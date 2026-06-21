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Больше никаких желтых пятен: как вернуть любимой одежде прежний вид

Марина Иваненко
21 июня 2026, 13:11
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Если белые футболки и рубашки стали серыми или пожелтели, причина может крыться не только в стирке. Какие ошибки чаще всего портят светлую одежду и как их избежать.
Как вернуть белье
Как вернуть белье / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему белая одежда со временем сереет и желтеет
  • Какой стиральный порошок помогает сохранить белизну вещей
  • Почему кондиционеры для белья могут наносить вред ткани

Белая одежда — это вечная классика, которая придает каждому образу элегантность и свежесть. Однако сохранить его первоначальный вид — задача не из лёгких. Со временем любимые футболки и рубашки начинают седеть, желтеть или покрываться стойкими пятнами от пота. Многие считают, что вернуть им белизну невозможно, однако правильный уход и знание базовых правил химии помогут продлить жизнь светлой одежде. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

    Известная химик Сильвия Панек, автор книги "Год в здоровом доме" и популярного Instagram-блога, поделилась действенными советами, которые помогут избежать самых распространенных ошибок при уходе за белым гардеробом. По словам эксперта, секрет успеха кроется в правильном выборе средств и чистоте самой стиральной машины.

    Порошок с "активным кислородом" и запрет на кондиционеры

    Первый и самый важный шаг — использование правильного моющего средства. Для белых вещей подходит только тот порошок, который адаптирован именно для этого типа тканей.

    Только в нем содержится перкарбонат натрия, который обычно называют активным кислородом. Это отбеливатель, который поддерживает белизну одежды и эффективно удаляет пятна, — объясняет химик.

    В то же время Панек предостерегает от чрезмерного использования порошка. Его излишки плохо вымываются из волокон, оседают на них и, как следствие, приводят к изменению цвета ткани.

    Еще одно важное правило от эксперта — полный отказ от ополаскивателей (кондиционеров) для белья. Хотя они дарят приятный аромат, их компоненты прилипают к волокнам, разрушая структуру материала. Некоторые жидкости после сушки образуют на одежде серые разводы, удалить которые без агрессивного отбеливателя практически невозможно.

    Видео о том, как вернуть вещам белизну, можно посмотреть здесь:

    Грязная стиральная машина — враг белья

    Часто причиной серости одежды является состояние самой бытовой техники. Если регулярно не чистить стиральную машину, последствия в первую очередь станут заметны именно на белых вещах. В ячейке для порошка и на резиновых уплотнителях дверц часто скапливаются грязь, остатки моющих средств и плесень. Систематическая чистка машины защитит одежду от неприятного запаха и нежелательных серых отложений.

    Как солнце помогает выводить пятна

    Этап сушки имеет не меньшее значение, чем сама стирка. Сильвия Панек советует сушить белые вещи на солнце. Ультрафиолетовые лучи действуют как природный экологичный отбеливатель — они помогают обесцветить даже стойкие пятна, например от помидоров.

    Однако у этого метода есть свои ограничения.

    Подходит для прочных натуральных тканей, таких как хлопок и лен.

    Не подходит для деликатных материалов (шерсти, шелка) и одежды с добавлением эластана. Ультрафиолетовое излучение может ослабить и разрушить такие волокна.

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    Об источнике: Kobieta Interia

    Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) — польский женский портал, входящий в состав популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге.

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