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Трамп внезапно засомневался насчёт лицензии на Patriot для Украины: что случилось

Анна Ярославская
31 июля 2026, 07:00
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Президент США заявил, что нужно быть осторожными с тем, кому выдавать лицензии на это оружие.
Трамп, Зеленский, ЗРК Patriot
Лицензия на Patriot - Трамп ещё не решил вопрос для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Ключевые тезисы:

  • Трамп заявил, что ещё не решил насчёт лицензии на Patriot
  • Ранее на саммите НАТО президент США обещал предоставить такую лицензию
  • Главный фокус - завершение войны, а не ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что ещё не решил, позволит ли он Украине производить зенитные ракетные комплексы Patriot.

Как сообщает Financial Times, в телефонном интервью изданию американский президент заявил, что он "не уверен", предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что вопрос сейчас рассматривается.

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"Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование", - заявил Трамп.

Комментарии президента США прозвучали всего через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, во время которой украинский лидер назвал переговоры "хорошими" и сообщил, что стороны обсудили "производство истребителей Patriot и ряд других идей".

Позиция Трампа изменилась после саммита НАТО

Внезапная неуверенность американского президента контрастирует с его предыдущей публичной позицией по этому вопросу. Ещё в начале июля на саммите НАТО в Турции Трамп давал более чёткие обещания насчёт лицензии для Киева.

На саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot.

Система ПВО Patriot имеет жизненно важное значение для способности Украины перехватывать российские баллистические ракеты, нацеленные на Киев и другие города. Убедить Трампа рассмотреть вопрос о разрешении Киеву производить эти ракеты - значительное достижение для Зеленского.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Зеленский ранее говорил о прогрессе в переговорах

Оптимистичные заявления украинского президента после встречи в Белом доме теперь выглядят менее однозначно на фоне новых комментариев Трампа. Во вторник Зеленский описывал договорённости значительно конкретнее, чем это сделал сейчас американский лидер.

Президент Украины заявил, что Трамп "принял тот факт, что он выдаст нам лицензии".

Зеленский также рассказал об отдельной встрече с представителями производителя системы Patriot, назвав это сотрудничество приоритетным для обороны страны.

"У меня была встреча с представителями производства… Надеюсь, мы сможем наладить совместное производство. Это очень важно", - заявил Зеленский.

Компании Lockheed и RTX производят истребители-перехватчики Patriot.

Трамп сосредоточен на завершении войны, а не на оружии

Вместо деталей относительно лицензий американский президент перевёл акцент разговора на дипломатические усилия. Он рассказал о планах ближайших дней своих посланников в мирном процессе.

В частности, Трамп заявил изданию Financial Times, что его внимание сосредоточено на прекращении войны России против Украины, добавив, что двое его посланников, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, посетят Украину в ближайшие дни.

"Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира", - подчеркнул Трамп.

Лицензии на Patriot для Украины - новости

15 июля Kyiv Independent со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, осведомленного о ситуации, писало о том, что США якобы начали процесс передачи Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot, переведя вопрос из плоскости политических обещаний в плоскость практической реализации.

Как писал Главред, по итогам встречи с руководством компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной президент Зеленский заявил, что Украина начнет совместное производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

Идея совместного производства противоракет стала продолжением предыдущих переговоров на высшем уровне. По словам президента, эту тему поднимали во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

"Об этом мы с президентом Трампом говорили в Анкаре, и сейчас самое время двигаться в этом направлении", - отметил Зеленский.

Визит Зеленского в Вашингтон и встреча с Трампом

Как писал Главред, 28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон.

Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме за закрытыми дверями, без представителей СМИ.

Зеленский пробыл в Белом доме чуть больше часа. Позже президент встретится с сенаторами.

По словам главы Белого дома, встреча прошла "очень хорошо".

По данным журналистов, Трамп и Зеленский рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.

Кроме того, обсуждалась идея визита представителей администрации Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - в Киев, чтобы усилить дипломатический процесс и придать ему дополнительный импульс.

Трамп также высказался по поводу предложения Зеленского провести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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