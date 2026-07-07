Сможет ли РФ захватить Донбасс до конца 2027 года: в НАТО оценили шансы Кремля

В НАТО оценили способность российских войск продолжать наступательные операции на Донбассе.

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Сможет ли РФ оккупировать Донбасс до конца 2027 года / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скриншот

Кратко:

В НАТО не верят, что РФ захватит оставшийся Донбасс до конца 2027 года

Российской армии не хватает сил для закрепления на оккупированных территориях

Захват пояса городов-крепостей займет гораздо больше времени

В НАТО не считают, что Россия сможет захватить пояс крепостей на Донбассе до конца 2027 года. Там отмечают, что наступление российских войск продвигается значительно медленнее, чем ожидала сама Москва.

Об этом высокопоставленный представитель НАТО заявил журналистам в кулуарах саммита в Анкаре, сообщает "Европейская правда".

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Отвечая на вопрос о том, сколько времени России может понадобиться для захвата остальной территории Донбасса, представитель Альянса напомнил о первоначальных расчетах Кремля.

"По российским оценкам, им должно было понадобиться три дня, а сегодня мы видим, что за эти города идет постоянная ожесточенная борьба…", - отметил он.

По словам высокопоставленного чиновника, российским войскам не хватает личного состава для того, чтобы закрепиться на уже захваченных территориях и удерживать их. Именно поэтому, по его словам, украинские силы имеют возможность длительное время вести оборону.

"Итак, все это означает, что я не думаю, что существуют какие-то заслуживающие доверия оценки того, что Россия сможет взять пояс городов-крепостей в любой момент в течение следующего года. Это займет гораздо больше времени, вероятно, гораздо больше", - отметил высокопоставленный представитель НАТО.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Чем важна для врага оккупация Константиновки - комментарий эксперта

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что одним из главных приоритетов для российских оккупационных войск остается Константиновка. По его оценке, установление контроля над городом, по мнению российского командования, позволило бы усилить давление на украинские силы в районе Покровска и Мирнограда, а также создать дополнительные трудности для обороны Часового Яра.

"Константиновку они хотели бы захватить для того, чтобы закрепить Покровско-Мирноградский выступ к северу от Покровска и Мирнограда", - указал он.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что происходит в Донецкой области

Как писал Главред, РФ предложила Украине временно прекратить огонь в Константиновке, однако такая инициатива может быть попыткой использовать паузу для закрепления своих сил в городе. Так оценивают ситуацию аналитики DeepState.

Ранее сообщалось, что одним из самых горячих участков фронта сегодня является Константиновское направление. Ситуация там остается сложной, но контролируемой. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко. По его словам, РФ пытается проводить активные штурмы и войти в Константиновку, чтобы оккупировать город.

Военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, что ситуация непосредственно на поле боя остается чрезвычайно сложной. Ключевым вызовом для Сил обороны в настоящее время является не только сдерживание наступательных действий РФ, но и достижение такого уровня устойчивости, который позволит изменить характер боевых действий.

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О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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