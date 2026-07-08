Уже не та, что в 2022 году: Forbes объяснил, почему армия РФ стала значительно опаснее

Журналисты рассказали, как созданный в 2024 году российский центр беспилотных технологий меняет ход войны дронов в Украине.

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Российская армия стала более опасной, чем в 2022 году / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

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Армия РФ научилась адаптироваться быстрее, чем в 2022 году

Логистику на фронте осложнили российские дроны

Победа в войне дронов зависит от быстрых инноваций

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Российская армия научилась адаптироваться к условиям войны с использованием дронов значительно быстрее, чем в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом пишет издание Forbes.

За четыре года полномасштабной войны Россия создала вооруженные силы, способные распознавать изменения на поле боя, усваивать уроки и внедрять их во все звенья армии. Хотя Украина не раз меняла ситуацию на фронте благодаря собственным инновациям, темпы обучения противника существенно выросли.

"Чем дольше длится война, тем лучше и быстрее россияне учатся", - отметил австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан.

По словам издания, такой процесс обучения может оказаться важнее любого отдельного беспилотника, поскольку демонстрирует, как одна из крупнейших армий мира перестраивается под условия поля боя, где все большую роль играют недорогие БПЛА.

Центр "Рубикон" как инструмент ускорения

Наиболее ярким примером новой модели стало создание в августе 2024 года российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон". По данным старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли и бывшего офицера украинских сил беспилотных систем Дмитрия Путяты, эта структура была создана именно для ускорения распространения боевых инноваций во всех подразделениях армии РФ.

"Рубикон" сосредоточивается не на поддержке наступательных операций, а на поражении украинских экипажей дронов, систем радиоэлектронной борьбы и логистических маршрутов на расстоянии от 10 до 40 км за линией фронта. Впервые этот подход был применен во время российской операции по отбиванию Курской области, после чего его распространили на восток Украины.

В конце 2025 года центр активно использовал ударные дроны средней дальности, подключенные к "Starlink", что позволяло наносить удары глубже в тыл Украины - пока в феврале доступ к сети не заблокировали.

Ли отметил, что "Рубикон" вместе с вновь созданной 50-й бригадой беспилотных систем помогают противодействовать украинским ударным дронам. Президент организации "Defense Tech for Ukraine" Джонатан Липперт уточнил, что в течение последних месяцев примерно половина украинских ударных БПЛА средней дальности, перехваченных "Рубиконом", принадлежала к системе "Hornet".

Военнослужащий 413-го полка беспилотных систем "RAID" Дмитрий Злуктенко считает, что модель "Рубикон" оказалась более эффективной, чем традиционная военная структура России, и предполагает, что подобные методы впоследствии внедрят во всей армии РФ.

Сложности с логистикой и неравномерное распространение технологий

Усиление активности российских беспилотников уже ощутимо затруднило обеспечение передовой. Командир минометной батареи 92-й бригады Анатолий Ткаченко обратил внимание на масштаб проблемы.

"С зоной поражения в 20 километров организовать логистику практически невозможно. Пехота проходит пешком 30 километров. Минометные расчёты и операторы дронов - от 10 до 15 километров", - отметил он.

В то же время Ткаченко подчеркнул, что его подразделение еще не сталкивалось с автономными дронами "Молния", что указывает на неравномерное распределение новых возможностей по линии фронта. По оценке Forbes, победа в войне дронов может зависеть от того, кто быстрее превратит боевые инновации в институциональное преимущество до того, как характер боевых действий вновь изменится.

Дрон-камикадзе "Молния" / Инфографика: Главред

На каком направлении РФ усиливает давление

По оценке лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", обстановка на линии фронта остается напряженной. Он не исключает, что в ближайшей перспективе основные боевые действия могут развернуться в районе Доброполья Донецкой области.

Военный сообщил, что российские подразделения пытаются развивать наступление с флангового направления, продвигаясь со стороны населенного пункта Гришино.

"Оккупанты хотят отрезать группировку войск Сил обороны Украины в Родинском, чтобы захватить населенный пункт", - отметил он.

Война РФ против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что Россия усилила наступление в Харьковской области. Он подчеркнул увеличение количества атак на Лиманском направлении. Только за сутки российские оккупанты потеряли около 300 солдат.

Он также сообщал, что российские войска в Харьковской области изменили тактику. Он пояснил, что ставка на небольшие группы стала причиной сокращения использования бронетехники. По его словам, на отдельных участках врагу удалось проникнуть через государственную границу, и продолжаются бои в Граневе и Козачьей Лопане.

Reuters сообщило, что на подступах к Константиновке уже происходят столкновения. Агентство отметило, что небольшие группы оккупантов пытаются проникнуть на окраины города. Аналитики указали, что украинские силы продолжают сдерживать наступление на подступах к Константиновке.

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Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. В совокупности эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель авторов", в которой обширная сеть "авторов" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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