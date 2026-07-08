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Огурцы сбрасывают цветки и желтеют: что нужно срочно сделать в июле

Руслана Заклинская
8 июля 2026, 16:20
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Спасти урожай помогает не удобрение, а правильный режим полива и уход за почвой.
Огурцы сбрасывают цветки и желтеют: что нужно срочно сделать в июле
Почему огурцы внезапно перестают расти в июле / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему огурцы внезапно перестают расти
  • Как правильно поливать огурцы в жаркую погоду
  • Где лучше всего сажать огурцы для получения хорошего урожая

Огурцы считаются одними из самых прихотливых летних овощей. Даже несколько дней неправильного полива или пересушенная почва могут остановить их развитие, привести к опадению цветков и пожелтению молодых плодов.

Многие огородники в такой ситуации сразу начинают вносить удобрения, однако часто проблема вовсе не в недостатке питательных веществ. Самым важным фактором в жаркий период остается правильный полив и уход за растением.

видео дня

Главред узнал, как вернуть огурцам урожайность.

Почему огурцы внезапно перестают расти в середине лета

У огурцов поверхностная корневая система, поэтому даже кратковременная засуха вызывает у растения сильный стресс. В таком случае растение ограничивает рост и сбрасывает часть бутонов, чтобы выжить.

"С годами я поняла, что частый, но скудный полив контрпродуктивен. Он увлажняет лишь поверхность почвы, оставляя корни застрявшими в сухой почве. Менее частый, глубокий полив непосредственно под растение работает гораздо лучше", - отметила Магда Грефкович в издании Wprost.

Почему частый полив может навредить огурцам

Распространенная привычка поливать растения сверху кажется удобной, но именно она создает условия для развития болезней листьев. Сочетание мокрых листьев, жары и плохой циркуляции воздуха - идеальная среда для грибковых инфекций.

"Я поливаю только почву. Лучше всего рано утром. Это позволяет листьям оставаться сухими и дает растению время воспользоваться водой, прежде чем наступит жара", - советует автор материала.

Если же почва влажная, а растение всё равно выглядит слабым, стоит осмотреть листья. Пожелтение старых листьев, снижение цветения или деформированные плоды могут указывать на дефицит калия - элемента, отвечающего за водный баланс и качество плодов.

Впрочем, такие же симптомы могут вызывать повреждение корней, холодная почва или болезни, поэтому вносить удобрения следует только после оценки общего состояния растения. Зрелый компост в таких случаях улучшает структуру почвы, а при подтвержденном дефиците поможет многокомпонентное удобрение для плодовых овощей.

Смотрите видео о том, что делать, если огурцы цветут, но урожая нет:

Какое место лучше всего подходит для выращивания огурцов

От правильного расположения грядки зависит значительная часть будущего урожая. Огурцы лучше всего растут на солнечных, тёплых участках, защищённых от сильного ветра. Они любят плодородную почву с достаточным количеством гумуса и близким к нейтральному уровнем кислотности.

В тяжёлой и переувлажнённой почве корни могут страдать от недостатка кислорода. В то же время в слишком песчаной почве вода быстро испаряется.

Правила полива огурцов
Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Помогает ли мульча вырастить больше огурцов

Мульчирование грядок может значительно облегчить уход за растениями. Для этого можно использовать подсушенную траву или солому.

Мульча уменьшает испарение воды, помогает поддерживать стабильную температуру почвы и сдерживает рост сорняков. В результате огурцы получают более комфортные условия для роста, а огороднику приходится реже поливать грядки.

Почему не стоит сажать огурцы на одном месте каждый год

Постоянное выращивание огурцов на одном участке может привести к накоплению болезней в почве. Со временем в земле могут оставаться возбудители корневой гнили и фузариозного увядания, а также уменьшается количество доступных питательных веществ.

Специалисты советуют соблюдать севооборот и возвращать огурцы или другие культуры из семейства тыквенных на то же место не раньше, чем через три-четыре года.

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Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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