Зеленский попросил Трампа решить с Маском вопрос в интересах Украины - The Atlantic

Зеленский попросил Трампа убедить Илона Маска расширить работу Starlink для украинских дальнобойных дронов.

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Зеленский попросил Трампа решить с Маском вопрос в интересах Украины / Коллаж: Главред, фото: x.com/elonmusk, facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Кратко:

Зеленский представил Трампу план эффективного противостояния атакам РФ

Зеленский хочет получить разрешение у Маска на расширенное использование Starlink по территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь получить согласие Илона Маска на расширение возможностей использования системы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, этот вопрос обсуждался во время закрытой встречи в Белом доме, состоявшейся 28 июля. Как утверждают собеседники The Atlantic, Зеленский представил Трампу план, который, по его мнению, может помочь Украине эффективнее противостоять российским атакам в предстоящий зимний период.

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Источники отмечают, что реализация этой инициативы потребовала бы участия Илона Маска, поскольку именно его компания контролирует сеть Starlink. Однако, как утверждается, Трамп не дал никаких обещаний относительно того, что обратится к предпринимателю с такой просьбой, поэтому дальнейшая судьба предложения остается неопределенной.

По информации издания, инициатива предусматривает более широкое использование спутниковой связи Starlink вместо увеличения поставок Украине ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, запасы которых, как отмечается, существенно сократились после недавних событий на Ближнем Востоке.

Как утверждают источники, Зеленский предложил предоставить Украине возможность использовать Starlink для управления беспилотниками, которые могли бы поражать мобильные пусковые установки баллистических ракет на территории России.

The Atlantic отмечает, что сейчас использование Starlink украинской стороной ограничено территорией Украины, включая временно оккупированный Крым и другие захваченные Россией регионы. На территории РФ работа системы для подобных целей, по данным издания, ограничена.

Во время встречи Зеленский, как утверждают собеседники The Atlantic, подчеркнул важность возможности поражать небольшие мобильные цели, в частности пусковые установки, с которых осуществляются удары баллистическими ракетами по украинским городам.

При этом официального подтверждения информации, опубликованной The Atlantic, со стороны Белого дома, Офиса президента Украины, SpaceX или Илона Маска на данный момент не поступало.

Илон Маск / Главред - инфографика

Есть ли "козыри" у Путина: мнение эксперта

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что у российского диктатора Владимтра Путина действительно есть способы повлиять на президента США Трампа.

"Первый фактор – военный. Путин пытается продемонстрировать, что Россия сохраняет военную инициативу (...) Путин стремится продемонстрировать Трампу, что Россия не проигрывает войну и существует риск дальнейшей эскалации. Думаю, он будет пытаться убедить Трампа в том, что у России есть "козыри" и достаточные военные ресурсы", - сказал Фесенко в интервью Главреду.

Второй фактор – тайная дипломатия.

"Сейчас снова могут активизироваться контакты через Кирилла Дмитриева, Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и сына Трампа. Об этом мало говорят, но я думаю, что у россиян есть каналы влияния, связанные не только с официальными участниками переговоров", - отметил эксперт.

Фесенко считает, что Россия будет действовать через интриги: "В тайном режиме россияне будут пытаться настраивать Трампа против Украины. Такой механизм работал в прошлом году, и, думаю, сейчас его снова попытаются использовать".

Визит Зеленского в Вашингтон и встреча с Трампом

Как писал Главред, 28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон.

Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме за закрытыми дверями, без представителей СМИ.

Зеленский пробыл в Белом доме чуть больше часа. Позже президент встретится с сенаторами.

По словам главы Белого дома, встреча прошла "очень хорошо".

По данным журналистов, Трамп и Зеленский рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.

Кроме того, обсуждалась идея визита представителей администрации Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - в Киев, чтобы усилить дипломатический процесс и придать ему дополнительный импульс.

Трамп также высказался по поводу предложения Зеленского провести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

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О ресурсе: The Atlantic The Atlantic - одно из старейших и авторитетных американских изданий. Основано в 1857 году в Бостоне как литературно-культурный журнал под названием The Atlantic Monthly, пишет Википедия. Со временем стало крупным изданием, освещающим политику, внешние дела, экономику, науку, технологии и культуру. Сейчас издание базируется в Вашингтон, D.C. и публикуется как в печатной, так и в цифровой формах. Владелец - организация Emerson Collective, основанная и возглавляемая Лорейн Пауэлл Джобс. Главный редактор - Джеффри Голдберг. Издание получало множество наград, включая Pulitzer Prize и премии за общее качество журналов. К 2024 году у журнала было более 1 млн подписчиков, и он вернулся к ежемесячному формату.

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