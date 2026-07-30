Новой целью будет Киев: когда ждать очередной ракетный удар России

Ключевые тезисы:
- Бомбардировщики Ту-95МС теперь снаряжаются на Дальнем Востоке
- 30 июля было использовано лишь 9 баллистических ракет из более чем 50 готовых
- Часть ракет по Киеву была "прощупыванием" ПВО
Российская авиация применила в ночной атаке 30 июля лишь небольшую часть готового ракетного арсенала, что может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара в ближайшее время. В это раз целью, вероятнее всего, будет Киев. Об этом сообщает мониторинговый канал єРадар.
"В течение ночи было применено лишь 9 баллистических ракет и 4 "Циркона", из более чем 50 готовых к применению, что может свидетельствовать о новой атаке уже вскоре, целью которой станет столица", - говорится в сообщении.
По данным аналитиков, часть ракет, выпущенных ночью по Киеву, могла иметь не боевую, а разведывательную цель - проверку возможностей украинской противовоздушной обороны.
Несколько ракет, которые ночью были выпущены по столице, вероятно применялись с целью "прощупывания" на наличие ракет для систем противовоздушной обороны, отмечают аналитики.
Бомбардировщики Ту-95МС теперь снаряжаются на Дальнем Востоке
Наблюдение за подготовкой российской авиации к новым ударам усложнилось из-за изменения логистики бомбардировщиков. Аналитики зафиксировали, что после пусков ракет шесть бортов Ту-95МС совершили посадку не на привычном аэродроме, а на базе "Оленьей", тогда как три Ту-160 вернулись на Дальний Восток.
"Теперь можно констатировать, что снаряжение бортов Ту-95МС происходит на Дальнем Востоке и соответственно, вылетать на пуски ракет они могут теперь оттуда. Это несколько усложнит наблюдение за подготовкой к новому удару", - отмечают в єРадар.
При этом логистика другого типа бомбардировщиков пока остаётся без изменений, что позволяет продолжать частичный мониторинг подготовки атак.
"Неясной остаётся ситуация с бортами Ту-160, которые для снаряжения всё ещё прилетают на аэродром "Энгельс", - уточнили аналитики.
Ракетный удар по Украине 30 июля 2026 - что известно
Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины.
Основное направление удара – Киевщина и Львовщина. Также были атакованы: Днепропетровская, Сумщская, Винницкая, Полтавская, Николаевская, Ивано-Франковская области.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 284 БпЛА разных типов.
В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГосЧС рассказали о последствиях вражеского удара.
Рано утром 30 июля на фоне массированного обстрела Украины во Львове прогремели взрывы. В городе активно работала ПВО. Повреждены два жилых дома.
По последним данным мэра Садового, два человека во Львове считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. 23 человека обратились за медицинской помощью, 13 находятся в больнице. Один человек – в тяжелом состоянии.
В пригороде Кривого Рога российская баллистическая ракета попала непосредственно в жилой дом, где находилась многодетная семья. В результате прямого попадания погибли шесть человек: две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых. По данным председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ещё восемь человек получили травмы, среди них двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет.
Россия наносит удары по Киеву новым опасным оружием
По данным аналитиков ISW, Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.
Уже от 25 до 30 процентов текущих ударных пакетов России состоят из беспилотников типа "Шахед" с реактивными двигателями, которые позволяют этим беспилотникам летать на малых высотах и с высокой скоростью, а также быстро пикировать.
Другие новости:
- Украину может ожидать зимняя катастрофа: Зеленский обратился за помощью к США
- Почему Токаев призвал Путина остановить войну именно сейчас: назван важный нюанс
- Дроны атаковали два склада Wildberries в РФ: под Пензой и в Сарапуле - черный дым
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
- оперативных сводках во время массированных атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред