Зачем добавлять перец чили в корм для птиц в июне: секрет садоводов

О чем вы узнаете:
- Зачем садоводы добавляют чили в кормушки
- Какие продукты можно оставлять птицам в июне
Садоводам советуют добавлять острый перец чили в кормушки в июне. Этот простой способ помогает защитить корм для птиц от других животных.
В последние годы птицы сталкиваются с серьезными проблемами из-за изменения климата и разрушения их естественной среды обитания. Люди замечают, что в садах стало значительно меньше птиц. Главная причина — сокращение количества насекомых на 80% за последние 20 лет. Из-за этого птицам не хватает пищи во время сезона гнездования, и они могут голодать. Главред расскажет о том, как можно решить эту проблему.
Как сообщают на express, многие хозяева пытаются подкармливать птиц, но сталкиваются с проблемой: еду часто крадут белки или лисы. Порошок чили помогает решить эту проблему.
Почему садоводы начали добавлять чили в кормушки
Как острый перец отпугивает нежелательных гостей
Птицы абсолютно не чувствительны к капсаицину — веществу, которое делает перец острым. Они спокойно едят посыпанную им пищу. Зато млекопитающие (белки, мыши, лисы) терпеть не могут жгучий вкус и после первой попытки оставляют кормушку в покое.
Почему птицам не вредит перец чили
Британское королевское общество охраны птиц (RSPB) подтверждает этот факт:
Острый чили или перцевый соус можно добавлять прямо в корм. Птиц это не беспокоит, а вот белки не выдерживают жгучего ощущения и уходят.
Какую еду можно оставлять птицам в июне
В июне во дворе можно оставлять такую еду:
- мучных червей, сало, жировые шарики;
- кусочки яблок и груш (даже немного испорченных);
- остатки вареного риса или несоленого пирога.
Какие продукты могут быть опасны для птиц
Однако специалисты RSPB отмечают, что привычные продукты могут быть опасны из-за риска распространения болезней. Не давайте семена и арахис в период с 1 мая по 31 октября. В теплые месяцы орехи и семена становятся источником бактерий, которые массово убивают птиц.
Простой способ сохранить корм только для пернатых
Добавление перца чили в разрешенный летний корм поможет поддержать птиц и гарантирует, что еда достанется именно им.
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Об источнике: Express.co.uk
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