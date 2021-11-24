Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни

Православный календарь 2022 / ua.depositphotos.com/

Когда Пасха в 2022 году, когда православные христиане будут отмечать праздники Вознесения Господнего и когда начинается Великий пост. Вся важная информация о церковных праздниках, поминальных днях и постах в православном календаре Главреда.

О том, какие религиозные праздники будет отмечать церковь в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.

Самыми важными церковными праздниками считаются двунадесятые. В эти дни православные христиане посещают богослужения и придерживаются поста (кроме Рождества Христова и Богоявления, если они приходятся на среду и пятницу). Наиболее важный праздник – Пасха. В 2022 году она приходится на 24 апреля. Чистый четверг 2022 – 21 апреля и Страстная пятница 2022 – 22 апреля.

Двунадесятые праздники 2022

7 января — Рождество Христово.

19 января — Крещение Господне (Богоявление).

15 февраля — Сретение Господне.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

17 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

2 июня — Вознесение Господне.

12 июня — Святой Троицы (Пятидесятница).

19 августа — Преображение Господне.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

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Великие церковные праздники 2022

14 января — Обрезание Господне (Святителя Василия Великого).

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.

12 июля — Апостолов Петра и Павла.

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Православные посты 2022

Великий пост 2022 – с 7 марта по 23 апреля. Продолжительность поста 48 дней.

Петров пост 2022 – с 20 июня по 11 июля. Продолжительность – 22 дня.

Успенский пост 2022 – с 14 по 27 августа. Продолжительность – 14 дней.

Рождественский пост 2022 – с 28 ноября 2022 по 6 января 2023. Продолжительность – 40 дней.

Однодневные посты каждую неделю по средам и пятницам, в Крещенский сочельник 18 января 2022, на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2022 и Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2022.

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