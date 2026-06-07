Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

Военный предсказал изменение ситуации на линии фронта при условии правильной оценки действий противника и активного продвижения украинских войск.

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Россия пытается компенсировать утрату инициативы на фронте за счет расширения использования дронов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Разрушение логистики снижает боеспособность войск РФ

Одних ударов по снабжению недостаточно для деоккупации

Россия может усилить атаки на гражданские города

Разрушение вражеской логистики существенно снижает боеспособность российских подразделений на передовой, однако этого недостаточно для полного освобождения территорий или вынуждения противника к отступлению. Несмотря на провал весенне-летнего наступления, Россия продолжает сохранять возможности для масштабирования технологических решений на фронте.

Об этом в комментарии для 24 Канала заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, в условиях потери инициативы на поле боя противник может активизировать террор против гражданского населения.

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Влияние логистики на боевые действия

Жорин пояснил, что "высушивание" логистических цепей врага затрудняет поставки боеприпасов, продуктов, связи и другого обеспечения в командные пункты и передовые подразделения, что существенно подрывает их боеспособность.

В то же время он подчеркнул, что одно только нарушение снабжения не гарантирует освобождение оккупированных территорий:

"В Мариуполь мне бы очень хотелось вернуться, но перекрытия логистики для этого недостаточно. Я все же верю и уверен в решающей роли поля боя. Продвижение наших войск при правильной оценке ситуации может это изменить. Но ни один дрон или НРК не освободит территорию, пока рядом с ним не будет украинского пехотинца", – подчеркнул Жорин.

Оценка действий России и изменение тактики

Военный отметил, что российская армия продолжает совершенствовать дроны и технологические решения. По словам главнокомандующего Александра Сырского, противник в ближайшее время может увеличить долю реактивных дронов до 50%.

Жорин также подчеркнул, что нынешний этап войны отличается от предыдущих:

"Основное отличие этого весенне-летнего наступления – это то, что его, в принципе, и не было. Россияне иногда умеют масштабировать определенные решения за счет привлечения ресурсов и мощностей большой военно-промышленной машины… Но я думаю, что это в большей степени все же будет касаться ударов по гражданским городам, потому что на предыдущем этапе они утратили инициативу", – пояснил он.

Какова цель усиления наступления армии РФ

Главред писал, что российские войска активизировали наступательные действия на Александровском направлении, пытаясь усилить давление на украинскую оборону. Как сообщил военнослужащий с позывным "Аякс", с начала весны оккупанты наращивают численность личного состава на уже занятых позициях и ищут возможности для продвижения вперед.

Для достижения этой цели противник все чаще применяет тактику малых штурмовых групп. Вместо крупных подразделений российские военные действуют небольшими группами, а кое-где даже по одному или по двое бойцов. Используя мобильность и скрытное передвижение, они пытаются преодолевать открытые участки местности и продвигаться вдоль лесополос, чтобы незаметно приблизиться к украинским позициям.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, украинские защитники в мае достигли самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли. Об этом свидетельствуют данные из нового отчета аналитиков Института изучения войны (ISW) и оценки украинских источников.

Кроме того, российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Напомним, что аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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О личности: Максим Жорин Максим Жорин — заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016–2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии — отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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