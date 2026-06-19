НПЗ России в огне: раскрыт сценарий коллапса в нефтяном секторе РФ

Показательными в плане работы НПЗ в РФ будут лето и осень, особенно четвертый квартал года, говорит Михаил Гончар.

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Раскрыты детали ударов по НПЗ в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное из заявлений Гончара:

Перебои наблюдаются в европейской части РФ, потому что по ней наносились удары

Для критических показателей на топливном рынке РФ нужны новые массированные удары

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар прокомментировал вопрос об ущербе для российской экономики от массированных ударов по нефтеперерабатывающим заводам в РФ.

"Наши атаки, безусловно, являются болезненными, но я избегаю конкретных цифр: достоверную оценку можно дать только тогда, когда есть исходная базовая информация, а ее нет. К тому же ситуация динамична, постоянно меняется. И сегодня действительно может работать 45% мощностей по производству бензина (в РФ, - ред.), но уже завтра картина будет другой", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Вместе с тем эксперт предложил обращать внимание на явные признаки: на запрет экспорта бензина из РФ, запрет экспорта реактивного топлива с 1 июня, ситуацию с топливом на оккупированных территориях, прежде всего в Крыму, а также на симптомы, которые уже проявляются в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах РФ.

"В то же время на Дальнем Востоке или в Сибири таких проблем нет – там все нормально. И это понятно: туда мы не били, не дотягиваемся, поэтому и нормально", пояснил он.

По словам аналитика, перебои наблюдаются именно в европейской части России, потому что по ней наносились удары.

"Цифры могут быть разными. Ведь есть большая разница между последствиями остановки НПЗ в Новошахтинске или НПЗ в Киришах или Ярославле. Масштабы этих предприятий разные. Но в любом случае большинство из топ-20 крупнейших российских НПЗ находятся именно в европейской части России – их там 17. Их все уже "посетили" наши дроны, причем неоднократно", - указал он.

/ Главред

Вместе с тем собеседник отметил, что для полного вывода российских НПЗ из строя и доведения его до состояния, когда они фактически становятся неремонтопригодным, требуются месяцы, а иногда и годы системной работы.

Он считает, что стоит оценивать совокупность факторов, ведь именно по этим признакам можно судить о накопленном эффекте системных, последовательных и интенсивных действий Сил обороны Украины.

"Чтобы ситуация на российском топливном рынке достигла действительно критических показателей в масштабах всей европейской части России и стала такой, как в Крыму, еще нужно много работать. Показательными будут лето и осень, особенно четвертый квартал года", - добавил Гончар.

ВСУ об ударах по десяткам целей в глубине обороны противника

Подразделения Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины провели серию атак по военным и стратегически важным объектам на временно оккупированных территориях.

По данным украинской стороны, в ходе операции были поражены 36 объектов, расположенных в глубоком тылу. Среди них — командные пункты, радиолокационные станции, объекты военной логистики, а также элементы топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающей функционирование российских войск.

Удары по РФ — новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинские удары вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что подразделения Сил обороны в Московской области РФ повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

Как сообщалось, ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России. Кроме того, вблизи Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар — вероятно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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