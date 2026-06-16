Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

Нефтеперерабатывающий завод находится на расстоянии 500 км.

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Московский НПЗ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Зеленский подтвердил успешный дальнобойный удар по НПЗ в Капотне

Президент поблагодарил СБУ, ГУР и ССО за результативную операцию

Глава государства назвал атаку ответом на обстрелы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.

Глава государства подчеркнул, что это НПЗ находится на расстоянии 500 км от украинской границы.

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"Украинскую дальнобойность на этот раз ощутили в Московском регионе. Поражён нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 км. Спасибо воинам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу", - написал Зеленский.

По его словам, Россию нужно принуждать к завершению войны.

"И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. Это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, который следует завершать", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Дроны атаковали НПЗ в Капотне:

Как писал Главред, утром во вторник, 16 июня, дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью.

Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.

На московском НПЗ горит ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.

Московский НПЗ перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей Москвы и области в бензине.

Смотрите видео - В Капотне горит НПЗ:

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 июня ударные дроны атаковали нефтебазу в станице Полтавской Краснодарского края РФ. Вспыхнул масштабный пожар.

Полтавская нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании "Лукойл" и конечными потребителями - сетями автозаправочных станций. На территории нефтебазы расположено 28 резервуаров для хранения топлива и нефтепродуктов.

В ночь на 15 июня несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. В Московской и Тульской областях после ударов были зафиксированы пожары, а OSINT-аналитики сообщили о возможном поражении объектов, связанных с оборонной промышленностью РФ. В частности, речь идет о предприятиях, участвующих в разработке ракетных и радиолокационных систем.

Рано утром 12 июня территорию страны-агрессора РФ атаковали беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод "Тольяттикаучук", а в Татарстане - химзавод "Нижнекамскнефтехим".

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

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