Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ не хватает сил для наступления: эксперт раскрыл новый замысел врага на фронте

Руслан Иваненко
21 июня 2026, 16:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Попытка россиян прорваться к Доброполью может закончиться очередным провалом из-за нехватки ресурсов.
Армия РФ, ВСУ
Оккупанты пытаются захватить Константиновку, чтобы усилить давление на Покровск и Мирноград / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россия утратила возможность наступать одновременно на нескольких направлениях
  • Константиновка остается ключевой целью оккупантов
  • Через 1–2 месяца у россиян может не хватить сил для наступления

На Покровском направлении российская армия продолжает наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако её возможности всё больше ограничиваются из-за значительных потерь и нехватки резервов. Из-за этого оккупанты уже не способны проводить масштабные синхронные операции и вынуждены действовать последовательно.

О ситуации на Покровском, Константиновском и смежных направлениях рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала.

видео дня

По словам эксперта, российское командование пытается объединить несколько участков фронта в единый наступательный замысел. Южное направление охватывает районы Покровска, Мирнограда, Константиновки и Часового Яра, тогда как северное должно развиваться от Лимана в сторону Славянска.

"Северный клин у них проблемный. Там у них не получается своевременно достичь целей", — пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Лакичук отметил, что для реализации такого плана россиянам необходимо одновременно оказывать давление на разных направлениях, однако из-за истощения сил они утратили такую возможность.

"Они не могут вести одновременные действия. Поэтому здесь мы видим такую последовательность действий", — отметил Лакийчук.

Оккупантам нужна Константиновка

Одним из ключевых направлений для оккупантов остается Константиновка. Захват города, по мнению российского командования, мог бы усилить давление на украинские позиции вблизи Покровска и Мирнограда, а также создать дополнительные угрозы для обороны Часового Яра.

"Константиновку они хотели бы захватить для того, чтобы закрепить Покровско-Мирноградский выступ к северу от Покровска и Мирнограда", — сказал эксперт.

Мирноград
Мирноград / Инфографика: Главред

Новая попытка обхода украинских сил

В то же время на Покровско-Мирноградском направлении оккупанты продолжают искать возможности для продвижения в сторону Доброполья. По словам Лакийчука, этот план является попыткой реализовать предыдущий замысел, который ранее не удался.

"Добропольский выступ 2.0. Повтор добропольского фальстарта с целью обойти наши силы", — пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Впрочем, реализация такого сценария может оказаться слишком сложной для российских войск. Если прорыв к Доброполью станет недостижимым, оккупанты могут изменить направление удара и сосредоточиться на Дружковке.

"Вполне возможно и такое развитие событий", – отметил эксперт.

Россиянам может не хватить сил для наступления

Лакийчук подчеркнул, что главной проблемой для российской армии остается истощение личного состава и резервов. Если украинские защитники продолжат нынешнюю тактику обороны, потенциал врага может существенно сократиться уже в ближайшее время.

"Если так будет продолжаться и если Силы обороны Украины будут придерживаться такой тактики, то через месяц-два у них просто не будет чем наступать", — подчеркнул Лакичук.

Особое внимание эксперт уделил ситуации вокруг Константиновки. По его словам, украинское командование стоит перед сложным выбором между дальнейшим удержанием позиций и возможным отходом на более выгодные рубежи для сохранения сил.

"Отходить на более удобные позиции или продолжать сдерживать это российское наступление", — пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

В то же время он подчеркнул, что бои на этом направлении уже нанесли противнику ощутимые потери.

"К югу от Константиновки их силы уже сократились наполовину", — отметил Лакийчук.

По словам эксперта, решение о дальнейших действиях нельзя откладывать надолго, ведь со временем количество доступных вариантов для маневра может существенно сократиться.

"У этой дилеммы тоже есть свой момент, когда останется только один вариант боевых действий", — сказал он.

Где могут начаться интенсивные бои — мнение эксперта

В ближайшее время самые ожесточенные бои на фронте могут развернуться за Константиновскую, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации. Такое мнение высказал военный обозреватель Иван Тимочко.

По его словам, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет пытаться сосредоточить там основные усилия наступления.

В то же время на юге Украины ситуация может развиваться по другому сценарию. Эксперт считает, что российские войска, вероятно, будут делать ставку не на активное продвижение, а на удержание уже захваченных позиций. При этом интенсивность боевых действий в этом районе может постепенно снижаться.

Тимочко подчеркнул, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать позиции даже в неблагоприятных условиях. По его мнению, оккупанты могут продолжать оборону даже в случае серьезных проблем с логистикой, поскольку ранее уже неоднократно жертвовали значительными ресурсами ради сохранения контроля над занятыми территориями.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на юге Украины российские оккупационные войска заметно активизировались. Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на Гуляйпольском направлении.

Кроме того, российские оккупационные войска усиливают давление на Константиновском и Славянском направлениях. Россияне придерживаются тактики инфильтрации, хотя порой прибегают и к механизированным штурмам. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакичук

Павел Лакичук — военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией — руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, как указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Константиновка линия фронта Доброполье Фронт Бои в Донецкой области Мирноград
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Европу накрывает жара до +40: дойдет ли она до Украины

Европу накрывает жара до +40: дойдет ли она до Украины

16:27Синоптик
Громкий скандал с Польшей: Сибига намекнул на ответные шаги Украины

Громкий скандал с Польшей: Сибига намекнул на ответные шаги Украины

16:22Украина
РФ не хватает сил для наступления: эксперт раскрыл новый замысел врага на фронте

РФ не хватает сил для наступления: эксперт раскрыл новый замысел врага на фронте

16:15Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомца

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

В Украине предлагают ограничить показ турецких сериалов – петиция

В Украине предлагают ограничить показ турецких сериалов – петиция

Последние новости

17:44

Деньги любят порядок — как хранение обычных круп привлекает достаток

17:24

Под угрозой крупный город: генерал назвал самое опасное направление фронта

17:19

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнилиВидео

17:04

"В семье пополнение": после тяжелой потери Зиброва растрогали до слез сюрпризомВидео

16:50

Подарков не будет — какие мужские имена больше всего подвержены экономии

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
16:27

Европу накрывает жара до +40: дойдет ли она до Украины

16:22

Громкий скандал с Польшей: Сибига намекнул на ответные шаги Украины

16:18

Как выглядеть дорого летом 2026: секреты роскошных образов из базовых вещейВидео

16:15

РФ не хватает сил для наступления: эксперт раскрыл новый замысел врага на фронте

Реклама
15:44

В Кремле заговорили о "победе" и раскрыли свои истинные намерения

15:20

Невероятно простой способ: как сохранить розы цветущими в самую сильную жаруВидео

15:19

"Внезапно ушел из жизни": умер известный блогер, которого мобилизовали в ВСУ

15:04

Ивана Купала, Купало или Купайло: как правильно называть этот праздник

14:47

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

14:42

После 21 июня жизнь наконец-то наладится у трех знаков зодиака

14:36

Как сказать по-украински "ломовая лошадь" — правильный ответ знают не всеВидео

14:08

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

14:08

"Все диктатуры рушатся внезапно": Крым станет концом путинского режима – Мадяр

14:07

"Глаза излучают любовь": беременная невеста Витвицкая показала кадры со свадьбыВидео

13:55

"Банк просто молчит": клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку платежей

Реклама
13:44

Жара с опасными явлениями накроет Украину: когда ударит +33, а когда пройдут грозы

13:14

Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене: его спас кислородный баллонВидео

13:11

Больше никаких желтых пятен: как вернуть любимой одежде прежний вид

13:10

"Благодарен их прекрасной маме": Вакарчук показал детей и обратился к любимой

12:48

Бензин в Крыму - все: чего добивается Украина и куда будем бить дальшеВидео

12:25

Любовный гороскоп на 22–28 июня: Близнецам — разговоры, Козерогам — уют

12:12

Почему помидоры трескаются и гниют прямо на ветках — главная ошибкаВидео

11:53

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

11:46

Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

11:37

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

11:11

Украинские дроны подожгли НПЗ в Сибири и морскую логистику в Крыму - подробностиВидео

11:04

"Обстрел, паркинг, дым": Никитюк раскрыла, как прошел день рождения ее сына

10:50

Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

10:49

Судьба может подбросить встречу с родной душой 22 июня: какой церковный праздник

09:53

Ребенок воссоединил Наталку Денисенко и Андрея Фединчика — семейное фото

09:53

После атак на мосты бензовозы в Крым стали сопровождать мобильные группы ПВО - ISW

09:48

Трамп забыл имя Маска во время выступления и взбудоражил сетьФотоВидео

08:55

Оккупанты ночью терроризировали Украину: есть погибшая и раненые

08:37

Гороскоп на завтра, 22 июня: Девам — раздражение, Козерогам — подарок

08:10

Июнь может побить рекорд: Коваленко спрогнозировал потери армии РФмнение

Реклама
07:49

В Крыму и РФ прогремели взрывы: нанесены удары по портам в Керчи и Краснодарском крае

05:00

Три знака зодиака ждет неделя большой удачи: кому повезет больше всего

04:08

Почему нельзя гладить кошек: пять вещей, которые разбивают сердце питомцаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

03:33

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня: Овнам — энергия, Ракам — спокойствие

03:18

Самые креативные знаки зодиака: кто генерирует гениальные идеи на ходу

02:22

Тихий океан раскрыл тайну климата: найден ключ к главной загадке планеты

20 июня, суббота
23:53

В Ивано-Франковске больше не работают "языковые патрули": мэр назвал причину

22:59

Копейки: Катерина Кузнецова ошарашила гонорарами украинских актеров

22:35

РФ массированно ударила по Полтаве: много раненых, среди них — 4 ребенка

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять