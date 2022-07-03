Ивана Купала 2022: гадания на любовь, вещий сон и деньги

Гадания на Ивана Купала / realist.online

Наши предки верили, что в ночь праздника Ивана Купала особая энергетика, которая помогает заветным желаниям сбываться. Огонь и вода приобретают магическую силу, именно с ними и связаны гадания на Ивана Купала.

О том, что нужно делать на Ивана Купала, чтобы не навлечь беду, читайте в материале: Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник.

Праздник Ивана Купала ежегодно отмечается в ночь с 6 на 7 июля и корнями уходит в древние языческие ритуалы поклонения богу солнца Ярилу. Отсюда и прыжки через костер, которые символизируют очищение. Чем выше прыгнешь, тем удачливее проведешь следующий год.

Искали в Купальскую ночь и магический куст папоротника. Согласно поверьям, того кто найдет цветущее растение ждет невероятное богатство и удача. Такой человек также будет наделен мудростью понимать язык птиц и животных.

Гадания на Ивана Купала

В народе верили, что растения в это день обладают целебными свойствами и становятся надежным оберегом от болезней и несчастий и помогают быстрее восстановиться после болезни. Поэтому женщины с самого утра отправлялись на сбор трав и цветов, из которых формировали букеты и хранили дома. Самыми целебными считались любисток, барвинок, рута, мята, жасмин и василек.

Гадание на венках на суженого

Особым ритуалом на Ивана Купала было плетение венков. Незамужние девушки вплетали в венки полевые травы и цветы и, с наступлением вечера, пускали их по воде с зажженной свечой, загадывая свою судьбу. Если венок приставал к берегу – быть в девках еще один год, если уплывал далеко – нужно приготовиться встречать сватов.

Гадание на луке

Для такого гадания нужно взять несколько луковиц и поставить их в воду, написав на каждой имена парней, которые на уме. Потом ждать, какая из луковиц прорастет быстрее – тот парень и напомнит о себе первым.

Ивана Купала – гадания на сон

В ночь на Ивана Купала часто снятся вещие сны, которые могут предсказать судьбу. Для того, чтобы привлечь такое сновидение нужно положить под подушку семь разных цветов.

Обряд на деньги

Чтобы привлечь в жизнь успех и финансовое благополучие в ночь с 6 на 7 июля нужно положить в стакан несколько монеток и оставить их на подоконнике до утра. С утра нужно положить деньги в кошелек, отдельно от остальных. Одну оставить себе, другие – раздать близким людям, приговаривая:

Иван Купала, для тебя я ночью монетки искупала. Теперь они чисты, помогут спасти от нищеты.

Ритуал на красоту

Чтобы дольше сохранить красоту и молодость наши предки умывались купальской росой на рассвете. Считалось, что она обладает магическими свойствами, которые подарят здоровье и долголетие.

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