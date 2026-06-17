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Когда средство работает правильно: в каких случаях нужен смягчитель тканей

Марина Иваненко
17 июня 2026, 20:57
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Кондиционер может сделать одежду мягкой, но иногда портит ткани. Для каких вещей он подходит, как правильно дозировать и чем его можно заменить дома.
Для чего можно использовать кондиционер
Для чего можно использовать кондиционер / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • В каких случаях лучше не использовать кондиционер
  • Для каких вещей лучше использовать кондиционер
  • Какие ошибки при стирке делают ткани жесткими

В последние годы кондиционеры для белья имеют неоднозначную репутацию. Эксперты советуют избегать их частого использования, ведь это средство может ухудшать способность тканей впитывать влагу (что критично для полотенец и спортивной одежды), оставлять налет и даже сильнее притягивать грязь. Кроме того, это дополнительные расходы. Подробнее расскажет Главред.

Впрочем, полностью отказываться от кондиционера не обязательно. Эксперты Саманта Фререс и Сара Пелличчи Салвесон отмечают:

видео дня

Все сводится к тому, чтобы знать, когда использование средства имеет смысл, и применять его целенаправленно. Чем лучше вы понимаете, как действует средство, тем правильнее принимаете решения.

Хотя добавлять кондиционер при каждой стирке не нужно, есть вещи, которым он действительно может вернуть мягкость и комфорт.

Старый или винтажный лен

Если вы купили льняную рубашку или брюки в секонд-хенде, а ткань кажется слишком жесткой и колючей, кондиционер может помочь.

Эксперт по домашнему хозяйству Брайс Грубер советует использовать примерно половину рекомендуемой дозы. Это смягчает грубые волокна старой ткани и делает её более комфортной. Для новой одежды этот метод не нужен, ведь фабричная обработка уже обеспечивает мягкость.

Жесткий деним

Если любимая джинсовая куртка или джинсы со временем стали слишком жесткими, кондиционер может вернуть им мягкость.

Для плотного денима достаточно использовать средство 1–2 раза во время стирки. Оно делает волокна более гибкими, после чего ткань "разносится" естественным путем.

В то же время не стоит использовать кондиционер для джинсов-стрейч или джегинсов — он может повредить эластичные волокна и испортить форму изделия.

Хлопковые футболки и брюки

Хлопок со временем может становиться более жестким из-за накопления остатков стирального порошка и минералов из жесткой воды.

Кондиционер покрывает волокна тонким слоем, уменьшает трение и снимает статическое электричество. Однако использовать его следует редко, чтобы не допустить накопления средства в ткани.

Видео о том, как пользоваться гранулированным кондиционером, можно посмотреть здесь:

Старые кисти для рисования

Кондиционер можно использовать даже для восстановления жестких кистей после работы с краской.

Для этого достаточно развести небольшое количество средства в воде и промыть в этом растворе щетину. Волокна становятся мягче, и кисти возвращаются в более пригодный для работы состояние.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Что стоит попробовать перед использованием кондиционера

Если белье стало жестким, проблема не всегда заключается в отсутствии смягчителя. Часто причина в другом:

  • Слишком много порошка — излишек средства не вымывается из ткани
  • Слишком горячая сушка — высокая температура пересушивает волокна

Эксперты советуют сначала уменьшить количество стирального средства в соответствии с объемом белья и жесткостью воды. Во многих случаях этого достаточно, чтобы вернуть вещам мягкость без дополнительной химии.

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Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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