С праздником Ивана Купала – открытки, поздравления и картинки

Красивые поздравления с Ивана Купала в стихах и своими словами, картинки и открытки - в подборке Главреда.
В ночь с 6 на 7 июля отмечается один из самых любимых народных праздников Ивана Купала. Предки верили, что купальская ночь наделена магическими свойствами. Именно в этот день люди искали цвет папоротника, гадали на суженого, пуская венки по воде, и прыгали через костер, привлекая в жизнь удачу.
Огонь и вода в день Ивана Купалы наделялись особой силой. Отчаянных пловцов могли утянуть на дно русалки, поэтому купаться в эту ночь было строго запрещено. О других табу праздника, читайте в материале: Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник.
Женщины собирали травы и растения на рассвете. Считалось, что венки, сплетенные из 12 трав, становятся сильным оберегом и защищают дом от нечистой силы. Гадания на венок на Ивана Купала – традиция, которая дошла до наших дней. Как привлечь благополучие и удачу, читайте в материале: Ивана Купала 2022: гадания на любовь, вещий сон и деньги.
Ивана Купала 2022 – открытки, картинки и поздравления
С летним праздником Ивана Купала я всех поздравляю и хочу пожелать, чтобы каждый из вас нашел свой счастливый папоротник, а ваш костер любви и счастья никогда не затухал!
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С праздником! Пусть в Ивана Купала исполнятся все заветные мечты, которые так давно были загаданы. Пусть светлая и чистая любовь наполнит сердца и души. А ум пусть останется ясным, чтобы ни одна дурная весть не смогла его затуманить.
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В праздник Ивана Купала я хочу пожелать громкого веселья, чудесных забав и дружных гуляний. Пусть в этот праздник душа поверит в чудо, пусть твои глаза увидят тот заветный цветок папоротника, пусть сердце не знает одиночества, пусть в твоей жизни появится луч удачи, радости и счастья.
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Жизнь веселая настала —
К нам пришел Иван Купала:
Будем весело опять
Всех водою обливать!
Вам — добра, любви, здоровья,
Чтобы счастья было вдоволь,
Всех обидчиков простить,
Не болеть и не грустить!
***
Волшебная ночь на Ивана Купала
Таит в себе всяких загадок немало!
Вода, говорят, добавляет здоровья,
Огонь очищает от скверны, злословья!
Пускай благодать в эту ночь снизойдёт,
Печаль и нужду за собой уведёт!
Живите, любите, друг друга цените,
Сквозь годы любовь свою смело несите!
***
В этот день, Иван Купала,
Вам здоровья загадали,
Счастья и любви, успеха,
Все легко решать помехи.
Не пролить чтоб ни слезинки,
Найти в мире "половинку",
Сохранить любовь навеки
С самым близким человеком.
Поздравляю, пусть начнется
Праздник до восхода Солнца.
Пусть сгорят в костре все беды,
Я желаю лишь победы!