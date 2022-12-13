Частота ракетных ударов по Украине уменьшится: эксперт назвал причину

Частота российских ракетных ударов по Украине значительно уменьшится. Все из-за взрывов на аэродромах в РФ, где были серьезно повреждены вражеские самолеты. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Это стало причиной передислокации российских самолетов вглубь страны, что значительно увеличивает время подлета самолетов к точкам пуска ракет.
"Будет увеличиваться время между подготовкой боекомплекта, необходимых самолетов. Фактически, если раньше мы могли говорить о в среднем две недели, в течение которых россиянам было необходимо подготовить боекомплект, то сейчас это будет значительно больше – три-три с половиной недели. А, может, и больше", - сказал Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Ракетный террор РФ
По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".
Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.
Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.
"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.
В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.
В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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