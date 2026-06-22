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"Будем активнее уничтожать логистику": командующий Нацгвардией оценил удары по Крыму

Виталий Кирсанов
22 июня 2026, 17:27
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Нацгвардия расширяет возможности контроля с помощью беспилотников на временно оккупированных территориях.
Командующий Нацгвардией оценил удары по Крыму
Командующий Нацгвардией оценил удары по Крыму / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/OleksandrPivnenko

Кратко:

  • Украинские силы стали эффективнее выявлять и поражать объекты противника
  • В Крыму результативно работают Силы беспилотных систем

Украинские Силы обороны продолжают системно работать над разрушением логистических маршрутов российских войск. Особую роль в этом процессе играют Силы беспилотных систем, которые активно действуют, в том числе на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил командующий Национальной гвардией Украины, генерал-майор Александр Пивненко.

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По его словам, Нацгвардия расширяет возможности контроля с помощью беспилотников на временно оккупированных территориях, включая районы Донецка и Мариуполя. Это позволяет эффективнее выявлять и поражать объекты противника.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов на оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. Чем больше средств - тем эффективнее мы будем действовать", - подчеркнул Пивненко.

Комментируя ситуацию с российской логистикой в Крыму, командующий отметил, что данным направлением занимаются Силы беспилотных систем под руководством командующего Роберта Бровди с позывным "Мадяр".

"В Крыму работают Силы беспилотных систем, "Мадяр". Они хорошо знают свою задачу. Могу только сказать: давите как можно сильнее", - заявил Пивненко.

Отметим, что украинские военные регулярно наносят удары по объектам, обеспечивающим снабжение российских войск, рассматривая нарушение логистических цепочек как один из ключевых факторов ослабления боевых возможностей противника.

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Крымский мост, атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Реально ли уничтожить Крымский мост: мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что полное уничтожение Крымского моста потребовало бы длительных и масштабных авиационных ударов силами фронтовой авиации, однако даже в таком случае речь шла бы о неделях атак.

"Уничтожить Керченский мост полностью можно только заходом нескольких бригад фронтовых штурмовиков уровня Су-24. Но им придется бомбить несколько недель, чтобы развалить мост. Однако Керченский мост вполне можно повредить, как это делала СБУ: повредить один-два пролета подводными или надводными, или воздушными ударами, - сказал Свитан в интервью Главреду.

При этом эксперт отметил, что конструкция моста предусматривает устойчивость к колебаниям и повреждениям, а отдельные пролёты могут быть относительно быстро заменены, что ускоряет восстановление объекта.

Отдельно он подчеркнул различия между автомобильной и железнодорожной частями переправы. По его оценке, железнодорожная часть является более уязвимой к повреждениям, а последствия серьёзных инцидентов могут приводить к ограничению её полноценной эксплуатации.

"Впрочем, перед нами не стоит задача разрушить Керченский мост. Наша задача – остановить трафик по этому мосту. А сделать это можно разными способами, в том числе просто взяв мост под огневой контроль", - сказал Свитан.

Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Удары по Крыму — новости по теме

Как сообщал Главред, 21 июня на территории Крыма были зафиксированы многочисленные взрывы, в частности в районе порта Керчи. Из-за угрозы перекрытия транспортных путей Россия была вынуждена изменить маршруты в этом регионе.

Также ранее сообщалось, что после ударов по мостам в Крым бензовозы сопровождают группы ПВО. Систематические атаки Сил обороны на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру оккупантов затруднили логистику противника на левом берегу Херсонской области и во временно оккупированном Крыму.

Удары по НПЗ в РФ вызывают перебои в топливном секторе, особенно в европейской части страны, где сосредоточены крупнейшие заводы. Михаил Гончар отмечает, что из-за системных ударов уже сегодня работают лишь около 45% мощностей.

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О персоне: Александр Пивненко

Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины.

Пивненко командует НГУ с июля 2023 года.

До этого возглавлял Восточное территориальное управление Нацгвардии, отражал у россиян окрестности Харькова и удерживал Бахмут. Имеет звание Героя Украины.

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