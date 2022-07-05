С праздником Ивана Купала – открытки, поздравления и картинки

Ивана Купала 2022 - поздравления, открытки и картинки / zn.ua

В ночь с 6 на 7 июля отмечается один из самых любимых народных праздников Ивана Купала. Предки верили, что купальская ночь наделена магическими свойствами. Именно в этот день люди искали цвет папоротника, гадали на суженого, пуская венки по воде, и прыгали через костер, привлекая в жизнь удачу.

Огонь и вода в день Ивана Купалы наделялись особой силой. Отчаянных пловцов могли утянуть на дно русалки, поэтому купаться в эту ночь было строго запрещено. О других табу праздника, читайте в материале: Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник.

Женщины собирали травы и растения на рассвете. Считалось, что венки, сплетенные из 12 трав, становятся сильным оберегом и защищают дом от нечистой силы. Гадания на венок на Ивана Купала – традиция, которая дошла до наших дней. Как привлечь благополучие и удачу, читайте в материале: Ивана Купала 2022: гадания на любовь, вещий сон и деньги.

Ивана Купала 2022 – открытки, картинки и поздравления

С летним праздником Ивана Купала я всех поздравляю и хочу пожелать, чтобы каждый из вас нашел свой счастливый папоротник, а ваш костер любви и счастья никогда не затухал!

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С праздником! Пусть в Ивана Купала исполнятся все заветные мечты, которые так давно были загаданы. Пусть светлая и чистая любовь наполнит сердца и души. А ум пусть останется ясным, чтобы ни одна дурная весть не смогла его затуманить.

Открытки с Ивана Купала

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В праздник Ивана Купала я хочу пожелать громкого веселья, чудесных забав и дружных гуляний. Пусть в этот праздник душа поверит в чудо, пусть твои глаза увидят тот заветный цветок папоротника, пусть сердце не знает одиночества, пусть в твоей жизни появится луч удачи, радости и счастья.

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Жизнь веселая настала —

К нам пришел Иван Купала:

Будем весело опять

Всех водою обливать!

Вам — добра, любви, здоровья,

Чтобы счастья было вдоволь,

Всех обидчиков простить,

Не болеть и не грустить!

Ивана Купала 2022 открытки

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Волшебная ночь на Ивана Купала

Таит в себе всяких загадок немало!

Вода, говорят, добавляет здоровья,

Огонь очищает от скверны, злословья!

Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,

Печаль и нужду за собой уведёт!

Живите, любите, друг друга цените,

Сквозь годы любовь свою смело несите!

Поздравление с Ивана Купала картинки

***

В этот день, Иван Купала,

Вам здоровья загадали,

Счастья и любви, успеха,

Все легко решать помехи.

Не пролить чтоб ни слезинки,

Найти в мире "половинку",

Сохранить любовь навеки

С самым близким человеком.

Поздравляю, пусть начнется

Праздник до восхода Солнца.

Пусть сгорят в костре все беды,

Я желаю лишь победы!

Ивана Купала картинки

С праздником Ивана Купала

Картинки с Ивана Купала

Ивана Купала картинки