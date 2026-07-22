"Чо приехала": Каменских вернулась в Украину и нарвалась на хейт

Настя Каменских неожиданно показалась в Киеве и разозлила своих недоброжелателей.

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Настя Каменских вернулась в Украину/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Как выглядит Каменских

Что ей написали

Известная певица Настя Каменских опубликовала новое фото в Instagram и вызвала очередную волну хейта в комментариях.

Певица опубликовала фото со своей матерью и подписала его простым словом: "Киев". Артистка также показала ряд фото со столицы и короткие видео.

видео дня

Каменских нарвалась на негатив / Скриншот Instagram/kamenskux

Между тем, хейтеров разозлил уже сам факт возвращение певицы домой.

Каменских нарвалась на негатив / Скриншот Instagram/kamenskux

"Чо приехала", "В Испании перестали деньги платить? Решили наведаться", "Грошей начесать", - пишут люди в комментариях.

Каменских нарвалась на негатив / Скриншот Instagram/kamenskux

Впрочем, другие поддерживают Каменских и пишут ей приятные слова и добрые комментарии.

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О персоне: Настя Каменских Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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