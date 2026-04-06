"Я до вас доберусь": Каменских на русском "наехала" на фанатов в США

Украинская певица Настя Каменских, которая перебралась жить за границу, попала в инцидент во время одного из выступлений в США. На видео, которое распространилось в Threads, можно увидеть, как она высказывает претензии пришедшим на ее концерт в Филадельфии.
Каменских уже не в первый раз ловят на том, что она общается с аудиторией за границей на русском языке. Этот концерт не стал исключением — певица разговаривала с публикой и в какой-то момент, заметив, что ей не уделяется должное внимание зрителей, решила укорить их.
"Я до вас доберусь, никто ерундой не страдает. Все должны кайфовать! И это делается не только сидя. Здесь же можно танцевать", — заявила Настя.
Певицу поддержали только несколько активных фанатов, что очень порадовало ее. Как можно заметить по видео из зала, на выступлении Каменских собралось совсем немного поклонников.
"Мои фанаты… Я специально надела для вас новое платье, девочки", — похвасталась артистка.
Настя Каменских — языковой скандал
В 2025 году Настя Каменских оказалась в центре скандала после своего выступления в США. Певица подверглась жесткой критике за исполнение старых хитов на русском языке и неоднозначную речь со сцены о том, что язык общения не важен. Масла в огонь подлило и то, что недавно Настя начала вести свои соцсети на русском, что многие расценили как окончательное прояснение ее позиции.
Ранее Главред сообщал, что пока британская монархия демонстрировала единство на традиционной пасхальной прогулке в Виндзоре, Меган Маркл решила перехватить инициативу. Герцогиня Сассекская сделала ответный ход, опубликовав редкие кадры детей принца Гарри.
Также Одесса вновь оказалась под ударом российских беспилотников, целью которых стали мирные кварталы. О последствиях атаки сообщил исполнитель Melovin, чей родительский дом значительно пострадал во время ночной атаки армии РФ.
- Сергей Притула впервые за долгое время показал детей от двух браков — детали
- "Пострадал": Melovin сообщил о разрушениях в доме после атаки РФ
- "Настоящая жизнь": Боржемская показала бойфренда с ребенком на руках
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
