Сценарий Покровска повторяется: DeepState предупредили об угрозе для крупного города

В DeepState заявили о резком обострении ситуации вокруг Константиновки. Враг пытается окружить город и применяет тактику инфильтрации.

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DeepState предупредили об угрозе для Константиновки / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstate

О чем идет речь в материале:

Российские войска вышли на окраины Константиновки со всех сторон

Враг пытается отрезать город от логистического обеспечения

Штурмовые группы РФ имеют существенное превосходство в живой силе на фронте

Ситуация вокруг Константиновки в Донецкой области резко обостряется и имеет признаки постепенного окружения города российскими войсками с нескольких направлений. Противник усиливает давление на окраинах населенного пункта, пытаясь перерезать логистические маршруты и затруднить снабжение украинских подразделений. В случае дальнейшего продвижения РФ существует риск частичной изоляции города и ухудшения оперативной обстановки на всем участке фронта вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Ситуация вокруг Константиновки развивается по самому тяжелому сценарию, ведь противник вышел буквально со всех сторон на окраины города, оказывает активное давление и проникает вглубь населенного пункта. Наблюдаются зафиксированные появления пехоты противника из восточной части через Новодмитровку, а также постоянные зафиксированные появления со стороны Берестка и Ильиновки", — говорится в сообщении.

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Особое беспокойство вызывает характер действий российской армии. По мнению экспертов, нынешняя обстановка всё больше напоминает события, которые ранее разворачивались вокруг Покровска.

"В частности, почему-то повторяются ошибки с попытками хаотичных зачисток города, в то время как противник имеет пространство для продвижения и меняет свои позиции в случае необходимости", — отметили в DeepState.

В то же время собеседники проекта из числа украинских военных обращают внимание на существенное превосходство противника в живой силе. По их словам, количество штурмовых групп РФ значительно превышает ресурсы, доступные сейчас Силам обороны на этом участке фронта.

DeepState / Инфографика: Главред

Одной из ключевых целей российского командования аналитики называют попытку отрезать значительную часть города от стабильного снабжения. Такая тактика уже применялась во время боев за Покровск.

"Сделать это враг может самым простым способом — физически добраться пехотой в этот район и, как в Покровске, устраивать засады и координировать своих пилотов для огневого контроля", — подчеркнули аналитики.

Параллельно российские войска продолжают уничтожать населенный пункт. В DeepState обращают внимание, что интенсивность обстрелов постепенно превращает Константиновку в сплошную зону разрушений, что затрудняет дальнейшую оборону.

Аналитики также отмечают, что российская сторона уже активно готовит информационную почву для заявлений о будущих успехах, при этом не обращая внимания на большие потери личного состава во время штурмовых действий.

Эксперты называют Константиновку одним из важнейших узлов обороны в Донецкой области, от которого зависит дальнейшая ситуация с безопасностью для всей Славянско-Краматорской агломерации.

"Противник это знает, осознает и учитывает в своих дальнейших наступательных действиях", — отмечают аналитики.

В DeepState предупреждают, что потеря города может серьезно осложнить логистику украинских войск в регионе и создать дополнительные риски для Дружковки, Краматорска и окружающих населенных пунктов.

"Как только Константиновка перейдет под контроль противника, логистика для Сил обороны в данном районе кардинально изменится, возникнут дополнительные трудности при любых передвижениях, а само пребывание даже в Краматорске станет чрезвычайно опасным, поскольку там уже будут действовать вражеские пилоты", — подытожили аналитики.

Константиновка / Инфографика: Главред

Какова цель наступления россиян — комментарий эксперта

Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что заявленное Россией весенне-летнее наступление фактически не достигло поставленных целей, а характер боевых действий в летний период будет отличаться от предыдущих кампаний.

В комментарии 24 каналу он сказал, что наиболее ожесточенные бои в ближайшее время могут вестись за Константиновскую, Покровско-Мирноградскую и Лиманскую агломерации.

В то же время на юге Украины российские войска, вероятно, сосредоточатся на удержании занятых позиций, хотя интенсивность боевых действий там может постепенно снижаться. Тимочко также считает, что Россия вряд ли сможет существенно нарастить свой военный потенциал в этом направлении, несмотря на прежние намерения расширять оккупированные территории.

"Россияне будут пытаться удержаться там до последнего, даже если у них будет отрезана логистика. За всё время полномасштабной войны с противником мы видели, что он стремился удержаться любой ценой там, где другие армии просто сочли бы нецелесообразным находиться", — отметил Тимочко.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин объясняет, что разрушение логистики снижает боеспособность войск РФ, но одно лишь нарушение снабжения не обеспечит освобождение территорий. Он подчеркивает, что для успеха необходимо активное продвижение украинской пехоты, а технологические удары противника в большей степени направлены на террор в гражданских городах. По оценке Жорина, российская армия модернизирует дроны, доля которых в наступательных операциях может достигать 50%, однако инициатива остается на стороне ВСУ.

Также ранее сообщалось, что эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец прогнозировал, что ВСУ могут потерять важный город в Донецкой области в июне. Машовец подчеркнул, что критический перелом может наступить в разгар лета в Константиновке, добавив, что вскоре обнародует подробный анализ ситуации. На Донецком направлении российские войска активизируют наступательные действия к югу от Ильиновки, пытаясь усилить свой контроль и расширить операции пехоты в городе.

Как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что, хотя российские войска применяют тактику инфильтрации и создают угрозу, специалисты не ожидают скорого прорыва обороны Украины в Константиновке. Российские заявления о полном захвате города и окружении Славянско-Краматорской агломерации являются преувеличенными, а ситуация на фронте свидетельствует о стойком сопротивлении ВСУ и снижении скорости продвижения агрессора.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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