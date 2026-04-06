Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Я до вас доберусь": Каменских на русском "наехала" на фанатов в США

Кристина Трохимчук
6 апреля 2026, 17:38
В сеть попало видео выступления Насти Каменских в Филадельфии.
Настя Каменских в США
Настя Каменских в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Настя Каменских продолжает выступать в США
  • Что произошло во время концерта певицы

Украинская певица Настя Каменских, которая перебралась жить за границу, попала в инцидент во время одного из выступлений в США. На видео, которое распространилось в Threads, можно увидеть, как она высказывает претензии пришедшим на ее концерт в Филадельфии.

Каменских уже не в первый раз ловят на том, что она общается с аудиторией за границей на русском языке. Этот концерт не стал исключением — певица разговаривала с публикой и в какой-то момент, заметив, что ей не уделяется должное внимание зрителей, решила укорить их.

видео дня
Выступление Насти Каменских в Филадельфии
Выступление Насти Каменских в Филадельфии / скрин из видео

"Я до вас доберусь, никто ерундой не страдает. Все должны кайфовать! И это делается не только сидя. Здесь же можно танцевать", — заявила Настя.

Певицу поддержали только несколько активных фанатов, что очень порадовало ее. Как можно заметить по видео из зала, на выступлении Каменских собралось совсем немного поклонников.

Настя Каменских исполнила русскоязычные хиты
Настя Каменских исполнила русскоязычные хиты / скрин из видео

"Мои фанаты… Я специально надела для вас новое платье, девочки", — похвасталась артистка.

Настя Каменских — языковой скандал

В 2025 году Настя Каменских оказалась в центре скандала после своего выступления в США. Певица подверглась жесткой критике за исполнение старых хитов на русском языке и неоднозначную речь со сцены о том, что язык общения не важен. Масла в огонь подлило и то, что недавно Настя начала вести свои соцсети на русском, что многие расценили как окончательное прояснение ее позиции.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что пока британская монархия демонстрировала единство на традиционной пасхальной прогулке в Виндзоре, Меган Маркл решила перехватить инициативу. Герцогиня Сассекская сделала ответный ход, опубликовав редкие кадры детей принца Гарри.

Также Одесса вновь оказалась под ударом российских беспилотников, целью которых стали мирные кварталы. О последствиях атаки сообщил исполнитель Melovin, чей родительский дом значительно пострадал во время ночной атаки армии РФ.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Настя Каменских новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

18:35Украина
Выход США из НАТО: какую новую модель Альянса готовят в США и что изменится для Украины

Выход США из НАТО: какую новую модель Альянса готовят в США и что изменится для Украины

18:31Мир
Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

17:34Экономика
Популярное

Ещё
Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Последние новости

18:35

Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

18:31

Выход США из НАТО: какую новую модель Альянса готовят в США и что изменится для Украины

18:19

Когда можно приходить на кладбище: есть ли "неправильное" время

18:00

Женщина вышла замуж, а через несколько недель услышала: "Жить осталось 60 дней"Видео

17:38

"Я до вас доберусь": Каменских на русском "наехала" на фанатов в СШАВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:34

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

17:15

"Почувствовал разницу в возрасте": Харчишин рассказал о сложностях в общении с детьми

17:11

"Настоящая жизнь": Боржемская показала бойфренда с ребенком на руках

16:54

Почему верующие каждый год постятся - священник дал честный ответВидео

16:35

Мощный удар по носителю Калибров: дроны поразили фрегат РФ Адмирал МакаровВидео

16:23

Меган Маркл показала обоих детей во время традиционной забавы — как они выглядятВидео

15:59

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

15:55

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ сократили доходы на $1 млрд за неделю – FT

15:30

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

15:23

Графики не действуют: в части регионов Украины ввели экстренные отключения света

15:09

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелемВидео

15:05

"Меня совесть не мучает": Тарас Тополя высказался о разводе

14:57

Санкции не действуют: экс-банкир Лагун нашел способ выводить активы через фиктивных бенефициаров, – СМИ

14:46

Заморозки и сильный ветер: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

14:19

Швеция передает Украине системы ПВО: Tridon Mk2 сбивает дроны и ракеты

14:17

"Пострадал": Melovin сообщил о разрушениях в доме после атаки РФФотоВидео

14:17

На Ровенщину надвигается опасная погода: когда ожидаются мокрый снег и заморозки

13:54

Гороскоп на завтра, 7 апреля: Весам - успех, Водолеям - финансовые потери

13:35

Россияне начали сбрасывать с БпЛА новые мины: украинцев предупредили об угрозе

13:31

Удача будет с вами весь год: что нужно сделать в Чистый четверг

13:23

Коляденко показал Ирину Билык и обратился к ней: "Любви желаю"

12:57

Мокрый снег и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о заморозках

12:24

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

12:20

Все изменится: три знаки зодиака получат шанс изменить жизнь после 6 апреля

11:55

Кому молиться 7 апреля об исцелении души и тела: какой церковный праздник

11:12

ВСУ отбросили россиян на важном направлении: освобождены новые территории

11:10

Россия не остановится: Зеленский резко отреагировал на атаку по ОдессеФото

11:07

Сергей Притула впервые за долгое время показал детей от двух браков — детали

10:56

В РФ умер создатель "Циркона": россияне бьют этой ракетой по Украине с 2024 года

10:50

США и Иран ведут переговоры о перемирии: СМИ оценили шансы на сделку

10:11

В гнезде аистов на Полтавщине разгорелась борьба: Одарка напала на новых жителей

10:01

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

09:53

Ночной удар оккупантов по Одессе: есть убитые и раненые, объявлен день траураФото

09:51

Дизель подорожал до исторического максимума: какие цены на АЗС 6 апреля

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 аперля (обновляется)

08:56

ВСУ сорвали планы россиян в Донецкой области, позиции врага слабеют – ISW

08:42

РФ нашла замену Starlink: ВСУ впервые уничтожили секретный спутниковый терминал РФ

08:29

Момент истины в Иране наступит скоро: Климовский дал прогнозмнение

08:29

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Дроны посетили Новороссийск: горит важный нефтяной терминал, подробности

06:28

РФ атаковала многоэтажку в Одессе: под завалами могут находиться людиФото

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять