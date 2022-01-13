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Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник

13 января 2022, 16:29

Почему в этот день нельзя брать деньги в долг и купаться в реке.

ивана купала 2022
Ивана Купала 2022 - традиции и запреты / depositphotos.com/

Ивана Купала – один из самых известных и любимых народных праздников. Его история уходит корнями в глубокую древность – отсюда прыжки через костер, пускание венков по воде и поиски магического цветка папоротника.

О том, какие важные церковные даты отмечают украинцы в этому году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Когда Ивана Купала в 2022 году

Этот народный праздник дошел до нас со времен язычества. Дата Ивана Купала 2022 остается неизменной. Этот праздник отмечают 7 июля, однако, народные гуляния в ночь с 6 на 7 июля – часть украинской традиции. Веселье начинается после захода солнца и продолжается всю ночь.

Ивана Купала 2022 – традиции праздника

Ночь на Ивана Купала – магическая. Изначально этот праздник отмечался в день летнего солнцестояния 21 июня. Эта ночь была самой короткой ночью года. Но с переходом на григорианский календарь его стали праздновать 7 июля.

Если язычники в этот день чествовали бога солнца – Ярила, то с приходом христианства в этот день стали почитать Иоанна Предтечу. В православии этот день называется – Рождество Иоанна Предтечи – Крестителя Христа.

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До наших времен сохранилась традиция праздновать Купальскую ночь у водоемов. Вблизи рек и озер жгут костры. Прыжки через пламя – своеобразный обряд очищения, который приносит удачу на весь год. Чем выше прыгнуть – тем удачнее и счастливее будет год.

Согласно поверьям, растения в эту ночь обладают чудодейственными свойствами. А тому, кто найдет цвет папоротника, открываются неведомые знания и дорога к богатству и благополучию.

Ивана Купала 2022 – магия и запреты дня

Гадания на Ивана Купала – неотъемлемая традиция праздника. В ночь с 6 на 7 июля молодые девушки плели венки из полевых цветов и трав и, поставив посредине свечу, пускали их по воде. Если венок уплывал далеко – быть в этом году замужней, если шел на дно или приставал к берегу – свое счастье придется подождать.

Тем, кому замуж невтерпеж, прыгали через костер за руку со своим избранником – это предвещало скорое и счастливое замужество.

Однако с водой в купальскую ночь нужно быть осторожными. Считалось, что в темное время к празднику "присоединяется" лесная и речная нечисть: мавки, лешие и русалки, которые могли затянуть неосторожного пловца на дно.

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В ночь на Ивана Купала были и свои запреты. Согласно поверьям, нельзя было спать до рассвета, чтобы не стать добычей нечистой силы.

Что нельзя делать на Ивана Купала:

  • брать деньги, которые нашли – так можно принести в дом беду;
  • одалживать и брать в долг – вместе с деньгами можно "одолжить" и свое счастье;
  • женщинам нельзя отмечать праздник не побывав у костра – купальское пламя обходили стороной только ведьмы;
  • купаться в водоемах, особенно беременным и детям;
  • бить домашних животных.

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Ивана Купала
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