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"Мне нравится": 96-летний Клинт Иствуд признался, что помогает ему активно работать

Виталий Кирсанов
30 июля 2026, 15:50
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По словам Иствуда, главным источником его мотивации остается желание учиться.
96-летний Клинт Иствуд признался, что помогает ему активно работать
96-летний Клинт Иствуд признался, что помогает ему активно работать / коллаж: Главред, фото: wikipedia.org

Кратко:

  • За десятилетия своей карьеры Иствуд сталкивался как с триумфами, так и с поражениями
  • Артист всегда стремился выходить за привычные рамки

Легендарный голливудский актер Клинт Иствуд, которому недавно исполнилось 96 лет, по-прежнему остается активным участником киноиндустрии. Он рассказал, что его вдохновляет возможность постоянно открывать для себя что-то новое. Об этом сообщает The Economic Times.

По словам Иствуда, главным источником его мотивации остается желание учиться.

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"Причина, по которой я до сих пор работаю на этом этапе жизни, заключается в том, что мне нравится каждый день узнавать что-то новое", - отметил актер.

За десятилетия своей карьеры Иствуд не раз сталкивался как с триумфами, так и с профессиональными трудностями. Однако он всегда стремился выходить за привычные рамки, осваивая новые направления и не ограничивая себя одним амплуа. Ярким примером такого подхода стал его успешный переход от актерской работы к режиссуре.

Как подчеркнул Иствуд, именно любознательность, стремление к развитию и интерес к новым знаниям позволяют ему сохранять вдохновение и желание продолжать работать даже в столь почтенном возрасте.

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О персоне: Клинт Иствуд

Клинт Иствуд - американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор. По данным Википедии, он - лауреат пяти наград Американской киноакадемии: четырёх премий "Оскар" в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший фильм", а также Награды имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство. Обладатель Национальной медали США в области искусств(2009). Лауреат премии "Почётный Сезар".

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