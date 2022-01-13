Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

Православный календарь на февраль 2022 / depositphotos.com/

Православные христиане в феврале 2022 отмечают Сретение Господне, а также в дни особого поминовения усопших, навещают могилы умерших родственников.

О важных праздниках и церковных датах напомнит православный календарь 2022. Он подскажет, когда Пасха в 2022 году, когда Троица и когда начинается Успенский пост 2022.

Постные дни в феврале 2022 по средам и пятницам: 2,4, 9, 11, 23, 25. В эти дни можно есть пищу, приготовленную на растительном масле. Разрешается рыба. В сплошную седмицу с 14 по 20 февраля пост по средам и пятницам не соблюдается.

28 февраля, в понедельник – употребление пищи без мяса.

Православные церковные праздники в феврале 2022 в Украине

1 февраля – какой церковный праздник

Преподобного Макария Великого, Египетского.

Преподобного Макария Печерского, диякона.

Святого Марка, архиепископа Эфесского.

2 февраля – какой церковный праздник

Преподобного Ефимия Великого.

3 февраля – какой церковный праздник

Преподобного Максима Грека

Мученика Неофита.

4 февраля – какой церковный праздник

Апостола от 70-ти Тимофея.

Преподобномученика Анастасия Печерского, диякона.

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5 февраля – какой церковный праздник

Священномученика Климента и Агафангела Римлянина.

6 февраля – какой церковный праздник

Преподобной Ксении Римляныни.

7 февраля – какой церковный праздник

Святителя Григория Богослова, епископа Константинопольского.

Священномученика Владимира, митрополита Киевского.

8 февраля – какой церковный праздник

Преподобного Федора Студита, игумена.

Преподобных Ксенофонта Константинопольского, его жены Марии и сыновей Иоанна и Аркадия.

9 февраля – какой церковный праздник

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

10 февраля – какой церковный праздник

Преподобного Ефрема Печерского.

11 февраля – какой церковный праздник

Святителя Лаврентия, затворника Печерского.

12 февраля – какой церковный праздник

Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова.

Преподобного Зинона, постника Печерского.

13 февраля – какой церковный праздник

Святителя Никиты, затворника Печерского.

Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

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14 февраля – какой церковный праздник

Неделя о Мытаре и Фарисее.

Предпразднство Сретения Господня.

15 февраля – какой церковный праздник

Сретение Господне.

16 февраля – какой церковный праздник

Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

17 февраля – какой церковный праздник

Благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского.

Преподобного Исидора Пелусиота.

18 февраля – какой церковный праздник

Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

Мученицы Агафии.

19 февраля – какой церковный праздник

Преподобного Вукола, епископа Смирнского.

Святителя Фотия, патриарха Константинопольского.

20 февраля – какой церковный праздник

Неделя о блудном сыне.

Преподобного Луки Елладского.

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21 февраля – какой церковный праздник

Великомученика Федора Стратилата.

Пророка Захарии Серповидца.

22 февраля – какой церковный праздник

Мученика Никифора Антиохийского.

23 февраля – какой церковный праздник

Иконы Божьей Матери "Огневидная".

Священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц.

Благоверной княгини Анны Новгородской.

24 февраля – какой церковный праздник

Священномученика Власия Севастийского.

25 февраля – какой церковный праздник

Иверской иконы Божьей Матери.

Святителя Алексия, чудотворца.

26 февраля – какой церковный праздник

Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота.

Преподобного Мартиниана Кесарийского.

Православный календарь на февраль 2022 / vedmochka.net

27 февраля – какой церковный праздник

12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры.

Преподобного Исаакия, затворника Печерского.

Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его мученика Феодора, чудотворцев.

28 февраля – какой церковный праздник

Масленица.

Апостола от 70-ти Онисима.

Преподобного Пафнутия, затворника Печерского.

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