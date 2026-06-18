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Добивают НПЗ: дроны атаковали Москву, над городом - огонь и клубы черного дыма

Анна Ярославская
18 июня 2026, 07:03обновлено 18 июня, 07:48
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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку на Московский НПЗ. Кроме того, горит нефтебаза в Гуково, а в Шебекино - военный склад.
Дроны атаковали Москву - горит НПЗ
Дроны атаковали Москву - горит НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Беспилотники атаковали Москву и Ростовскую область
  • На Московском НПЗ в Капотне после удара возник пожар
  • В Гуково после атаки БПЛА горит нефтебаза

В ночь на 18 июня ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России.

Кроме того, вблизи Шебекино Белгородской области возник пожар - предположительно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.

видео дня

Удар дронов по Москве и Московской области

Утру 18 июня беспилотники нанесли удары по столице РФ — Москве и столичному региону.

В Сети появились кадры мощного пожара в Капотне Московской области. Над городом поднимается густой дым. Горит Московский НПЗ, который уже был атакован 16 июня.

Смотрите видео - В Москве горит НПЗ:

Скриншот

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку на Московский НПЗ.

"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий", - написал он в Telegram.

По его словам, "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

Также Собянин утверждает, что "43 БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны".

Тем временем очевидцы сообщают о пожарах в Москве после украинской ночной атаки. Над столицей поднимается густой дым:

Пожар в Москве
Пожар в Москве / Фото: t.me/exilenova_plus
Пожар в Москве
Пожар в Москве / Фото: t.me/astrapress
Пожар в Москве
Пожар в Москве / Фото: t.me/astrapress

По данным Генштаба ВСУ, Московский НПЗ задействован в обеспечении армии оккупантов. Продукция предприятия - это более 38% потребления столичного региона в топливе, в том числе завод поставляет авиатопливо аэропортам Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Мощность предприятия в переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год.

Смотрите видео - Горит Московский НПЗ:

Скриншот

Тем временем глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник попал в многоквартирный дом в подмосковном Жуковском. По его словам, поврежден выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также, по его данным, в Электростали в деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома. Женщина получила незначительные ранение плеча, но от госпитализации отказалась. На улице Радио в результате падения обломков загорелся автомобиль, возгорание локализовано.

В Люберцах обломки повредили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне, пострадавших нет.

Кроме того, обломки БПЛА упали на кровлю ТЦ "Белая Дача", начался пожар.

В Чехове дрон попал в дачный дом на территории СНТ. На территории нескольких дачных участков упали обломки БПЛА. В Павловском Посаде в результате попадания беспилотника загорелись два дачных дома.

Последствия атаки дронов на Московскую область
Последствия атаки дронов на Московскую область / t.me/vorobiev_live

Атака на Ростовскую область

Как пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+, в Гуково Ростовской области РФ нефтебаза подверглась атаке ударных БПЛА. На объекте вспыхнул пожар.

Смотрите видео - Горит нефтебаза в Гуково:

Скриншот

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар признал, что БПЛА атаковали Гуково, в результате чего, как утверждается, погиб один человек.

Однако о повреждении местной нефтебазы глава региона промолчал.

"В результате воздушного удара БПЛА был поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Экстренные службы работают на месте происшествия", — написал Слюсар.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России, НПЗ / Инфографика: Главред

Атака на Белгородскую область РФ

Как пишет российский Telegram-канал Astra, Вблизи Шебекино Белгородской области возник пожар, предположительно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.

Вечером 17 июня на мониторинговом канале "Шепот Шебекино" опубликовали фото и видео очевидцев с интенсивным пожаром. За несколько минут до публикации в районе возгорания сообщали о пролете украинского дрона.

Пожар в Шебекино
Пожар в Шебекино / Фото: t.me/astrapress

По фото и видео OSINT-аналитики установили, что пожар возник на участке промзоны на границе сел Ржевка и Вознесенка, на расстоянии примерно 7,5 километров от Шебекино. Ближайшая к месту пожара АЗС расположена сразу за границей установленного участка.

"Фото и видео позволяют предположить, что горит складское помещение с легковоспламеняющимися или горючими материалами. Также можно предположить, что склады использовались для товаров военного назначения, что типично для окрестностей городов на прифронтовых территориях", - говорится в сообщении.

Атака на Московский НПЗ - что известно

Как писал Главред, утром во вторник, 16 июня, дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью.

Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.

На московском НПЗ горит ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.

Московский НПЗ перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей Москвы и области в бензине.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.

Глава государства подчеркнул, что это НПЗ находится на расстоянии 500 км от украинской границы.

Какой ущерб уже нанесен российской нефтепереработке: оценка эксперта

Последствия украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре уже проявляются в ряде регионов РФ, однако говорить о точных масштабах ущерба пока преждевременно. Об этом в интервью Главреду заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, объективно оценить потери российских нефтеперерабатывающих мощностей сложно из-за отсутствия полной информации и постоянных изменений в работе предприятий. При этом эксперт призвал обращать внимание на косвенные признаки нарастающих проблем: запрет экспорта бензина с 1 апреля, ограничения на экспорт авиационного топлива с 1 июня, дефицит топлива в оккупированном Крыму, а также тревожные сигналы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов европейской части России.

Гончар отметил, что проблемы концентрируются именно в тех регионах, где расположены крупнейшие НПЗ, подвергавшиеся атакам украинских дронов. По его данным, из 20 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов 17 находятся в европейской части страны, и практически все они уже неоднократно становились целями ударов.

Эксперт подчеркнул, что полное выведение НПЗ из строя требует длительной и системной работы.

По оценке Гончара, для возникновения масштабного топливного кризиса по всей европейской части России потребуется дальнейшее давление на отрасль. Наиболее показательными для оценки ситуации станут лето, осень и особенно четвертый квартал текущего года.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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