Как часто нужно стирать футболки, носки, джинсы и постельное белье летом

Клинтокер объяснил, почему летом важно регулярно стирать одежду.

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Правила стирки одежды летом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как часто нужно стирать джинсы

Почему важно несколько раз в неделю стирать футболки

Многие люди откладывают стирку одежды и постельного белья, поскольку считают, что некоторые вещи можно носить неделями. Но это может привести к накоплению загрязнений и появлению пятен, от которых впоследствии трудно избавиться.

Главред узнал, что украинский блогер и клинтокер Марк Любчик в TikTok рассказал, как часто нужно стирать одежду и постельное белье, чтобы они дольше оставались чистыми.

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Как часто стирать нижнее белье, носки и футболки

Чаще всего, по словам клинтокера, нужно стирать вещи, которые непосредственно соприкасаются с телом. Особенно это актуально летом, когда человек больше потеет.

"Трусы, носки - каждый день или после каждого использования. Футболки, шорты - каждый день, особенно летом", - отметил он.

Как часто нужно стирать джинсы

Многие люди убеждены, что джинсы можно стирать только раз в несколько недель. Однако Марк Любчик с таким подходом категорически не согласен. Он советует стирать джинсы после 2–3 ношений.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как часто стирать постельное белье

Особое внимание эксперт уделил постельному белью. Он советует учитывать, потел ли человек во время сна. Если да, то белье сразу нужно отправлять в стиральную машину.

Если нет, то достаточно стирать постельное белье раз в неделю. Исключением являются наволочки - их желательно стирать через день, особенно в летний период.

Почему важно часто стирать одежду

Блогер объяснил, что именно нерегулярная стирка одежды часто становится причиной появления стойких желтых пятен на ткани.

"Если вы не будете стирать (одежду - Главред) после каждого использования, а все мы пользуемся дезодорантами, антиперспирантами, то все это остается на ткани, накапливается, если не стирать часто", - добавил он.

Смотрите видео с объяснением блогера:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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