В Крыму паника из-за ударов ВСУ: кто из россиян бежит с полуострова в первую очередь

Дефицит горючего, проблемы со светом и водой уже заставляют россиян покидать оккупированный Крым. В ISW назвали категории выезжающих в первую очередь.

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Новости Крыма — кто из россиян бежит с полуострова в первую очередь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём пишет ISW:

Оккупанты в Крыму ввели чрезвычайное положение из-за ударов Украины

Часть населения и российские туристы начали покидать полуостров

На выезд через Керченский мост выстроились очереди из 2450 автомобилей

Оккупационные власти Крыма ввели чрезвычайное положение на фоне ударов Украины по военным и логистическим объектам на полуострове. После перебоев с электроэнергией, топливом и движением через Керченский мост часть людей начала покидать оккупированный регион. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

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"Среди людей, покидающих оккупированный Крым, вероятно, есть российские туристы или жители оккупированного Крыма, российские военные и сотрудники служб безопасности, связанные с Черноморским флотом России (ЧФ), а также администраторы оккупационных властей. Отток этих групп населения из оккупированного Крыма может повлечь за собой краткосрочные демографические последствия, которые могут закрепиться в долгосрочной перспективе, если кампания ударов Украины будет продолжаться", — говорится в отчете ISW.

Оккупационные структуры заявляют, что введение чрезвычайного положения необходимо для более оперативного принятия решений в сфере энергетики и обеспечения ресурсами. В то же время в действиях российских властей аналитики видят попытку приспособить управление регионом к новым условиям после усиления украинских ударов.

26 июня гауляйтер Крыма Сергей Аксенов и оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев сообщили о введении регионального чрезвычайного положения. По словам Аксенова, это решение должно помочь избежать бюрократических процедур при закупке необходимых ресурсов и управлении кризисными процессами.

Отдельной проблемой для оккупационных властей стала энергетика. Из-за ограничений на потребление электроэнергии в Крыму возникли перебои с отдельными системами обеспечения, в частности с водоснабжением.

Развожаев заявил, что запасы топлива сейчас распределяют между критически важными сферами — медициной, транспортом и другими объектами. Продажу топлива гражданскому населению, по его словам, планируют возобновить после формирования достаточных резервов.

Ситуация с выездом с полуострова обострилась после ударов украинских беспилотников в ночь на 26 июня. Telegram-канал, отслеживающий движение на Керченском мосту, сообщал о его временном перекрытии и значительных очередях автомобилей со стороны Крыма.

По данным канала, на выезд с оккупированного полуострова через мост ожидали около 2450 автомобилей, тогда как с российской стороны для въезда в Крым существенных очередей не было.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Каков сценарий освобождения Крыма — комментарий эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что российские войска реально можно вытеснить из Крыма в перспективе полутора–двух лет. По его мнению, это значительно более простая задача, чем освобождение Донбасса, пока существует страна-агрессор Россия.

Он пояснил, что Крым фактически представляет собой оперативный "котел", зажатый между Черным и Азовским морями. Единственные пути сообщения проходят с севера или с востока через Тамань, однако эти логистические маршруты могут быть относительно легко перекрыты, в частности средствами дальнего поражения.

"Можно освободить Крым, не потеряв ни одной жизни наших военнослужащих", — подытожил он.

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Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко заявил, что временно оккупированный Крым с высокой вероятностью может оказаться в фактической изоляции. По его мнению, россиянам следует покинуть полуостров как можно скорее.

Между тем во временно оккупированном Крыму приостановили работу всех детских смен и учреждений организованного отдыха. По информации "Радио Свобода", такое решение было принято на фоне активизации ударов Сил обороны Украины по российской военной логистике.

Как ранее сообщал Главред, в то же время эксперт по вопросам национальной безопасности и военной разведки Марк Тот и полковник армии США в отставке Джонатан Свит в статье для The Hill высказали мнение, что Крым может стать ключевым театром боевых действий в войне. По их мнению, конец российского военного присутствия на оккупированном полуострове приближается, а для возвращения Крыма Украине не обязательно проводить масштабную военную операцию — достаточно лишить российскую армию возможности использовать полуостров в военных целях.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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