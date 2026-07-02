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Армия РФ в Крыму обречена на разгром: Жданов предрек Путину неотвратимую катастрофу

Анна Ярославская
2 июля 2026, 05:30
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Никто из тех, кто владел Крымом, не мог его удержать, когда начинался штурм полуострова другой армией.
Олег Жданов, Крым
Олег Жданов считает, что деоккупация Крыма лишит войну всякого смысла / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Олег Жданов:

  • Утрата Крыма станет для Владимира Путина фатальной катастрофой
  • География полуострова делает невозможным его длительное удержание
  • Кремль продолжает демонстрировать, что ситуация в Крыму остается стабильной

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что возможная потеря Крыма станет для росиийского диктатора Владимира Путина фатальным ударом как в политическом, так и в личном плане. Такое мнение он высказал в интервью Главреду.

По словам Жданова, Путин еще в 2014 году заявлял о намерении превратить Крым в "непотопляемый авианосец", однако, как считает эксперт, история показывает, что ни одному государству не удавалось надолго удержать полуостров в случае масштабного военного наступления.

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"Никто из тех, кто владел Крымом, не мог его удержать, когда начинался штурм полуострова другой армией. Такова география Крыма, что удержать его невозможно", - отметил Жданов.

Эксперт напомнил, что в разные исторические периоды Крым переходил под контроль греков, Османской империи, Российской империи, большевиков, немецких войск и Советского Союза. По его мнению, незнание исторических закономерностей приводит к стратегическим ошибкам.

Жданов также считает, что утрата Крыма лишит российское вторжение его первоначального политического смысла. По его словам, именно аннексия полуострова стала ключевым символом политики Путина как "собирателя земель", а потеря региона поставит этот образ под сомнение.

"Для Путина потеря Крыма станет фатальной ошибкой, которая чревата не только политической, но и физической смертью. Ведь если мы выбьем российские войска из Крыма, вся эта война утратит смысл (…) Поэтому потеря Крыма станет для него катастрофой", - подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, эксперт обратил внимание на публичные действия российского руководства. По его словам, Путин "продолжает делать хорошую мину при плохой игре" и демонстрирует, что ситуация в Крыму остается стабильной, поручая премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопросы с поставками топлива, а главе оккупационной администрации Сергею Аксенову - ускорить подготовку к курортному сезону.

Комментируя ситуацию в российском военном руководстве, Жданов заявил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов якобы создал в Генеральном штабе группу генералов, которые напрямую докладывают ему о положении на фронте, минуя начальника Генштаба Валерия Герасимова. По словам эксперта, Белоусов пытается донести до Путина реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения, которая, как он утверждает, "далеко не самая хорошая".

Операция Сил обороны в Крыму

Как писал Главред, операция в отношении временно оккупированного Крыма имеет четкий план, а ее ход уже демонстрирует результат. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 24 июня. По его словам, Киев не позволит превратить захваченные территории в инструмент бесконечного затягивания боевых действий.

"Наша операция, в частности в отношении Крыма, четко просчитана. И то, как операция проходит, это полностью доказывает. Если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, появится у Украины, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир", - заявил президент.

Оккупационные власти Крыма ввели чрезвычайное положение на фоне ударов Украины по военным и логистическим объектам на полуострове. После перебоев с электроэнергией, топливом и движением через Керченский мост часть людей начала покидать оккупированный регион.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров".

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) считает, что российский диктатор Владимир Путин будет до последнего держаться за Крым.

По его словам, украинский полуостров является для РФ "главным трофеем войны", даже если он будет в режиме "острова".

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Кремль не переживет потерю Крыма - The Hill

Крым станет решающим полем битвы в войне России против Украины. Конец российского военного присутствия на оккупированном полуострове стремительно приближается. Киеву даже не обязательно возвращать Крым силой - достаточно лишь сделать его непригодным для использования российской армией, пишет The Hill.

"Конец Путина в Крыму близок. Крым - решающая территория этой войны. Украине даже не нужно его отвоевывать - ей достаточно лишь сделать его непригодным для использования российскими военными. Этот день стремительно приближается", - уверены военные эксперты.

Они предполагают, что борьба за Крым, скорее всего, завершится окончательным разрушением Украиной Керченского моста Путина стоимостью 4 миллиарда долларов.

"Сможет ли Путин политически пережить потерю Крыма в пользу Украины? Мы в этом сильно сомневаемся", - резюмировали авторы статьи.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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