Кремль вскоре испытает НАТО, пока Трамп занят Ираном - разведка Британии

Британская разведка предупредила, что Кремль может проверить решимость нового правительства Великобритании.

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Путин готовит серьёзную провокацию против НАТО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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По данным британской разведки, Путин готовит прямое противостояние с НАТО

Кремль перенаправляет теневой флот танкеров в обход Ла-Манша

Новое правительство Бернема станет первым испытанием для Москвы

Путин планирует прямое противостояние с НАТО в течение ближайших нескольких месяцев, выбрав мишенью новое правительство Великобритании во главе с Энди Бернемом. Об этом со ссылкой на источники в разведке пишет Daily Mail.

По данным издания, Кремль рассчитывает воспользоваться моментом, пока внимание Дональда Трампа приковано к Ирану, а в украинском руководстве наметился раскол.

"Сейчас существует твердая уверенность в том, что Путин готовит какое-то прямое противостояние с НАТО в течение следующих нескольких месяцев. На это влияет ряд факторов - убеждение, что Трамп отвлекается на Иран, и признаки раскола в украинском руководстве", - отметил источник Daily Mail.

Теневой флот и испытания нового правительства

Разочарование ходом войны в Украине также подталкивает Путина к более рискованным шагам, считают собеседники издания. Кремль якобы осознает, что без изменения ситуации на фронте поражение становится все более реальным.

"Есть ощущение, что если он [Путин] не сможет каким-то образом изменить ситуацию на поле боя, война будет проиграна", - рассказал источник.

Собеседник добавил, что смена власти в Лондоне сама по себе станет поводом для проверки на прочность: Кремль попытается выявить разногласия между старой и новой британскими администрациями. Признаки такой тактики уже заметны на море - Москва перенаправляет свой теневой флот нефтяных танкеров в обход Ла-Манша, и одно из судов в прошлом месяце уже перехватили британские морские пехотинцы.

Реакция Лондона

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг ответил на возможные провокации Москвы жестко и без намеков на компромисс.

"У России не должно быть сомнений в решимости этого правительства и этого премьер-министра противостоять российской агрессии не только в Украине, но и любой агрессии против Великобритании и наших союзников", - подчеркнул Стритинг.

Почему РФ может напасть на страны НАТО - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что еще два года назад сообщал, что Россия может рассматривать агрессию против стран НАТО на фоне неудач в войне против Украины. По его мнению, режим Путина остается главным источником угроз не только для Украины, но и для других государств.

"Нет ничего удивительного в том, что РФ вообще рассматривает агрессию против европейских стран НАТО параллельно с войной против нас. Ведь они делают ставку на живую силу и дроны с ракетами - живую силу, которую могут мобилизовать, и дроны и ракеты, которыми могут наносить удары по территории этих стран. Поэтому я постоянно говорю, что альтернативы демонтажу режима Путина нет", - подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что демонтаж режима Владимира Путина необходим для безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира. По его убеждению, это обошлось бы дешевле, чем дальнейшее противостояние.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Нападение РФ на страны НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, в НАТО не прогнозируют, что Россия сможет захватить пояс городов-крепостей на Донбассе до конца 2027 года. В Альянсе отмечают, что наступление РФ продвигается значительно медленнее, чем ожидал Кремль.

Россия активизирует развитие беспилотных подразделений и рассматривает дроны как один из ключевых инструментов будущих конфликтов с НАТО. Об этом заявил эксперт по российским БПЛА Сэмюэл Бендетт, анализируя программу форума "Дронница".

Кроме того, Россия может готовить провокации против стран НАТО под чужим флагом. Разведки Литвы и Польши фиксируют возможную подготовку атак на инфраструктуру и использование дронов для дестабилизации региона, сообщает ISW.

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Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Её сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание - в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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