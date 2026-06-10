Зачем добавлять перец чили в корм для птиц в июне: секрет садоводов

Перец чили может стать неожиданным помощником в уходе за садом. Как он помогает защитить корм для птиц от животных, которые любят полакомиться чужой пищей.

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Перец чили для птиц / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Зачем садоводы добавляют чили в кормушки

Какие продукты можно оставлять птицам в июне

Садоводам советуют добавлять острый перец чили в кормушки в июне. Этот простой способ помогает защитить корм для птиц от других животных.

В последние годы птицы сталкиваются с серьезными проблемами из-за изменения климата и разрушения их естественной среды обитания. Люди замечают, что в садах стало значительно меньше птиц. Главная причина — сокращение количества насекомых на 80% за последние 20 лет. Из-за этого птицам не хватает пищи во время сезона гнездования, и они могут голодать. Главред расскажет о том, как можно решить эту проблему.

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Как сообщают на express, многие хозяева пытаются подкармливать птиц, но сталкиваются с проблемой: еду часто крадут белки или лисы. Порошок чили помогает решить эту проблему.

Почему садоводы начали добавлять чили в кормушки

Как острый перец отпугивает нежелательных гостей

Птицы абсолютно не чувствительны к капсаицину — веществу, которое делает перец острым. Они спокойно едят посыпанную им пищу. Зато млекопитающие (белки, мыши, лисы) терпеть не могут жгучий вкус и после первой попытки оставляют кормушку в покое.

Почему птицам не вредит перец чили

Британское королевское общество охраны птиц (RSPB) подтверждает этот факт: Острый чили или перцевый соус можно добавлять прямо в корм. Птиц это не беспокоит, а вот белки не выдерживают жгучего ощущения и уходят.

Какую еду можно оставлять птицам в июне

В июне во дворе можно оставлять такую еду:

мучных червей, сало, жировые шарики;

кусочки яблок и груш (даже немного испорченных);

остатки вареного риса или несоленого пирога.

Какие продукты могут быть опасны для птиц

Однако специалисты RSPB отмечают, что привычные продукты могут быть опасны из-за риска распространения болезней. Не давайте семена и арахис в период с 1 мая по 31 октября. В теплые месяцы орехи и семена становятся источником бактерий, которые массово убивают птиц.

Простой способ сохранить корм только для пернатых

Добавление перца чили в разрешенный летний корм поможет поддержать птиц и гарантирует, что еда достанется именно им.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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