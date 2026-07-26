Чтобы верхние помидоры не мельчали: что обязательно нужно сделать в конце июля

Огородник раскрыл схему подкормки, которая спасает верхние кисти томатов от мелких плодов и верхушечной гнили.

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Почему верхние кисти томатов получаются мелкими: подкормка против верхушечной гнили и для налива плодов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как приготовить кальциевую селитру для томатов

Верхушечная гниль томатов: как бороться в жару

Способы подкормки томатов в июле-августе

В конце июля дачники часто замечают, что верхние кисти томатов остаются мелкими и медленно завязываются, хотя нижние грозди уже щедро налились плодами. Огородник Андрей, автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них", объяснил, почему растению не хватает ресурсов на верхушку, и поделился комплексной подкормкой, которая стимулирует рост плодов и защищает кусты от верхушечной гнили.

Главред выяснил, почему помидоры становятся мельче.

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На примере гибрида "Нергиза", высаженного в теплице в середине июня, специалист показал, как нижний ярус забирает на себя большую часть питательных веществ.

"Четвертая или пятая кисть может остаться мелкой и не налиться, потому что ей просто не хватит питательных веществ - всё забирают нижние плоды", - отмечает Андрей.

Чем подкормить томаты в конце июля для налива плодов

Полноценное развитие верхних кистей зависит от двух ключевых элементов - азота и кальция. Именно кальций отвечает за прочность клеточных стенок и определяет, смогут ли налиться верхние кисти.

"Кальций - это основной структурный элемент, входящий в состав клеток, листьев и стебля. Без него верхние кисти просто не нальются", - подчеркивает блогер.

Для первого этапа автор советует использовать кальциевую селитру в точной дозировке.

Схема приготовления раствора:

Разведите 20–25 г кальциевой селитры в 10 литрах воды.

Используйте следующий расчет: 1 грамм вещества (около 500 мл раствора) на один куст.

Полученного объема хватает на 20 развитых растений.

"Это должны быть сильные, крупные растения, способные усвоить такую подкормку. Если куст слабый, проводить такую процедуру нет смысла", - предупреждает огородник.

Через несколько дней после внесения кальциевой селитры в схему добавляют калийное удобрение с микроэлементами для сбалансированного созревания.

Смотрите видео о том, почему мелеют верхние кисти помидоров:

Как правильно вносить удобрения под томаты

Главное условие для корневой подкормки - предварительно увлажненный почвенный слой. Внесение удобрений в сухую землю может привести к ожогам корней.

"Обязательно проводите такие подкормки по влажной почве. По сухой земле вносить удобрения нельзя", - предупреждает Андрей.

Количество повторений зависит от состояния куста и желаемого урожая: для домашних условий вполне достаточно провести процедуру 2–3 раза за сезон с интервалом в несколько недель.

Как защитить помидоры от верхушечной гнили в жару

В жаркую погоду усвоение кальция через корневую систему сильно тормозится, даже если вещество присутствует в почве. Из-за этого на плодах массово появляется верхушечная гниль. В таком случае огородник советует сочетать корневую подкормку с обработкой по листьям.

"Если у вас были проблемы с верхушечной гнилью, обязательно вносите кальций через листья. Лучше всего работает баковая смесь кальция с бором и серой, ведь бор помогает кальцию быстро усваиваться тканями растения", - подытожил автор канала.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

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