Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

Кратко:
- Разрушение логистики снижает боеспособность войск РФ
- Одних ударов по снабжению недостаточно для деоккупации
- Россия может усилить атаки на гражданские города
Разрушение вражеской логистики существенно снижает боеспособность российских подразделений на передовой, однако этого недостаточно для полного освобождения территорий или вынуждения противника к отступлению. Несмотря на провал весенне-летнего наступления, Россия продолжает сохранять возможности для масштабирования технологических решений на фронте.
Об этом в комментарии для 24 Канала заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, в условиях потери инициативы на поле боя противник может активизировать террор против гражданского населения.
Влияние логистики на боевые действия
Жорин пояснил, что "высушивание" логистических цепей врага затрудняет поставки боеприпасов, продуктов, связи и другого обеспечения в командные пункты и передовые подразделения, что существенно подрывает их боеспособность.
В то же время он подчеркнул, что одно только нарушение снабжения не гарантирует освобождение оккупированных территорий:
"В Мариуполь мне бы очень хотелось вернуться, но перекрытия логистики для этого недостаточно. Я все же верю и уверен в решающей роли поля боя. Продвижение наших войск при правильной оценке ситуации может это изменить. Но ни один дрон или НРК не освободит территорию, пока рядом с ним не будет украинского пехотинца", – подчеркнул Жорин.
Оценка действий России и изменение тактики
Военный отметил, что российская армия продолжает совершенствовать дроны и технологические решения. По словам главнокомандующего Александра Сырского, противник в ближайшее время может увеличить долю реактивных дронов до 50%.
Жорин также подчеркнул, что нынешний этап войны отличается от предыдущих:
"Основное отличие этого весенне-летнего наступления – это то, что его, в принципе, и не было. Россияне иногда умеют масштабировать определенные решения за счет привлечения ресурсов и мощностей большой военно-промышленной машины… Но я думаю, что это в большей степени все же будет касаться ударов по гражданским городам, потому что на предыдущем этапе они утратили инициативу", – пояснил он.
Какова цель усиления наступления армии РФ
Главред писал, что российские войска активизировали наступательные действия на Александровском направлении, пытаясь усилить давление на украинскую оборону. Как сообщил военнослужащий с позывным "Аякс", с начала весны оккупанты наращивают численность личного состава на уже занятых позициях и ищут возможности для продвижения вперед.
Для достижения этой цели противник все чаще применяет тактику малых штурмовых групп. Вместо крупных подразделений российские военные действуют небольшими группами, а кое-где даже по одному или по двое бойцов. Используя мобильность и скрытное передвижение, они пытаются преодолевать открытые участки местности и продвигаться вдоль лесополос, чтобы незаметно приблизиться к украинским позициям.
Ситуация на фронте — последние новости
Как писал Главред, украинские защитники в мае достигли самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли. Об этом свидетельствуют данные из нового отчета аналитиков Института изучения войны (ISW) и оценки украинских источников.
Кроме того, российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.
Напомним, что аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
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О личности: Максим Жорин
Максим Жорин — заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016–2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии — отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.
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