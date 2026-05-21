Уже не в июле: когда Ивана Купала в 2026 году

После перехода украинских церквей на новый календарь дата праздника изменилась.

Когда Ивана Купала в 2026 году

Многие украинцы до сих пор привыкли отмечать Ивана Купала в июле, однако после перехода церквей Украины на новый календарь дата праздника изменилась. В 2026 году один из самых известных летних праздников снова будут отмечать раньше.

Рассказываем, когда Ивана Купала в 2026 году, почему праздник больше не приходится на июль и какие традиции сохранились до наших дней.

Когда Ивана Купала в 2026 году

После перехода Православной церкви Украины и УГКЦ на новоюлианский календарь большинство церковных праздников сместились на 13 дней раньше.

Теперь Ивана Купала в Украине в 2026 году будут праздновать в ночь с 23 на 24 июня.

Именно 24 июня православные верующие отмечают Рождество Иоанна Крестителя — церковный праздник, с которым традиционно связан день Ивана Купала.

Почему Ивана Купала больше не в июле

Ранее праздник отмечали в ночь с 6 на 7 июля по юлианскому календарю. Однако после календарной реформы дата сместилась.

Теперь:

по новому стилю — 24 июня;

по старому стилю — 7 июля.

Из-за этого многие украинцы до сих пор путаются, какого числа Ивана Купала отмечают официально.

Что означает праздник Ивана Купала

Праздник Ивана Купала сочетает в себе христианские и древние народные традиции.

Церковь в этот день чтит святого Иоанна Крестителя, а в народной культуре праздник связан:

с очищением огнем и водой;

обрядами на счастье;

поиском папоротника;

плетением венков;

купальскими песнями.

Ивана Купала считается одним из самых мистических праздников лета.

Какие традиции сохранились до наших дней

Даже сегодня в Украине продолжают соблюдать старинные купальские обряды.

Наиболее популярные традиции прыжки через костер, пускание венков по воде, ночные гуляния и сбор лечебных трав.

Считалось, что именно в купальскую ночь вода и травы приобретают особую силу.

Что нельзя делать на Ивана Купала

С народным праздником связано и множество запретов.

В этот день не советовали:

ссориться;

отказывать в помощи;

купаться в опасных местах;

оставлять детей без присмотра ночью.

Также существовало поверье, что в купальскую ночь особенно активизируется нечистая сила.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

