанить, а некоторые пошли на прорыв. У меня группа состояла примерно из 15-ти человек, из боевых было только до 6-ти, в том числе и я. У меня оставались 16 патронов, мы знали, что ничего не будет, но мы пробовали идти. Ребята у меня там были некоторые с руками и ногами (ранеными – Главред), кое-кто без рук. Они оружие не могли держать в руках", - сказал Блащук.

Он заявил, что много тяжело раненых украинцев не захотели сдаваться в плен и убеждали, что пойдут с побратимами до последнего.

"Мы каждый день с ними делили тот самый глоток воды, которой у нас была сильная нехватка, но это неважно. Мы не могли их оставить просто. Они говорили: "Ребята, мы пойдем с вами до последнего момента". Мы знали, что мы идем просто на смерть. Потому что с шестнадцатью патронами я бы их всю араву не сдержал бы", - сказал морской пехотинец.

Именно в тот день Михаил вместе со своими побратимами попал в русский плен.

"Нас "спалила" (увидела – Главред) одна женщина. Она крикнула нам: "Если вы украинцы, то вас там уже ждут". Мы этого не поняли, мы думали, что это ждут наши побратимы. Мы свободно шли. Когда мы пришли туда, где нас ждали, оказалось, что это не наши. И приняли нас в плен", - сказал Блащук.

Кто такой Михаил Блащук Михаил Блащук – украинский военный 1-го отдельного батальона Морской пехоты 36 бригады Военно-морских сил ВС Украины. С начала полномасштабной войны защищал Мариуполь. В апреле 2022 года попал в российский плен, где пробыл более 7-ми месяцев.

Напомним, украинский военный Михаил Блащук убежден, что оккупанты не смогли бы захватить Мариуполь, если бы у бойцов ВСУ было достаточно тяжелого вооружения. Также он отметил, что серьезные проблемы на фронте образовались именно из-за российской авиации, которая работала 24/7.

Он также рассказал о тяжелых боях в Мариуполе в первые недели полномасштабной войны. Тогда оккупанты обстреливали позиции украинских военных "Градами", минометами, танками и авиацией. В тот период погибло большое количество украинских военных.

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