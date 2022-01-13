Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

Важные религиозные праздники и даты - когда Сретение Господне и родительская суббота - в материале Главреда.
Православные христиане в феврале 2022 отмечают Сретение Господне, а также в дни особого поминовения усопших, навещают могилы умерших родственников.
О важных праздниках и церковных датах напомнит православный календарь 2022. Он подскажет, когда Пасха в 2022 году, когда Троица и когда начинается Успенский пост 2022.
Постные дни в феврале 2022 по средам и пятницам: 2,4, 9, 11, 23, 25. В эти дни можно есть пищу, приготовленную на растительном масле. Разрешается рыба. В сплошную седмицу с 14 по 20 февраля пост по средам и пятницам не соблюдается.
28 февраля, в понедельник – употребление пищи без мяса.
Православные церковные праздники в феврале 2022 в Украине
1 февраля – какой церковный праздник
- Преподобного Макария Великого, Египетского.
- Преподобного Макария Печерского, диякона.
- Святого Марка, архиепископа Эфесского.
2 февраля – какой церковный праздник
- Преподобного Ефимия Великого.
3 февраля – какой церковный праздник
- Преподобного Максима Грека
- Мученика Неофита.
4 февраля – какой церковный праздник
- Апостола от 70-ти Тимофея.
- Преподобномученика Анастасия Печерского, диякона.
Читайте такжеОбрезание Господне 2022: дата и значение праздника, что нельзя делать в этот день
5 февраля – какой церковный праздник
- Священномученика Климента и Агафангела Римлянина.
6 февраля – какой церковный праздник
- Преподобной Ксении Римляныни.
7 февраля – какой церковный праздник
- Святителя Григория Богослова, епископа Константинопольского.
- Священномученика Владимира, митрополита Киевского.
8 февраля – какой церковный праздник
- Преподобного Федора Студита, игумена.
- Преподобных Ксенофонта Константинопольского, его жены Марии и сыновей Иоанна и Аркадия.
9 февраля – какой церковный праздник
- Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
10 февраля – какой церковный праздник
- Преподобного Ефрема Печерского.
11 февраля – какой церковный праздник
- Святителя Лаврентия, затворника Печерского.
12 февраля – какой церковный праздник
- Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова.
- Преподобного Зинона, постника Печерского.
13 февраля – какой церковный праздник
- Святителя Никиты, затворника Печерского.
- Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
Читайте такжеКрещение Господне 2022: когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду
14 февраля – какой церковный праздник
- Неделя о Мытаре и Фарисее.
- Предпразднство Сретения Господня.
15 февраля – какой церковный праздник
- Сретение Господне.
16 февраля – какой церковный праздник
- Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
17 февраля – какой церковный праздник
- Благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.
- Преподобного Исидора Пелусиота.
18 февраля – какой церковный праздник
- Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
- Мученицы Агафии.
19 февраля – какой церковный праздник
- Преподобного Вукола, епископа Смирнского.
- Святителя Фотия, патриарха Константинопольского.
20 февраля – какой церковный праздник
- Неделя о блудном сыне.
- Преподобного Луки Елладского.
Читайте такжеКогда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника
21 февраля – какой церковный праздник
- Великомученика Федора Стратилата.
- Пророка Захарии Серповидца.
22 февраля – какой церковный праздник
- Мученика Никифора Антиохийского.
23 февраля – какой церковный праздник
- Иконы Божьей Матери "Огневидная".
- Священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.
- Благоверной княгини Анны Новгородской.
24 февраля – какой церковный праздник
- Священномученика Власия Севастийского.
25 февраля – какой церковный праздник
- Иверской иконы Божьей Матери.
- Святителя Алексия, чудотворца.
26 февраля – какой церковный праздник
- Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота.
- Преподобного Мартиниана Кесарийского.
27 февраля – какой церковный праздник
- 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры.
- Преподобного Исаакия, затворника Печерского.
- Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, чудотворцев.
28 февраля – какой церковный праздник
- Масленица.
- Апостола от 70-ти Онисима.
- Преподобного Пафнутия, затворника Печерского.
Читайте также:
- Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника
- Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной
- Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции