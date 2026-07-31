Как часто нужно стирать футболки, носки, джинсы и постельное белье летом

Вы узнаете:
- Как часто нужно стирать джинсы
- Почему важно несколько раз в неделю стирать футболки
Многие люди откладывают стирку одежды и постельного белья, поскольку считают, что некоторые вещи можно носить неделями. Но это может привести к накоплению загрязнений и появлению пятен, от которых впоследствии трудно избавиться.
Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok рассказал, как часто нужно стирать одежду и постельное белье, чтобы они дольше оставались чистыми.
Как часто стирать нижнее белье, носки и футболки
Чаще всего, по словам клинтокера, нужно стирать вещи, которые непосредственно соприкасаются с телом. Особенно это актуально летом, когда человек больше потеет.
"Трусы, носки - каждый день или после каждого использования. Футболки, шорты - каждый день, особенно летом", - отметил он.
Как часто нужно стирать джинсы
Многие люди убеждены, что джинсы можно стирать только раз в несколько недель. Однако Марк Любчик с таким подходом категорически не согласен. Он советует стирать джинсы после 2–3 ношений.
Как часто стирать постельное белье
Особое внимание эксперт уделил постельному белью. Он советует учитывать, потел ли человек во время сна. Если да, то белье сразу нужно отправлять в стиральную машину.
Если нет, то достаточно стирать постельное белье раз в неделю. Исключением являются наволочки - их желательно стирать через день, особенно в летний период.
Почему важно часто стирать одежду
Блогер объяснил, что именно нерегулярная стирка одежды часто становится причиной появления стойких желтых пятен на ткани.
"Если вы не будете стирать (одежду - Главред) после каждого использования, а все мы пользуемся дезодорантами, антиперспирантами, то все это остается на ткани, накапливается, если не стирать часто", - добавил он.
Смотрите видео с объяснением блогера:
@marclyubchyk
Если вы стираете джинсы раз в месяц, потому что так сказал основатель Levi’s, то он просто был под кайфом??️♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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