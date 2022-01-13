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Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

13 января 2022, 12:11

Важные религиозные праздники и даты - когда Сретение Господне и родительская суббота - в материале Главреда.

Православный календарь 2022
Православный календарь на февраль 2022 / depositphotos.com/

Православные христиане в феврале 2022 отмечают Сретение Господне, а также в дни особого поминовения усопших, навещают могилы умерших родственников.

О важных праздниках и церковных датах напомнит православный календарь 2022. Он подскажет, когда Пасха в 2022 году, когда Троица и когда начинается Успенский пост 2022.

Постные дни в феврале 2022 по средам и пятницам: 2,4, 9, 11, 23, 25. В эти дни можно есть пищу, приготовленную на растительном масле. Разрешается рыба. В сплошную седмицу с 14 по 20 февраля пост по средам и пятницам не соблюдается.

28 февраля, в понедельник – употребление пищи без мяса.

Православные церковные праздники в феврале 2022 в Украине

1 февраля – какой церковный праздник

  • Преподобного Макария Великого, Египетского.
  • Преподобного Макария Печерского, диякона.
  • Святого Марка, архиепископа Эфесского.

2 февраля – какой церковный праздник

  • Преподобного Ефимия Великого.

3 февраля – какой церковный праздник

  • Преподобного Максима Грека
  • Мученика Неофита.

4 февраля – какой церковный праздник

  • Апостола от 70-ти Тимофея.
  • Преподобномученика Анастасия Печерского, диякона.

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5 февраля – какой церковный праздник

  • Священномученика Климента и Агафангела Римлянина.

6 февраля – какой церковный праздник

  • Преподобной Ксении Римляныни.

7 февраля – какой церковный праздник

  • Святителя Григория Богослова, епископа Константинопольского.
  • Священномученика Владимира, митрополита Киевского.

8 февраля – какой церковный праздник

  • Преподобного Федора Студита, игумена.
  • Преподобных Ксенофонта Константинопольского, его жены Марии и сыновей Иоанна и Аркадия.

9 февраля – какой церковный праздник

  • Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

10 февраля – какой церковный праздник

  • Преподобного Ефрема Печерского.

11 февраля – какой церковный праздник

  • Святителя Лаврентия, затворника Печерского.

12 февраля – какой церковный праздник

  • Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова.
  • Преподобного Зинона, постника Печерского.

13 февраля – какой церковный праздник

  • Святителя Никиты, затворника Печерского.
  • Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

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14 февраля – какой церковный праздник

  • Неделя о Мытаре и Фарисее.
  • Предпразднство Сретения Господня.

15 февраля – какой церковный праздник

  • Сретение Господне.

16 февраля – какой церковный праздник

  • Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

17 февраля – какой церковный праздник

  • Благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.
  • Преподобного Исидора Пелусиота.

18 февраля – какой церковный праздник

  • Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
  • Мученицы Агафии.

19 февраля – какой церковный праздник

  • Преподобного Вукола, епископа Смирнского.
  • Святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

20 февраля – какой церковный праздник

  • Неделя о блудном сыне.
  • Преподобного Луки Елладского.

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21 февраля – какой церковный праздник

  • Великомученика Федора Стратилата.
  • Пророка Захарии Серповидца.

22 февраля – какой церковный праздник

  • Мученика Никифора Антиохийского.

23 февраля – какой церковный праздник

  • Иконы Божьей Матери "Огневидная".
  • Священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.
  • Благоверной княгини Анны Новгородской.

24 февраля – какой церковный праздник

  • Священномученика Власия Севастийского.

25 февраля – какой церковный праздник

  • Иверской иконы Божьей Матери.
  • Святителя Алексия, чудотворца.

26 февраля – какой церковный праздник

  • Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота.
  • Преподобного Мартиниана Кесарийского.
Православный календарь 2022
Православный календарь на февраль 2022 / vedmochka.net

27 февраля – какой церковный праздник

  • 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры.
  • Преподобного Исаакия, затворника Печерского.
  • Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, чудотворцев.

28 февраля – какой церковный праздник

  • Масленица.
  • Апостола от 70-ти Онисима.
  • Преподобного Пафнутия, затворника Печерского.

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православный календарь 2022
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