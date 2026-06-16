На Кубани горит нефтебаза: дроны подожгли топливный узел "Лукойла"

На территории нефтебазы расположено 28 резервуаров для хранения топлива и нефтепродуктов.

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Атака на нефтебазу в Краснодарском крае произлшла в ночь на 16 июня / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Что произошло в Краснодарском крае:

Дроны атаковали нефтебазу в станице Полтавской Краснодарского края

Из-за падения обломков БПЛА вспыхнул масштабный пожар

Трассу между станицей и хутором временно перекрыли

В ночь на 16 июня ударные дроны атаковали нефтебазу в станице Полтавской Краснодарского края РФ. Вспыхнул масштабный пожар.

Об атаке беспилотников на нефтебазу сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Также эту информацию подтвердили и в Оперативном штабе Краснодарского края.

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"Полтавская, Краснодарский край. Сообщается о нападении на нефтебазу", — пишут мониторы.

"В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае / Фото: Exilenova+

После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

На месте работают специальные и экстренные службы.

Отметим, Полтавская нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании "Лукойл" и конечными потребителями - сетями автозаправочных станций. На территории нефтебазы расположено 28 резервуаров для хранения топлива и нефтепродуктов.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала обстрел нефтебазы в Станице Полтавской.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 15 июня несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. В Московской и Тульской областях после ударов были зафиксированы пожары, а OSINT-аналитики сообщили о возможном поражении объектов, связанных с оборонной промышленностью РФ. В частности, речь идет о предприятиях, участвующих в разработке ракетных и радиолокационных систем.

Рано утром 12 июня территорию страны-агрессора РФ атаковали беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод "Тольяттикаучук", а в Татарстане - химзавод "Нижнекамскнефтехим".

В ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Рано утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Кроме того, под утро 10 июня в Самарской области России прогремели взрывы. Губернатор писал о ракетной опасности в регионе. Под удар дронов попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. После серии взрывов поднялся пожар и густой черный дым над территорией НПЗ.

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение предприятия по производству навигационных систем для ракет и БПЛА, нефтеперерабатывающего завода и танкера теневого флота.

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: мнение эксперта

Обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Произойдет ли это в июле или в августе — зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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