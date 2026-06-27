Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

Мария Николишин
27 июня 2026, 09:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
Партизаны отмечают, что безопасных маршрутов для чиновников практически не осталось.
После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать
Сальдо может сбежать из Херсонской области / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru

Главное:

  • В "Атеш" заявили о панике среди оккупационных властей
  • Удары по логистике затруднили снабжение оккупантов
  • Администрация коллаборациониста Сальдо может покинуть Херсонскую область

В оккупационной администрации Херсонской области во главе с коллаборационистом Владимиром Сальдо сейчас наблюдается паника из-за регулярных атак по логистическим узлам. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

В частности, оккупанты паникуют из-за ударов по мостам в районе Чонгара и Арабатской стрелки, а также — по трассе "Новороссия".

видео дня

"Из-за этого снабжение группировки затруднено, а безопасных маршрутов для чиновников практически не осталось", — говорится в сообщении.

Помимо трудностей с логистикой, оккупанты также обеспокоены неэффективностью собственной противовоздушной обороны. Геническ, который ранее считался относительно спокойным местом, теперь регулярно попадает под удары.

По словам партизан, из-за постоянной угрозы безопасности оккупационные власти рассматривают планы по смене дислокации.

"Не исключено, что херсонская оккупационная администрация в ближайшее время будет вынуждена свернуть работу и бежать в Запорожскую область", — говорят в "Атеш".

Также не исключено, что в качестве основного города для возможной эвакуации оккупанты рассматривают Мелитополь, поскольку он сейчас находится дальше от линии фронта.

Что известно о партизанском движении "Атеш"
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Украина будет активнее уничтожать логистику РФ

Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-майор Александр Пивненко заявил, что украинские Силы обороны продолжают системно работать над разрушением логистических маршрутов российских войск.

По его словам, Нацгвардия расширяет возможности контроля с помощью беспилотников на временно оккупированных территориях, в частности в районах Донецка и Мариуполя. Это позволяет эффективнее выявлять и поражать объекты противника.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов на оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств — тем эффективнее мы будем действовать", — добавил он.

Удары по логистике РФ — последние новости

Как сообщал Главред, украинские силы усилили удары по логистике российских войск на юге Украины, фактически нарушая снабжение оккупационных группировок в Запорожской и Херсонской областях, а также на подступах к Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 21 июня украинские удары на большие расстояния были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. По его словам, бойцы СБУ, СБС, ГУР и ССО нанесли удары на расстоянии около 300 километров от линии фронта.

Также известно, что бойцы подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР блокируют сухопутный коридор "Крым-Донецк" и уничтожают технику российских оккупантов в глубоком тылу.

Читайте также:

Об источнике: движение "Атеш"

"Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Херсонская область партизаны Владимир Сальдо
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, детали

"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, детали

08:10Мир
Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

22:16Война
"Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

"Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

19:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Переводчики ломают голову: какие украинские слова невозможно перевести

Переводчики ломают голову: какие украинские слова невозможно перевести

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослых

Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослых

Последние новости

09:34

Самые злопамятные: знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды

09:08

Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

09:03

После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

08:10

"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, деталиВидео

05:48

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
04:35

Гороскоп на июль 2026: кому придут забытые деньги и почему закроются долги

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

03:28

Даже хороший маринад не спасет: названо худшее мясо для шашлыка

03:03

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Реклама
02:00

Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

26 июня, пятница
23:25

"Закончится в 2026 году": украинцы массово делятся пророческими снами о войне

22:54

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

22:50

Копия мама: дочь Бейонсе подловили на прогулке в ярком образе

22:25

Умер популярный украинский режиссер и продюсер

22:16

Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

22:15

Польша не хочет принимать детей украинских военных на оздоровление - детали

21:19

"Ему сказала да": Наталка Денисенко сообщила о новом статусеВидео

21:07

Какие люди всегда достигают целей: месяцы рождения с большими амбициями

20:58

Российские "ястребы" призывают Путина к ядерным ударам по Украине - Reuters

19:49

"Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

Реклама
19:48

"Худшее лето для РФ": Стерненко посоветовал россиянам поскорее бежать из Крыма

19:36

Усик отказался от всех чемпионских поясов и объявил о "last dance"Видео

19:21

У Брэда Питта раскрыли его планы на свадьбу

19:10

"Эффект Ормуза" исчез: как разблокировка танкеров лишила Кремль сверхприбылеймнение

18:44

Оккупанты находятся в пяти километрах от "ключа" обороны Славянска – СМИ

18:41

Время для дома и финансов: что принесет Тельцам июль 2026 года по гороскопу

18:34

Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослыхВидео

18:20

Без отца осталась маленькая девочка: погиб фиксер американского телеканала ABC

18:00

Угроза массированного удара: что задумали в Кремле и почему Киев в зоне риска

17:50

Вместо мусорного ведра: что полезного можно сделать из старой футболки

17:35

Служил с Путиным в КГБ и считался его преемником: умер экс-министр обороны РФ

17:19

Тука призвал Пышного подать в отставку из-за скандала с дипломом

17:08

Как охладить дом без кондиционера: хитрость итальянок легко повторить

16:36

Жизнь трёх знаков зодиака превратится в сказку — у кого начнётся золотая эра

16:29

Цены ударят по кошелькам украинцев: какие базовые продукты заметно подорожают

16:21

Окупанты массово вывозит детей из Крыма – СМИ

16:18

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

16:14

Россияне лгали веками: когда на самом деле появился Херсон и как он называлсяВидео

16:03

Украинец поймал речного монстра: гигантский сом поразил размерами

15:56

После выходных евро сильно подскочит, а доллар подешевеет - курс валют на 29 июня

Реклама
15:40

Депутат разрешил: Софию Ротару пытаются обокрасть в России

15:18

Зачем 27 июня нужно избавиться от ненужных вещей: какой церковный праздник

15:18

Военные просят ГБР проверить законность списания Шабунина, который после "потери зрения" управляет автомобилем

15:14

Пока СБУ сжигает российские НПЗ, НАБУ собирает данные о сотрудниках Службы – это угроза нацбезопасности, – эксперт

15:14

Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленнымиФото

15:00

Мгновение до катастрофы: дождь из лавы внезапно обрушился на туристов

14:49

Как выбрать спелый и сладкий арбуз: 9 признаков, о которых знают не всеВидео

14:34

РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

14:14

Не только френч: какой педикюр покорил тренды лета 2026

13:50

Почти +40 градусов: Украину накроет невыносимая жара

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять