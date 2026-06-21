РФ не хватает сил для наступления: эксперт раскрыл новый замысел врага на фронте

Попытка россиян прорваться к Доброполью может закончиться очередным провалом из-за нехватки ресурсов.

https://glavred.info/front/rf-ne-hvataet-sil-dlya-nastupleniya-ekspert-raskryl-novyy-zamysel-vraga-na-fronte-10774601.html Ссылка скопирована

Оккупанты пытаются захватить Константиновку, чтобы усилить давление на Покровск и Мирноград / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

Россия утратила возможность наступать одновременно на нескольких направлениях

Константиновка остается ключевой целью оккупантов

Через 1–2 месяца у россиян может не хватить сил для наступления

На Покровском направлении российская армия продолжает наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако её возможности всё больше ограничиваются из-за значительных потерь и нехватки резервов. Из-за этого оккупанты уже не способны проводить масштабные синхронные операции и вынуждены действовать последовательно.

О ситуации на Покровском, Константиновском и смежных направлениях рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала.

видео дня

По словам эксперта, российское командование пытается объединить несколько участков фронта в единый наступательный замысел. Южное направление охватывает районы Покровска, Мирнограда, Константиновки и Часового Яра, тогда как северное должно развиваться от Лимана в сторону Славянска.

"Северный клин у них проблемный. Там у них не получается своевременно достичь целей", — пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Лакичук отметил, что для реализации такого плана россиянам необходимо одновременно оказывать давление на разных направлениях, однако из-за истощения сил они утратили такую возможность.

"Они не могут вести одновременные действия. Поэтому здесь мы видим такую последовательность действий", — отметил Лакийчук.

Оккупантам нужна Константиновка

Одним из ключевых направлений для оккупантов остается Константиновка. Захват города, по мнению российского командования, мог бы усилить давление на украинские позиции вблизи Покровска и Мирнограда, а также создать дополнительные угрозы для обороны Часового Яра.

"Константиновку они хотели бы захватить для того, чтобы закрепить Покровско-Мирноградский выступ к северу от Покровска и Мирнограда", — сказал эксперт.

Мирноград / Инфографика: Главред

Новая попытка обхода украинских сил

В то же время на Покровско-Мирноградском направлении оккупанты продолжают искать возможности для продвижения в сторону Доброполья. По словам Лакийчука, этот план является попыткой реализовать предыдущий замысел, который ранее не удался.

"Добропольский выступ 2.0. Повтор добропольского фальстарта с целью обойти наши силы", — пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Доброполье / Инфографика: Главред

Впрочем, реализация такого сценария может оказаться слишком сложной для российских войск. Если прорыв к Доброполью станет недостижимым, оккупанты могут изменить направление удара и сосредоточиться на Дружковке.

"Вполне возможно и такое развитие событий", – отметил эксперт.

Россиянам может не хватить сил для наступления

Лакийчук подчеркнул, что главной проблемой для российской армии остается истощение личного состава и резервов. Если украинские защитники продолжат нынешнюю тактику обороны, потенциал врага может существенно сократиться уже в ближайшее время.

"Если так будет продолжаться и если Силы обороны Украины будут придерживаться такой тактики, то через месяц-два у них просто не будет чем наступать", — подчеркнул Лакичук.

Особое внимание эксперт уделил ситуации вокруг Константиновки. По его словам, украинское командование стоит перед сложным выбором между дальнейшим удержанием позиций и возможным отходом на более выгодные рубежи для сохранения сил.

"Отходить на более удобные позиции или продолжать сдерживать это российское наступление", — пояснил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Константиновка / Инфографика: Главред

В то же время он подчеркнул, что бои на этом направлении уже нанесли противнику ощутимые потери.

"К югу от Константиновки их силы уже сократились наполовину", — отметил Лакийчук.

По словам эксперта, решение о дальнейших действиях нельзя откладывать надолго, ведь со временем количество доступных вариантов для маневра может существенно сократиться.

"У этой дилеммы тоже есть свой момент, когда останется только один вариант боевых действий", — сказал он.

Где могут начаться интенсивные бои — мнение эксперта

В ближайшее время самые ожесточенные бои на фронте могут развернуться за Константиновскую, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации. Такое мнение высказал военный обозреватель Иван Тимочко.

По его словам, именно эти направления остаются приоритетными для российского командования, которое будет пытаться сосредоточить там основные усилия наступления.

В то же время на юге Украины ситуация может развиваться по другому сценарию. Эксперт считает, что российские войска, вероятно, будут делать ставку не на активное продвижение, а на удержание уже захваченных позиций. При этом интенсивность боевых действий в этом районе может постепенно снижаться.

Тимочко подчеркнул, что российская армия неоднократно демонстрировала готовность удерживать позиции даже в неблагоприятных условиях. По его мнению, оккупанты могут продолжать оборону даже в случае серьезных проблем с логистикой, поскольку ранее уже неоднократно жертвовали значительными ресурсами ради сохранения контроля над занятыми территориями.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на юге Украины российские оккупационные войска заметно активизировались. Наиболее интенсивные боевые действия фиксируются на Гуляйпольском направлении.

Кроме того, российские оккупационные войска усиливают давление на Константиновском и Славянском направлениях. Россияне придерживаются тактики инфильтрации, хотя порой прибегают и к механизированным штурмам. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что РФ снизила активность диверсионно-разведывательных групп на пограничной территории в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Читайте также:

О персоне: Павел Лакичук Павел Лакичук — военный моряк в отставке. В период с 2013 года до оккупации Крыма агрессором Россией — руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" в 2015–2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, как указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред