Как очистить утюг от нагара: недорогие средства, которые спасут одежду

Как почистить утюг в домашних условиях, не повредив его? Как очистить утюг от нагара, налета и прилипшей ткани простыми и безопасными способами.

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Как очистить подошву утюга / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему на утюге появляется нагар

Как безопасно очистить подошву

Чего нельзя делать во время чистки

Чистая подошва утюга - залог быстрого, эффективного и безопасного глажения. Со временем на рабочей поверхности могут появляться нагар, известковый налет или прилипшие волокна ткани. Это не только ухудшает скольжение по одежде, но и повышает риск ее испортить. Главред расскажет об этом подробнее.

В румынском издании Lovedeco эксперты объясняют, что загрязнения чаще всего возникают из-за неправильно выбранной температуры, расплавленных синтетических волокон или остатков моющих средств. Чтобы вернуть утюгу чистоту и не повредить его покрытие, стоит пользоваться проверенными методами и избегать агрессивной чистки.

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Почему загрязняется утюг

Неправильно выбранная температура

Синтетические ткани (полиэстер, нейлон, акрил) плавятся при слишком высокой температуре. Волокна прилипают к подошве, образуя тёмный налёт, который со временем пригорает.

Остатки средств для стирки

Избыток кондиционера для белья, крахмал или клей с тканевых этикеток под действием тепла затвердевают и остаются на поверхности утюга.

Известковый налет

Использование жёсткой водопроводной воды приводит к накоплению минералов в резервуаре и паровых отверстиях. Во время глажки они могут оставлять светлые пятна на одежде.

Пыль и ворс

Мелкие частицы пригорают к подошве, из-за чего она хуже скользит по ткани.

Видео о том, как очистить утюг от нагара, можно посмотреть здесь:

Как почистить утюг

Производители рекомендуют регулярно очищать утюг, не дожидаясь, пока загрязнения прочно пригорят.

Специальные карандаши и кремы

Это один из самых эффективных способов ухода. Средства быстро растворяют нагар и безопасны для керамического, тефлонового и металлического покрытия.

Жидкость для мытья посуды

На холодный утюг нанесите немного средства для мытья посуды, протрите поверхность мягкой тканью, а затем удалите остатки чистой влажной салфеткой.

Пищевая сода

Смешайте соду с небольшим количеством воды до консистенции густой пасты. Нанесите её на холодную подошву, оставьте на несколько минут, после чего вытрите влажной тканью. Следите, чтобы смесь не попала в паровые отверстия.

Белая зубная паста

Этот способ поможет удалить лёгкие загрязнения. Нанесите пасту тонким слоем на холодную поверхность, осторожно потрите, а затем полностью смойте. Важно, чтобы паста не содержала абразивных частиц.

Нагревание и хлопковая ткань

Если к подошве прилипла синтетика, немного нагрейте утюг и несколько раз проведите им по старому махровому полотенцу или плотной хлопчатобумажной ткани. Для моделей с функцией отпаривания можно одновременно выпустить пар, чтобы прочистить отверстия.

Кухонная соль

Насыпьте крупную соль на лист бумаги или ткань и проведите по ней разогретым утюгом. Однако этот способ может оставить микроцарапины, поэтому его не рекомендуют использовать для керамических или антипригарных покрытий, если это запрещено инструкцией производителя.

Чего нельзя делать

Не используйте металлические губки, ножи, лезвия или наждачную бумагу. Поцарапанная подошва быстрее накапливает грязь и хуже скользит.

Также стоит быть осторожными с уксусом. Популярный способ очистки чистым уксусом подходит не для всех моделей, ведь кислота может повредить защитное покрытие. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

После любого способа очистки несколько раз прогладьте старое полотенце или ненужный кусок ткани. Это поможет удалить остатки моющих средств с подошвы и паровых отверстий и предотвратить появление пятен на чистой одежде.

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