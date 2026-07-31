В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

Европейский Союз продлил срок действия временной защиты для украинцев и ужесточил требования к военнообязанным.

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Новые условия для военнообязанных. / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

ЕС продлил временную защиту до 4 марта 2028 года

Для вновь прибывших вводятся новые требования по воинскому учету

Новые правила не касаются тех, кто уже имеет статус временной защиты

Европейский Союз официально продлил действие режима временной защиты для граждан Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года. Одновременно Совет ЕС одобрил новые правила, которые коснутся украинцев призывного возраста, только что прибывших в страны Евросоюза.

Об этом сообщают "Суспільне" и"Европейская правда" со ссылкой на собственные источники в ЕС.

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По информации собеседников изданий, решение было окончательно утверждено Советом ЕС в письменной форме. Отныне вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на получение временной защиты только при условии отсутствия нарушений, связанных с воинским учетом.

"Письменная процедура по продлению срока действия временной защиты успешно завершилась сегодня после обеда, поэтому это решение можно считать принятым. Оно будет опубликовано в "Официальном вестнике" в ближайшие дни", - сказал один из европейских чиновников.

Согласно новым правилам, военнообязанные украинцы, которые впервые будут обращаться за временной защитой в странах ЕС, должны будут подтвердить отсутствие проблем с выполнением воинского долга в Украине.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

В частности, для этого могут понадобиться документы, подтверждающие законный выезд из Украины, например, штамп о пересечении государственной границы. Также могут быть приняты бумажные или электронные документы, подтверждающие право на отсрочку, освобождение от мобилизации или выполнение других требований украинского законодательства о воинском учете.

В то же время нововведения не распространяются на украинцев, которые уже получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. Новые условия будут применяться исключительно к тем гражданам, которые будут обращаться за таким статусом впервые после вступления решения в силу.

Возвращение украинцев домой - мнение Буданова

Кирилл Буданов считает, что массовое возвращение украинцев из-за рубежа станет возможным только при выполнении трех ключевых условий: завершение войны, надежные гарантии безопасности и восстановление экономики.

По его словам, Украина уже работает с международными партнерами над механизмами возвращения граждан. В то же время, подчеркнул Буданов, без прекращения боевых действий, обеспечения безопасности и создания достойных условий для жизни рассчитывать на масштабное возвращение украинцев не стоит. Именно поэтому, по его мнению, государство должно в первую очередь создать условия, при которых люди сами захотят вернуться домой.

Украинские беженцы в Европе - новости по теме

Как сообщал Главред, Европейский Союз продлит действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, одновременновводя ограничения для отдельной категории заявителей. Параллельно Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.

Кроме того, в Чехии состоялся пересмотр законодательства, касающегося украинских беженцев. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.

Напомним, что Ирландия объявила о продлении временных разрешений для граждан Украины. В ходе выступления было отмечено, что запланированные важные изменения для беженцев из Украины существенно изменят действующие правила и условия для всех сторон.

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Об источнике: "Европейская правда" "Европейская правда" - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и возглавляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.

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