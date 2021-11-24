Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни

Все важные церковные праздники и даты, двунадесятые праздники и дни начала постов - в календаре Главреда.
Когда Пасха в 2022 году, когда православные христиане будут отмечать праздники Вознесения Господнего и когда начинается Великий пост. Вся важная информация о церковных праздниках, поминальных днях и постах в православном календаре Главреда.
О том, какие религиозные праздники будет отмечать церковь в последнем месяце года, читайте в нашем материале: Православный календарь на декабрь 2021: важные церковные даты и праздники.
Самыми важными церковными праздниками считаются двунадесятые. В эти дни православные христиане посещают богослужения и придерживаются поста (кроме Рождества Христова и Богоявления, если они приходятся на среду и пятницу). Наиболее важный праздник – Пасха. В 2022 году она приходится на 24 апреля. Чистый четверг 2022 – 21 апреля и Страстная пятница 2022 – 22 апреля.
Двунадесятые праздники 2022
- 7 января — Рождество Христово.
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление).
- 15 февраля — Сретение Господне.
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 17 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
- 2 июня — Вознесение Господне.
- 12 июня — Святой Троицы (Пятидесятница).
- 19 августа — Преображение Господне.
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня.
- 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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Великие церковные праздники 2022
- 14 января — Обрезание Господне (Святителя Василия Великого).
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.
- 12 июля — Апостолов Петра и Павла.
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи.
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
Православные посты 2022
- Великий пост 2022 – с 7 марта по 23 апреля. Продолжительность поста 48 дней.
- Петров пост 2022 – с 20 июня по 11 июля. Продолжительность – 22 дня.
- Успенский пост 2022 – с 14 по 27 августа. Продолжительность – 14 дней.
- Рождественский пост 2022 – с 28 ноября 2022 по 6 января 2023. Продолжительность – 40 дней.
Однодневные посты каждую неделю по средам и пятницам, в Крещенский сочельник 18 января 2022, на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2022 и Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2022.
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Родительские субботы в 2022 году
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 26 февраля.
- Суббота 2 седмицы Великого поста – 19 марта.
- Суббота 3 седмицы Великого поста – 26 марта.
- Суббота 4 седмицы Великого поста – 2 апреля.
- Радуница в 2022 году – 3 мая.
- Троицкая родительская суббота – 11 июня.
- Димитриевская родительская суббота — 5 ноября.
- Михайловская суббота – 19 ноября.