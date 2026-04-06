"Я до вас доберусь": Каменских на русском "наехала" на фанатов в США

В сеть попало видео выступления Насти Каменских в Филадельфии.

Настя Каменских в США

Украинская певица Настя Каменских, которая перебралась жить за границу, попала в инцидент во время одного из выступлений в США. На видео, которое распространилось в Threads, можно увидеть, как она высказывает претензии пришедшим на ее концерт в Филадельфии.

Каменских уже не в первый раз ловят на том, что она общается с аудиторией за границей на русском языке. Этот концерт не стал исключением — певица разговаривала с публикой и в какой-то момент, заметив, что ей не уделяется должное внимание зрителей, решила укорить их.

Выступление Насти Каменских в Филадельфии

"Я до вас доберусь, никто ерундой не страдает. Все должны кайфовать! И это делается не только сидя. Здесь же можно танцевать", — заявила Настя.

Певицу поддержали только несколько активных фанатов, что очень порадовало ее. Как можно заметить по видео из зала, на выступлении Каменских собралось совсем немного поклонников.

Настя Каменских исполнила русскоязычные хиты

"Мои фанаты… Я специально надела для вас новое платье, девочки", — похвасталась артистка.

Настя Каменских — языковой скандал

В 2025 году Настя Каменских оказалась в центре скандала после своего выступления в США. Певица подверглась жесткой критике за исполнение старых хитов на русском языке и неоднозначную речь со сцены о том, что язык общения не важен. Масла в огонь подлило и то, что недавно Настя начала вести свои соцсети на русском, что многие расценили как окончательное прояснение ее позиции.

Настя Каменских

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

