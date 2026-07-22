"Чо приехала": Каменских вернулась в Украину и нарвалась на хейт

Кратко:
- Как выглядит Каменских
- Что ей написали
Известная певица Настя Каменских опубликовала новое фото в Instagram и вызвала очередную волну хейта в комментариях.
Певица опубликовала фото со своей матерью и подписала его простым словом: "Киев". Артистка также показала ряд фото со столицы и короткие видео.
Между тем, хейтеров разозлил уже сам факт возвращение певицы домой.
"Чо приехала", "В Испании перестали деньги платить? Решили наведаться", "Грошей начесать", - пишут люди в комментариях.
Впрочем, другие поддерживают Каменских и пишут ей приятные слова и добрые комментарии.
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О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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