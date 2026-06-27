После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

Главное:
- В "Атеш" заявили о панике среди оккупационных властей
- Удары по логистике затруднили снабжение оккупантов
- Администрация коллаборациониста Сальдо может покинуть Херсонскую область
В оккупационной администрации Херсонской области во главе с коллаборационистом Владимиром Сальдо сейчас наблюдается паника из-за регулярных атак по логистическим узлам. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
В частности, оккупанты паникуют из-за ударов по мостам в районе Чонгара и Арабатской стрелки, а также — по трассе "Новороссия".
"Из-за этого снабжение группировки затруднено, а безопасных маршрутов для чиновников практически не осталось", — говорится в сообщении.
Помимо трудностей с логистикой, оккупанты также обеспокоены неэффективностью собственной противовоздушной обороны. Геническ, который ранее считался относительно спокойным местом, теперь регулярно попадает под удары.
По словам партизан, из-за постоянной угрозы безопасности оккупационные власти рассматривают планы по смене дислокации.
"Не исключено, что херсонская оккупационная администрация в ближайшее время будет вынуждена свернуть работу и бежать в Запорожскую область", — говорят в "Атеш".
Также не исключено, что в качестве основного города для возможной эвакуации оккупанты рассматривают Мелитополь, поскольку он сейчас находится дальше от линии фронта.
Украина будет активнее уничтожать логистику РФ
Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-майор Александр Пивненко заявил, что украинские Силы обороны продолжают системно работать над разрушением логистических маршрутов российских войск.
По его словам, Нацгвардия расширяет возможности контроля с помощью беспилотников на временно оккупированных территориях, в частности в районах Донецка и Мариуполя. Это позволяет эффективнее выявлять и поражать объекты противника.
"Мы будем увеличивать количество наших пилотов на оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств — тем эффективнее мы будем действовать", — добавил он.
Удары по логистике РФ — последние новости
Как сообщал Главред, украинские силы усилили удары по логистике российских войск на юге Украины, фактически нарушая снабжение оккупационных группировок в Запорожской и Херсонской областях, а также на подступах к Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 21 июня украинские удары на большие расстояния были нанесены по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. По его словам, бойцы СБУ, СБС, ГУР и ССО нанесли удары на расстоянии около 300 километров от линии фронта.
Также известно, что бойцы подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР блокируют сухопутный коридор "Крым-Донецк" и уничтожают технику российских оккупантов в глубоком тылу.
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Об источнике: движение "Атеш"
"Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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