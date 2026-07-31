В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

Кратко:
- ЕС продлил временную защиту до 4 марта 2028 года
- Для вновь прибывших вводятся новые требования по воинскому учету
- Новые правила не касаются тех, кто уже имеет статус временной защиты
Европейский Союз официально продлил действие режима временной защиты для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года. Одновременно Совет ЕС одобрил новые правила, которые коснутся украинцев призывного возраста, только что прибывших в страны Евросоюза.
Об этом сообщают "Суспільне" и"Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в ЕС.
По информации собеседников изданий, решение было окончательно утверждено Советом ЕС в письменной форме. Отныне вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на получение временной защиты только при условии отсутствия нарушений, связанных с воинским учетом.
"Письменная процедура по продлению срока действия временной защиты успешно завершилась сегодня после обеда, поэтому это решение можно считать принятым. Оно будет опубликовано в "Официальном вестнике" в ближайшие дни", - сказал один из европейских чиновников.
Согласно новым правилам, военнообязанные украинцы, которые впервые будут обращаться за временной защитой в странах ЕС, должны будут подтвердить отсутствие проблем с выполнением воинского долга в Украине.
В частности, для этого могут понадобиться документы, подтверждающие законный выезд из Украины, например, штамп о пересечении государственной границы. Также могут быть приняты бумажные или электронные документы, подтверждающие право на отсрочку, освобождение от мобилизации или выполнение других требований украинского законодательства о воинском учете.
В то же время нововведения не распространяются на украинцев, которые уже получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. Новые условия будут применяться исключительно к тем гражданам, которые будут обращаться за таким статусом впервые после вступления решения в силу.
Возвращение украинцев домой - мнение Буданова
Кирилл Буданов считает, что массовое возвращение украинцев из-за рубежа станет возможным только при выполнении трех ключевых условий: завершение войны, надежные гарантии безопасности и восстановление экономики.
По его словам, Украина уже работает с международными партнерами над механизмами возвращения граждан. В то же время, подчеркнул Буданов, без прекращения боевых действий, обеспечения безопасности и создания достойных условий для жизни рассчитывать на масштабное возвращение украинцев не стоит. Именно поэтому, по его мнению, государство должно в первую очередь создать условия, при которых люди сами захотят вернуться домой.
Украинские беженцы в Европе - новости по теме
Как сообщал Главред, Европейский Союз продлит действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, одновременновводя ограничения для отдельной категории заявителей. Параллельно Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.
Кроме того, в Чехии состоялся пересмотр законодательства, касающегося украинских беженцев. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.
Напомним, что Ирландия объявила о продлении временных разрешений для граждан Украины. В ходе выступления было отмечено, что запланированные важные изменения для беженцев из Украины существенно изменят действующие правила и условия для всех сторон.
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Об источнике: "Европейская правда"
"Европейская правда" - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и возглавляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.
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