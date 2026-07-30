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Новой целью будет Киев: когда ждать очередной ракетный удар России

Анна Ярославская
30 июля 2026, 11:28
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Мониторинг подготовки ударов армией РФ усложнился. Что изменилось?
Ту-95МС, ракетный удар
Во время атаки РФ применила лишь 9 ракет из 50 готовых к пуску / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, росСМИ

Ключевые тезисы:

  • Бомбардировщики Ту-95МС теперь снаряжаются на Дальнем Востоке
  • 30 июля было использовано лишь 9 баллистических ракет из более чем 50 готовых
  • Часть ракет по Киеву была "прощупыванием" ПВО

Российская авиация применила в ночной атаке 30 июля лишь небольшую часть готового ракетного арсенала, что может свидетельствовать о подготовке нового массированного удара в ближайшее время. В это раз целью, вероятнее всего, будет Киев. Об этом сообщает мониторинговый канал єРадар.

"В течение ночи было применено лишь 9 баллистических ракет и 4 "Циркона", из более чем 50 готовых к применению, что может свидетельствовать о новой атаке уже вскоре, целью которой станет столица", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным аналитиков, часть ракет, выпущенных ночью по Киеву, могла иметь не боевую, а разведывательную цель - проверку возможностей украинской противовоздушной обороны.

Несколько ракет, которые ночью были выпущены по столице, вероятно применялись с целью "прощупывания" на наличие ракет для систем противовоздушной обороны, отмечают аналитики.

Бомбардировщики Ту-95МС теперь снаряжаются на Дальнем Востоке

Наблюдение за подготовкой российской авиации к новым ударам усложнилось из-за изменения логистики бомбардировщиков. Аналитики зафиксировали, что после пусков ракет шесть бортов Ту-95МС совершили посадку не на привычном аэродроме, а на базе "Оленьей", тогда как три Ту-160 вернулись на Дальний Восток.

"Теперь можно констатировать, что снаряжение бортов Ту-95МС происходит на Дальнем Востоке и соответственно, вылетать на пуски ракет они могут теперь оттуда. Это несколько усложнит наблюдение за подготовкой к новому удару", - отмечают в єРадар.

При этом логистика другого типа бомбардировщиков пока остаётся без изменений, что позволяет продолжать частичный мониторинг подготовки атак.

"Неясной остаётся ситуация с бортами Ту-160, которые для снаряжения всё ещё прилетают на аэродром "Энгельс", - уточнили аналитики.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 30 июля 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 30 июля российские войска устроили массированную комбинированную атаку на территорию Украины.

Основное направление удара – Киевщина и Львовщина. Также были атакованы: Днепропетровская, Сумщская, Винницкая, Полтавская, Николаевская, Ивано-Франковская области.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 284 БпЛА разных типов.

В Киеве и области есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В ГосЧС рассказали о последствиях вражеского удара.

Рано утром 30 июля на фоне массированного обстрела Украины во Львове прогремели взрывы. В городе активно работала ПВО. Повреждены два жилых дома.

По последним данным мэра Садового, два человека во Львове считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. 23 человека обратились за медицинской помощью, 13 находятся в больнице. Один человек – в тяжелом состоянии.

В пригороде Кривого Рога российская баллистическая ракета попала непосредственно в жилой дом, где находилась многодетная семья. В результате прямого попадания погибли шесть человек: две девочки в возрасте 5 и 12 лет, а также четверо взрослых. По данным председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ещё восемь человек получили травмы, среди них двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет.

  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС
  • Обстрел Львова 30 июля 2026
    Обстрел Львова 30 июля 2026 Фото: t.me/andriysadovyi, ГСЧС

Россия наносит удары по Киеву новым опасным оружием

По данным аналитиков ISW, Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.

Уже от 25 до 30 процентов текущих ударных пакетов России состоят из беспилотников типа "Шахед" с реактивными двигателями, которые позволяют этим беспилотникам летать на малых высотах и с высокой скоростью, а также быстро пикировать.

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О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

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