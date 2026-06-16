Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

Анна Ярославская
16 июня 2026, 10:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Нефтеперерабатывающий завод находится на расстоянии 500 км.
Московский НПЗ атаковали дроны
Московский НПЗ атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Зеленский подтвердил успешный дальнобойный удар по НПЗ в Капотне
  • Президент поблагодарил СБУ, ГУР и ССО за результативную операцию
  • Глава государства назвал атаку ответом на обстрелы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.

Глава государства подчеркнул, что это НПЗ находится на расстоянии 500 км от украинской границы.

видео дня

"Украинскую дальнобойность на этот раз ощутили в Московском регионе. Поражён нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 500 км. Спасибо воинам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетных войск за результативную работу", - написал Зеленский.

По его словам, Россию нужно принуждать к завершению войны.

"И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. Это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, который следует завершать", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Дроны атаковали НПЗ в Капотне:

скриншот

Как писал Главред, утром во вторник, 16 июня, дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью.

Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.

На московском НПЗ горит ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.

Московский НПЗ перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год. НПЗ обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей Москвы и области в бензине.

Смотрите видео - В Капотне горит НПЗ:

Скриншот

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 июня ударные дроны атаковали нефтебазу в станице Полтавской Краснодарского края РФ. Вспыхнул масштабный пожар.

Полтавская нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании "Лукойл" и конечными потребителями - сетями автозаправочных станций. На территории нефтебазы расположено 28 резервуаров для хранения топлива и нефтепродуктов.

В ночь на 15 июня несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. В Московской и Тульской областях после ударов были зафиксированы пожары, а OSINT-аналитики сообщили о возможном поражении объектов, связанных с оборонной промышленностью РФ. В частности, речь идет о предприятиях, участвующих в разработке ракетных и радиолокационных систем.

Рано утром 12 июня территорию страны-агрессора РФ атаковали беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод "Тольяттикаучук", а в Татарстане - химзавод "Нижнекамскнефтехим".

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Москва Владимир Зеленский НПЗ война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

10:20Война
В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗ

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗ

08:57Война
Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — дети

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — дети

08:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Последние новости

10:30

Лобода избавилась от роскошного особняка в РФ — что ждет певицу дальше

10:20

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ МосквыВидео

10:19

Курс доллара приблизится к 46 гривням: когда валюта рекордно подорожает

09:52

Гороскоп на завтра, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

09:21

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
08:57

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗФотоВидео

08:23

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — детиФото

08:10

"Маньяка выпускают прогуляться по Кремлю": Эйдман жестко потролил Кремль после удара по Киевумнение

08:03

О чем на самом деле договорились США и Иран: Андрусив рассказал о проблемемнение

Реклама
07:51

На Кубани горит нефтебаза: дроны подожгли топливный узел "Лукойла"

07:05

Британия и Украина заключили ядерное соглашение: о чем идет речь

06:00

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

05:16

Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026

04:45

Дело не только в годах: ученые раскрыли неожиданную причину появления седины

04:22

Даже застарелый нагар исчезнет без следа: как быстро отмыть решетки плиты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

03:34

Рождены, чтобы побеждать: какие три знака зодиака созданы для большого успеха

03:01

Обладают особой аурой: какие даты рождения притягивают и успокаивают

02:32

Запах из кошачьего лотка исчезнет: названы пять простых, но эффективных способовВидео

02:05

Суперкомпьютер предсказал победителя: кто выиграет ЧМ-2026

Реклама
01:45

"Рекордный курс доллара": раскрыта главная причина ослабления гривны

00:08

РФ планировала сжечь Лавру: неожиданные детали массированного удара по Киеву

15 июня, понедельник
23:58

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

23:17

Как за минуту сохранить спелые бананы: о простом трюке знают единицыВидео

22:57

Лукашенко извинился перед Зеленским и заговорил о войне против Украины – что сказал

22:21

США сосредоточились на Украине: важное заявление Трампа о прекращении войныВидео

22:04

Часть Днепра останется без света на длительное время - адреса и время отключения

21:57

Почему женщине нельзя носить вещи мужа: скрытая угроза для брака

21:27

ЮНЕСКО опозорилось реакцией на удар России по Лавре - в МИД сделали резкое заявление

21:14

Происхождение выражения "наелся белены": что оно на самом деле означает

21:11

"Не удается зачистить противника": генерал ВСУ об опасности для крупного города

21:09

Удар по Лавре имел скрытую цель: историк раскрыл реальный замысел КремляВидео

21:08

Перец останавливает рост: садовник назвал подкормку, которая вернет его к жизниВидео

20:55

"Весь мир меня ненавидит": Седокова пожаловалась на хейт после смерти экс-мужа

20:08

В Германии увидели возможность завершения войны: названы сроки и условие

19:49

Новолуние откроет путь к успеху: четыре знака зодиака ждут судьбоносные перемены

19:45

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

19:30

Большая луковица: чем срочно подкормить грядки в июне

19:10

Как Украина ответит за Лавру: Ягун – об ударах по Мосфильму и собору Василия Блаженногомнение

19:06

Во Львове зафиксировали необычную аномалию – что удалось снять на видеоВидео

Реклама
18:58

"Очень тяжело": Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу

18:54

ФРГ готова бить по Калининграду и Петербургу: в ВВС Германии назвали условие

18:30

Как еще можно назвать Людмилу на украинском языке: не только Люда

18:20

Макароны получатся в разы вкуснее: простой секрет идеальной пастыВидео

18:14

Украина сделала ещё один шаг к ЕС: в Брюсселе объявили об историческом решении

17:59

Россия атаковала Украину новым типом ракет: может ли ПВО их сбить и в чем угроза

17:55

Сердечный приступ: умерла 35-летняя звезда турецких сериалов

17:52

До 460 тысяч в месяц: Кабмин утвердил новые выплаты военнослужащим

17:33

Кондиционер не нужен: как бесплатно охладить квартиру в жару

17:10

Львовский блогер бросил зажигалку в подростков: полиция расследует инцидент

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять