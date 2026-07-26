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Чтобы верхние помидоры не мельчали: что обязательно нужно сделать в конце июля

Юрий Берендий
26 июля 2026, 15:55
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Огородник раскрыл схему подкормки, которая спасает верхние кисти томатов от мелких плодов и верхушечной гнили.
Чтобы верхние помидоры не мельчали: что обязательно нужно сделать в конце июля
Почему верхние кисти томатов получаются мелкими: подкормка против верхушечной гнили и для налива плодов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как приготовить кальциевую селитру для томатов
  • Верхушечная гниль томатов: как бороться в жару
  • Способы подкормки томатов в июле-августе

В конце июля дачники часто замечают, что верхние кисти томатов остаются мелкими и медленно завязываются, хотя нижние грозди уже щедро налились плодами. Огородник Андрей, автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них", объяснил, почему растению не хватает ресурсов на верхушку, и поделился комплексной подкормкой, которая стимулирует рост плодов и защищает кусты от верхушечной гнили.

Главред выяснил, почему помидоры становятся мельче.

видео дня

На примере гибрида "Нергиза", высаженного в теплице в середине июня, специалист показал, как нижний ярус забирает на себя большую часть питательных веществ.

"Четвертая или пятая кисть может остаться мелкой и не налиться, потому что ей просто не хватит питательных веществ - всё забирают нижние плоды", - отмечает Андрей.

Чем подкормить томаты в конце июля для налива плодов

Полноценное развитие верхних кистей зависит от двух ключевых элементов - азота и кальция. Именно кальций отвечает за прочность клеточных стенок и определяет, смогут ли налиться верхние кисти.

"Кальций - это основной структурный элемент, входящий в состав клеток, листьев и стебля. Без него верхние кисти просто не нальются", - подчеркивает блогер.

Для первого этапа автор советует использовать кальциевую селитру в точной дозировке.

Схема приготовления раствора:

  • Разведите 20–25 г кальциевой селитры в 10 литрах воды.
  • Используйте следующий расчет: 1 грамм вещества (около 500 мл раствора) на один куст.
  • Полученного объема хватает на 20 развитых растений.

"Это должны быть сильные, крупные растения, способные усвоить такую подкормку. Если куст слабый, проводить такую процедуру нет смысла", - предупреждает огородник.

Через несколько дней после внесения кальциевой селитры в схему добавляют калийное удобрение с микроэлементами для сбалансированного созревания.

Смотрите видео о том, почему мелеют верхние кисти помидоров:

Как правильно вносить удобрения под томаты

Главное условие для корневой подкормки - предварительно увлажненный почвенный слой. Внесение удобрений в сухую землю может привести к ожогам корней.

"Обязательно проводите такие подкормки по влажной почве. По сухой земле вносить удобрения нельзя", - предупреждает Андрей.

Количество повторений зависит от состояния куста и желаемого урожая: для домашних условий вполне достаточно провести процедуру 2–3 раза за сезон с интервалом в несколько недель.

Как защитить помидоры от верхушечной гнили в жару

В жаркую погоду усвоение кальция через корневую систему сильно тормозится, даже если вещество присутствует в почве. Из-за этого на плодах массово появляется верхушечная гниль. В таком случае огородник советует сочетать корневую подкормку с обработкой по листьям.

"Если у вас были проблемы с верхушечной гнилью, обязательно вносите кальций через листья. Лучше всего работает баковая смесь кальция с бором и серой, ведь бор помогает кальцию быстро усваиваться тканями растения", - подытожил автор канала.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них"

YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком.

Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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