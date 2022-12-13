Ракетные удары РФ будут реже, паузы дадут Украине больше времени для подготовки - Коваленко

Сейчас россияне полностью меняют свою систему подготовки к ракетным обстрелам Украины. Поэтому теперь сроки подготовки к атаке могут увеличиться.

Россия будет дольше готовиться к ракетным атакам по Украине - Александр Коваленко / Главред

В Укроборонпроме заявили, что вскоре Вооруженные силы Украины будут иметь на вооружении уникальный дрон-камикадзе с возможностью возврата. По состоянию на сегодня, он уже практически готов и проходит испытания. Впрочем, причастны ли такие разработки к инцидентам на российских аэродромах "Энгельс-2" и "Дягилево" официально не сообщают ни российская, ни украинская стороны.

В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о том, почему Россия не показала обломков "Стрижа", имеет ли российская ПВО возможность противодействовать ударам по территории РФ, применит ли РФ тактическое ядерное оружие после ударов по своей территории и как удары по российским аэродромам скажутся на частоте ракетных ударов по Украине.

Западные издания утверждают, что у Украины появилось оружие, которое способно нанести удары по Москве. При каких условиях Украина может его применить?

Западные СМИ могут писать все, что угодно. Я не слышал ни одного официального сообщения ни от Генштаба ВСУ, ни от Минобороны, ни от любого должностного лица, которое уполномочено делать такие заявления, о причастности Украины к инцидентам, которые происходили на российских аэродромах. Пока нет официального заявления, мы не можем утверждать, что причиной могли быть какие-то объекты украинского производства, которые применяли ВСУ против российских оккупантов на их территории. Но, с другой стороны, во-первых, инцидент имел место на стратегическом объекте, который находится на расстоянии более 700 км от границы с Украиной. Во-вторых, на нем были уничтожены самолеты стратегического назначения, бомбардировщики-ракетоносцы ТУ-95МС, ТУ-22М3, которые входят в ядерную триаду, и которые РФ сегодня не может производить. То есть это - потеря, которую россияне не смогут компенсировать. А это, фактически, наталкивает на мысли о том, что для удара было задействовано определенное оружие, но не ракета. Скажем, некий технический объект, который смог каким-то образом пройти сквозь российскую эшелонированную воздушную оборону. Россияне говорят, что она не имеет аналогов в мире ЗРК С-400, Панцирь С1, ЗРК ТОР-М2 и ТОР-М3, большого количества РЛС и РЭБ. Российская сторона заявляет, что это был якобы старый советский БПЛА "Стриж". Люди, которые знают, что это такое, понимают, что это - дрон размером с истребитель F-16. А еще у него очень громкий двигатель, в десятки раз громче по F-16. Он имеет высоту полета примерно до 6 километров, и даже на этой высоте его можно услышать. Значит, это не какое-то незаметное высокотехнологичное оружие.

Генерал Конашенков заявил, что был использован именно "Стриж", но, на мой взгляд, его за это нужно было арестовать. Потому что он таким образом дискредитирует российскую ПВО. А дискредитация российской армии - это уже статья, и нужно возбуждать уголовное дело.

Так или иначе, мы говорим об использовании какого-то объекта, против которого российские РЭБ и РЛС оказались бессильными, потому что не отработали по нему так, чтобы российские ЗРК могли бы его уничтожить. Так, мы можем говорить о том, что сейчас полностью меняется восприятие. Российские оккупанты уже давно изменили восприятие ВСУ как некоего силового формирования, которое можно победить за три дня, неделю или которое покажется за месяц. Сейчас история иная, потому что этот удар – это не уничтожение, например, гражданской инфраструктуры в Украине, как это делают россияне-террористы. Это - очень болезненный удар по их репутации. Те страны, которые покупали российские комплексы ПВО и вкладывали в это миллиарды (в частности, Турция, которая покупала российские ЗРК С-400 больше чем на два миллиарда долларов) видят результат. Но не только они это видят - это видно и тем странам, которых Россия всегда считала своими геополитическими врагами – США, Великобритания и другие страны НАТО. Они видят, что российская ПВО не работает. А как оно будет работать против истребителей п'ятого поколения, которые невозможно увидеть российскими средствами РЛС и ПВО? То есть то, что произошло на аэродромах в России - это не то, что репутационный хук, это репутационный нокдаун для России. А кто за этим стоит, думаю, мы узнаем до Нового года или уже после.

Если говорить о" Стрижах", о которых упоминали, то действительно ли это могли быть они? Потому что на Западе так же пишут разное - мол, что это какая-то новая разработка и тому подобное.

Это ни в коем случае не мог быть"Стриж". Если они говорят, что это "Стриж" и они его сбили, то где обломки? Тем более, что у "Стрижа" специфические обломки, которые невозможно спутать с чем-то высокотехнологичным. "Стриж" в формате современной войны - это палеолит.

Украинская ПВО время от времени сбивала "Стрижи", как запускали российские оккупанты во время полномасштабного вторжения, чтобы отвлечь внимание ПВО, потому что она их воспринимала именно как истребитель. И когда их сбивали, демонстрировали эти обломки, то их невозможно ни с чем спутать. Ведь когда уничтожают истребитель, то от него многого остается. Даже от Байрактара многое остается после того, как в него попадает зенитная ракета. Где обломки? Их нет.

Так что Россия, если бы она действительно сбила такой БПЛА, могла это продемонстрировать. Кстати, Россия неоднократно обвиняла Украину в использовании "Стрижей", но когда РФ демонстрировали обломки, почему на них были советские, точнее – звезды российской армии. Тогда они еще пытались говорить, что Украина якобы использует еще советские "Стрижи", но дело в том, что в начале 2000-х годов все советские признаки были полностью заменены на украинский трезубец. Итак, если бы был действительно уничтожен украинский БПЛА, то на нем были бы наши герб и другие признаки того, что это именно украинский объект. Фактически мы понимаем, что это - манипуляция, которой РФ пытается оправдать немощь своего ПВО. Но этим они эту немощь лишь подчеркивают.

Так а что это было, если не "Стриж"?

А кто же знает? Я не знаю, а Залужный и Резников не рассказывают. Могу сказать только одно - в Украине до 2014 года очень мало внимания уделялось разработке новых БПЛА. После 2014 года разработка вышла на новый уровень. Мы увидели, насколько они эффективны в разведке, помощи артиллерии и тому подобное. Но чего нам всегда не хватало при разработке БПЛА, так это технологий. Мы использовали только то, что у нас было и то, что нам давали международные партнеры в ограниченном количестве. Но сейчас мы имеем достаточно широкий доступ и поэтому можем делать такие технические решения, которые не разрешалось делать еще год-два назад. Я не исключаю, что сегодня мы действительно можем разрабатывать, проектировать и даже налаживать производство высокоэффективных БПЛА различной функциональности – разведывательных, ударных и БПЛА-камикадзе, которые можно использовать в качестве баражуючих боеприпасов. Поэтому я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, что это было украинское изобретение. Потому что пока нет официальных подтверждений - это не мы.

Если говорить о возможных ударах, то при каких мы можем наносить такие удары и есть ли какие-то приоритетные цели, которые Украине было бы важно поразить в тылу России?

На самом деле в России есть большое количество объектов, которые следовало бы уже давно уничтожить. Но у нас есть позиция, что это не мы наносим удары. В России достаточно как логистических узлов, так и объектов военного назначения. Это могут быть склады с боеприпасами, смазочными материалами, командные пункты, пункты управления на территории РФ и другие объекты. Их огромное количество, но если сегодня приоритет – это стратегическая авиация, то тогда мы можем говорить и о ней. Есть ли у нас такая возможность? Это - пока большой вопрос.

Если удары по аэродромам в дальнейшем будут продолжаться, насколько это уменьшит ракетные обстрелы украинской территории?

Обстрелы будут продолжаться, это мы должны понимать. Сейчас россияне полностью меняют свою систему подготовки к этим обстрелам. У них была налажена система логистики и отправления, которая месяцами не менялась, и эти аэродромы были ее частью. Сейчас все это разрушено, и они должны адаптироваться к новым условиям. А это окажет влияние на сроки формирования боекомплекта для задачи массированных обстрелов по территории Украины с эффектом прорыва ПВО. Чтобы накопить такой боекомплект (а это минимум 50-80 ракет для прорыва хотя бы 10% нашей ПВО), нужно время. Сколько им понадобится времени на то, чтобы сформировать такой боекомплект на новой базе – это другой вопрос, но эти сроки увеличатся.

Еще один момент – увеличение расстояния применения авиации. То есть здесь речь будет идти не о 700 км, а о 1000-1500. Поэтому когда будет начинаться подготовка к ударам по территории Украины, мы об этом будем знать значительно раньше. Россияне для осуществления вылета потребуется больше времени, чтобы зайти в заданный сектор для пуска ракет. Соответственно, наше ПВО к тому времени будет в полной боевой готовности.

В целом есть большое количество факторов, которые будут способствовать тому, чтобы украинская ПВО на момент приближения ракет к нашему воздушному пространству была в боевой готовности, из-за чего алгоритм противодействия будет значительно эффективнее. Также есть еще один интересный фактор – ресурс этих самолетов. Они уже его давно отработали, это не секрет. Так что сейчас, когда им будет необходимо совершать полет на 200, 300, 500 километров больше, этот ресурс будет отрабатываться еще быстрее. И это - минус для самих российских самолетов, которые будут нуждаться в техническом обслуживании, а также более масштабных ремонтных работах.

Относительно возможной реакции России. Было заявление Юрия Игната о том, что РФ начинает рассредоточать авиацию по разным аэродромам. Как на это отреагирует Россия? Ведь в Кремле начинают понимать, что Украина (или не Украина) может достать глубоко в тыл РФ. Не разозлят ли их эти удары еще больше?

Даже если они их разозлят, то что россияне сделают - вторгнутся на территорию Украины или нанесут ракетный удар?

Возможно, ядерный тактический удар…

Тактическое ядерное оружие ничего не решает в современной войне. Ее применяют для чего – чтобы в какой-то локации нанести такой удар и убить 50-60, 100 украинских военных? Это, конечно, результативно (говорит с иронией). Но какая после этого будет волна? Для России применение ядерного оружия фактически будет концом ее участия в ядерном клубе. Даже те страны, которые долгое время демонстрировали свою лояльность к РФ – Индия, Китай – не одобряют ее постоянные угрозы ядерным ударом. Официальные лица в Нью-Дели, Пекине так и заявляют, чтобы Россия была осторожнее в своих заявлениях по ядерному оружию. Это раздражает всех - даже тех, кто был условно партнером и коллегой РФ. А когда она применит это оружие, это уже будет коалиция против России. Как следствие, РФ станет еще больше изгнанником, чем была до того.

Так пусть в России раздражаются, что кто-то наносит удары по их аэродромам, но они с этим ничего не могут сделать. Единственное, что могло бы противодействовать этим ударам - это их ПВО, но она окончательно опозорилась.

Россия впервые за долгое начала активно использовать дроны. Есть разные версии по поводу их происхождения, но почему именно дроны? Свидетельствует ли это о том, что РФ исчерпала свои запасы ракет?

Могут быть два момента. Первый - она получила новую партию от Ирана. Второй - она уже имела эти дроны и могла их использовать, но зимний период вносил свои коррективы. Негативные коррективы для России, потому что эти дроны не высокотехнологичны, а очень примитивны (хоть и опасны мощной боевой частью). И поэтому именно в зимний период были опасения относительно того, что их двигатель может не работать при низких температурах. Мы уже видели первые дроны, которые использовались для ударов по Украине. Было известно, что в них используется инерционная навигационная система (ИНС). Это не добавляло им высокой точности, но в них было ограниченное расстояние использования. Русские их модернизировали, установили блоки ГЛОНАСС, а это какая-никакая спутниковая связь, что значительно увеличило точность и эффективность использования "Shahed-136". Не исключаю и того, что Россия модернизировала эти дроны, чтобы их можно было использовать в зимний период.

Насколько в таком случае они для нас опасны, если Россия действительно сделала то, о чем вы сказали?

Каков эффект отработки нашей ПВО по этим дронам? Почти 100%. Мы имеем достаточно эффективные алгоритмы противодействия этим дронам, поэтому сегодня они уже не представляют такой угрозы, как в первые дни или недели их использования. Смогут ли они летать зимой - может и так, но это никоим образом не меняет возможности наших комплексов ПВО уничтожать эти БПЛА.

А истощить этими БПЛА Россия может нашу ПВО? Если их будет много, например…

В зависимости от количества. Количество дронов, которое могут производить Иран и использовать Россия не критично. К тому же, наше ПВО, в первую очередь, использует комплексы малой и средней дальности действия, поэтому это не будет истощением до того уровня, чтобы мы не смогли сбивать крылатые ракеты.

Вы говорили, что у России увеличится время подлета ее самолетов к точкам пуска ракет. По завершении войны, как отметил Михаил Подоляк, Россия будет вынуждена отойти на 50-100 км от границы с Украиной. Может ли она при данных условиях сделать это раньше?

Нет, только после завершения войны. Только тогда мы сможем поднять этот вопрос и заставить Россию уйти от границы. Ибо какой смысл ей это делать? Даже если будут происходить какие-то инциденты, но это надо уничтожать каждый танк, БТР, воинскую часть и тому подобное. Она этого делать не будет, но зону демилитаризации, в первую очередь, могут обеспечить наша артиллерия ствольная и реактивная.

Учитывая такие удары, как дальше будет развиваться ситуация на фронтах?

Ситуация в зоне боевых действий не будет зависеть от того, что происходит в тылу РФ. Потому что российская стратегическая авиация использовалась не в зоне боевых действий, а против гражданских объектов Украины. Так же, как РФ пыталась из-за впечатления энергетической инфраструктуры реализовать давление на зону боевых действий, это тоже не повлияет на ситуацию. Инциденты на аэродромах будут иметь влияние на то, чтобы Россия не продолжала террористические акты против населения Украины. А если будет продолжать, то с меньшей эффективностью и результативностью. Итак, зона боевых действий в данном случае отдельна от этих событий.

Соответственно, и частота этих ударов может уменьшиться?

Да. Будет увеличиваться время между подготовкой боекомплекта, необходимых самолетов. Фактически, если раньше мы могли говорить о в среднем две недели, в течение которых россиянам было необходимо подготовить боекомплект, то сейчас это будет значительно больше - три-три с половиной недели. А, может, и еще больше.