После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

Партизаны отмечают, что безопасных маршрутов для чиновников практически не осталось.

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Сальдо может сбежать из Херсонской области / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru

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В "Атеш" заявили о панике среди оккупационных властей

Удары по логистике затруднили снабжение оккупантов

Администрация коллаборациониста Сальдо может покинуть Херсонскую область

В оккупационной администрации Херсонской области во главе с коллаборационистом Владимиром Сальдо сейчас наблюдается паника из-за регулярных атак по логистическим узлам. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

В частности, оккупанты паникуют из-за ударов по мостам в районе Чонгара и Арабатской стрелки, а также — по трассе "Новороссия".

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"Из-за этого снабжение группировки затруднено, а безопасных маршрутов для чиновников практически не осталось", — говорится в сообщении.

Помимо трудностей с логистикой, оккупанты также обеспокоены неэффективностью собственной противовоздушной обороны. Геническ, который ранее считался относительно спокойным местом, теперь регулярно попадает под удары.

По словам партизан, из-за постоянной угрозы безопасности оккупационные власти рассматривают планы по смене дислокации.

"Не исключено, что херсонская оккупационная администрация в ближайшее время будет вынуждена свернуть работу и бежать в Запорожскую область", — говорят в "Атеш".

Также не исключено, что в качестве основного города для возможной эвакуации оккупанты рассматривают Мелитополь, поскольку он сейчас находится дальше от линии фронта.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Украина будет активнее уничтожать логистику РФ

Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-майор Александр Пивненко заявил, что украинские Силы обороны продолжают системно работать над разрушением логистических маршрутов российских войск.

По его словам, Нацгвардия расширяет возможности контроля с помощью беспилотников на временно оккупированных территориях, в частности в районах Донецка и Мариуполя. Это позволяет эффективнее выявлять и поражать объекты противника.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов на оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств — тем эффективнее мы будем действовать", — добавил он.

Удары по логистике РФ — последние новости

Как сообщал Главред, украинские силы усилили удары по логистике российских войск на юге Украины, фактически нарушая снабжение оккупационных группировок в Запорожской и Херсонской областях, а также на подступах к Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 21 июня украинские удары на большие расстояния были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. По его словам, бойцы СБУ, СБС, ГУР и ССО нанесли удары на расстоянии около 300 километров от линии фронта.

Также известно, что бойцы подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР блокируют сухопутный коридор "Крым-Донецк" и уничтожают технику российских оккупантов в глубоком тылу.

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Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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