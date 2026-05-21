Уже не в июле: когда Ивана Купала в 2026 году

Вы узнаете:
- Почему Ивана Купала больше не отмечают в июле
- Какие обряды связаны с купальской ночью
- Что нельзя делать на праздник Ивана Купала
Многие украинцы до сих пор привыкли отмечать Ивана Купала в июле, однако после перехода церквей Украины на новый календарь дата праздника изменилась. В 2026 году один из самых известных летних праздников снова будут отмечать раньше.
Рассказываем, когда Ивана Купала в 2026 году, почему праздник больше не приходится на июль и какие традиции сохранились до наших дней.
Когда Ивана Купала в 2026 году
После перехода Православной церкви Украины и УГКЦ на новоюлианский календарь большинство церковных праздников сместились на 13 дней раньше.
Теперь Ивана Купала в Украине в 2026 году будут праздновать в ночь с 23 на 24 июня.
Именно 24 июня православные верующие отмечают Рождество Иоанна Крестителя — церковный праздник, с которым традиционно связан день Ивана Купала.
Почему Ивана Купала больше не в июле
Ранее праздник отмечали в ночь с 6 на 7 июля по юлианскому календарю. Однако после календарной реформы дата сместилась.
Теперь:
- по новому стилю — 24 июня;
- по старому стилю — 7 июля.
Из-за этого многие украинцы до сих пор путаются, какого числа Ивана Купала отмечают официально.
Что означает праздник Ивана Купала
Праздник Ивана Купала сочетает в себе христианские и древние народные традиции.
Церковь в этот день чтит святого Иоанна Крестителя, а в народной культуре праздник связан:
- с очищением огнем и водой;
- обрядами на счастье;
- поиском папоротника;
- плетением венков;
- купальскими песнями.
Ивана Купала считается одним из самых мистических праздников лета.
Какие традиции сохранились до наших дней
Даже сегодня в Украине продолжают соблюдать старинные купальские обряды.
Наиболее популярные традиции прыжки через костер, пускание венков по воде, ночные гуляния и сбор лечебных трав.
Считалось, что именно в купальскую ночь вода и травы приобретают особую силу.
Что нельзя делать на Ивана Купала
С народным праздником связано и множество запретов.
В этот день не советовали:
- ссориться;
- отказывать в помощи;
- купаться в опасных местах;
- оставлять детей без присмотра ночью.
Также существовало поверье, что в купальскую ночь особенно активизируется нечистая сила.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
